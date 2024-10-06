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«Ростов» готов рассмотреть предложения по двум лидерам команды

вчера, 10:34

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал источнику, что клуб не против рассмотреть предложения по защитнику Максиму Осипенко и полузащитнику Данилу Глебову.

Если по лидерам — Осипенко и Глебову — будут хорошие предложения, которые устроят клуб, мы готовы их рассмотреть.

Писали, что и ЦСКА, и «Спартак» продолжат работу по Глебову зимой? Это информация. А официальные предложения по Глебову в «Ростов» не поступали. Всё это было на уровне разговоров. Если будет конкретный интерес других клубов к нашим игрокам, мы готовы рассмотреть предложения.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
По поводу "испорченной репутации" - время сглаживает острые углы.
Посмотрим, как это разбирательство отразится на Федотове.
Вон, Газизов тоже обращался в суд.
Не в CAS правда, а в суд общей юрисдикции и в арбитражный суд.
И что?
ЭТО как-то ему испортило репутацию?
Вполне себе и сейчас "руководит". )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:32
А что это меняет.? Испорченная репутация по вине знакомого , или по личной вине чем отличаются.?
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:21
Посмотрим, конечно, что скажет CAS, но, ты правильно подметил, адвокат в любом случае без "своего куска хлеба с намазанным на него куска ЧУЖОГО масла с икоркой" не останется. )
Что же касается испорченной репутации, то, как говорится, будем поглядеть: все всё понимают, в т. ч. и то, что в данном случае Федотов просто пошёл на поводу у "знающего человека".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:12
Я могу тебе ответить не на основании знаний" твоих знакомых". а по той причине, что немного в теме в этих делах. Его дело в САС ведет Михаил Прокопец. Ясно, что я не знаю деталей их контракта, но знаю, что гонорар не зависит в прямую от результатов суда. Оплата идет за каждое заседание А САС очень нетороплив. Первый вывод. Адвокат в проигрыше не останется при любом исходе дела. Факт бесспорный. Репутацию себе в РПЛ Федотов испортил сильно и окончательно. По той информации, что мне известна шансов у Федотова в САС нет от слова совсем. Если только не допустить гипотетически, что будет учтен факт наложения санкций на ЦСКА. Кстати ни один наш клуб в РПЛ больше под санкциями не находится. Но это гипотетически (учет санкций). А что касается Федотова, то мне его по человечески жаль. Но требовать с ЦСК 200 млн компенсации - это мягко говоря несерьезно.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 16:10
У Газзаева состав был намного сильней, чем у Федотова. Что касается Федотова, то он неплохо работал в ЦСКА, но последний его сезон у армейцев несложился по разным причинам и в прежде всего- страшнейший кадровый голод. Но Федотов боролся и побеждал. Исключительно, на мой, субъективный взгляд, Федотов, на сегодня- самый продвинутый тренер из всеx возможных в России, и прежде всего- по своему видению футбола. Про его человеческие качества говорить не буду, многого не знаю...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04
ДО Федотова ЦСКА уже долгое время НЕ играл, а БИЛСЯ ЗА ОЧКИ, думал, что с его приходом у ЦСКА наконец-то появится ВНЯТНАЯ игра, но не случилось.
В последний раз ИГРУ у ЦСКА я, например, видел, когда команду тренировал Слуцкий и в ней были собраны отличные игроки.
Не такой, правда, ФУТБОЛ, какой был у Газаева, но всё равно "смотрибельный").
Поэтому и сомневаюсь о возможностях Федотова в Ростове.
В Сочи - ДА: он многих игроков, которые оказались не нужны в своих прежних командах по разным причинам, ВСТРОИЛ в свою игровую схему и команда была вполне симпатичной.
Думаю, что именно потому что он в Сочи СМОГ найти ИГРОВУЮ модель из "солянки сборной", был приглашён в ЦСКА на точно такую же работу с "эконом-командой".
Но видимо что-то не учёл, когда переходил...
jrmsank9x88f
jrmsank9x88f
вчера в 15:35
Раньше бы взяли, сейчас они обычные из многих.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:34
Думаю, Федотов не выгорел эмоционально. Он довольно сильный, крепкий человек, всегда готовый к работе. Он, один из немногих российских тренеров умеющий подстраиваться под соперника и менять тактику по ходу игры. Я бы даже сказал- он очень Мудрый тренер. Никогда не забуду, как в игре за серебро, в Москве, против шварца, он, во 2-м тайме, полностью перевернул игру и поставил недотренера соперника на колени!!!!!!! Да и в ЦСКА он работал прилично- кубок и серебро- неплохой результат для команды без заоблачного бюджета!!!
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Я. конечно, не знаю, почему Федотов подал в CAS - возможно, что есть основания - но как-то САМ, с учётом своего житейского и профессионального опыта, склоняюсь к тому, что его надоумил "один знакомый юрист".
Не мой, конечно. ))
Его знакомый.
По мне так этот прощелыга (я о "юристе", если что)) ) решил с богатенького, но очень наивного в этих вопросах, Федотова просто срубить бабла.
В принципе, зная от своих знакомых, как "квалифицированно", почему и по какой цене оказываются в Москве в подавляющем большинстве эти "юридические услуги", я не удивлён.
Константин Белых
Константин Белых ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:17
Запросить 12 миллионов евро за Глебова-это все равно что за ВАЗ 2107 просить пять миллионов рублей.. На наркоте очень плотно сидеть..
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:16, ред.
Федотов мог бы говоришь...
Ну, вполне возможно, что и так.
Правда, не знаю, выгорел ли он эмоционально или ещё полон сил после "работы" в ЦСКА, где, как я понимаю, в совете директоров одни бухгалтеры заседают...
Здесь ещё этот суд в Лозанне...
Хотя этим судом, как понимаю, нанятый юрист занимается.
А у меня, когда пишу и говорю по таким вопросам "спасения", всегда всплывает фамилия "ЮРАН".
И результаты у него в "пожарной команде" отличные.
Ладно.
Пусть Арташес сам думает.
А не захочет думать, я ему помогу.
Только на билет-питание-проживание нехай раскошелится. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
CapralCapral
Федотов сейчас максимально токсичен для любого клуба РП в связи с его тяжбой по деньгам за увольнение. В контракте была прописана компенсация по размеру неустойки в зависимости от занятого места в сезоне 1 по 5. ЦСКА занял 6 - компенсация не предусмотрена/ Палата РФС прочтя контракт отказала Федотову. Он теперь пошел в SAS. Кто теперь в РПЛ с ним связываться будет? А тренер то в принципе неплохой. Но жадность не только фраеров губит.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:09
Да, ещё и Кучаев там молодец.
Благодарю за подсказку. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:04
А тут и думать нечего, всё на лицо. Володя, ты вспомни 1983г., когда Лобан ушел в сборную, а на его место пришел его приятель Ю.Морозов. Ну и началось: команда в том сезоне заняла 7-е место и превратилась в самую пьющую команду СССР!!! Сам же, Морозов, каждый день звонил в Москву получать инструкции от Лобана... Причем, Морозов, так опустил команду, что даже приход Мэтра в середине 1984.,г ничего смог исправить и команда опустилась в итоге на 10 место...

Это, как говорится- роль бездарности в истории. Не скажу, что Валера совсем деградировал, но похоже, ему все надоело- и Ростов и сборная. Он видимо и сам готов уйти, но не знает как это оформить культурно. Однозначно, из этого состава Ростова можно сделать приличную команду. Не чемпиона, конечно, но крепкий коллектив, могущий потрепать нервы лидерам. Думаю, Федотов мог бы поднять Ростов...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:59
Sorry, что я вмешался. Из тех, кто остался ты забыл упомянуть Кучаева. У него полноценный контракт с Ростовом. Там вполне боеспособный состав. Но Карпин по моему мыслями уже с горячими эстонскими парнями в сауне"
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:51
Нет, Вить, ну, правда!
Посмотришь на КАЖДОГО игрока Ростова по отдельности. вспомнишь, КАК каждый из них ИГРАЛ в ПОЗАПРОШЛОМ сезоне, видишь, как постепенно происходит деградация и эмоциональная неустойчивость КОМАНДЫ, так сразу только фигура Варелика вырисовывается, как УЖЕ инородное тело.
Я, конечно, хозяину клуба не указ: пусть САМ думает...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 14:39
Привет, Володя!!!
Да, ты прав- трудно не согласиться!!!!!!! Всё по делу изложил, по полочкам и по пунктам!!!!!!!)))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26
Привет, Витя! )
Как это "ЧТО ОСТАНЕТСЯ"???
А Варелик???
А Байрамян???
А Лангович???

Сейчас уже "варяги" Мохеби, Роналдо, Сако и Саравия есть, Сутормин ничего так прижился в Ростове...
Одоевский хорошо в рамке играет...

Чего не хватает?
МОТИВАЦИИ и КОЛЛЕКТИВА НЕТ!
Вот над этим и нужно работать.
Только, по-моему, Варелик уже эмоционально "скис", как ранее "скисал" в Спартаке...
Поэтому Ростову "голову" менять нужно, думаю.
НОВЫЙ тренер-мотиватор нужен.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:53
Дуиаб, что всё дело в цене.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:27
Осипенко по мне совсем сдал, хотя Карпин по блату в сборную его берет. А Глебов постепенно стал обычным костолом. Вряд ли они кому нужны
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 12:15
игры нет уже много игр ..а ут теще новость что нужно лидеров продать - к чему бы это ...готовятся к понижению что-ли?
ux9vb3877w4d
ux9vb3877w4d
вчера в 12:09
Там итак играть не кому,они ещё лидеров продают
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:42
Двоих нужно забирать, что тут думать?
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:36
С нынешним лимитом на легионеров и озвученной ценой на этих футболистов они будут играть в Ростове до конца своих действующих контрактов.
Capral
Capral
вчера в 11:25
И что же от Ростова останется...?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:46
Барахло свое Глебова-себе оставьте до конца карьеры)) Уберег бог от покупки Ростовского Крооса за 10 миллионов евро)).
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