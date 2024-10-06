«Ростов» готов рассмотреть предложения по двум лидерам команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал источнику, что клуб не против рассмотреть предложения по защитнику Максиму Осипенко и полузащитнику Данилу Глебову.
Если по лидерам — Осипенко и Глебову — будут хорошие предложения, которые устроят клуб, мы готовы их рассмотреть.
Писали, что и ЦСКА, и «Спартак» продолжат работу по Глебову зимой? Это информация. А официальные предложения по Глебову в «Ростов» не поступали. Всё это было на уровне разговоров. Если будет конкретный интерес других клубов к нашим игрокам, мы готовы рассмотреть предложения.
Как это "ЧТО ОСТАНЕТСЯ"???
А Варелик???
А Байрамян???
А Лангович???
Сейчас уже "варяги" Мохеби, Роналдо, Сако и Саравия есть, Сутормин ничего так прижился в Ростове...
Одоевский хорошо в рамке играет...
Чего не хватает?
МОТИВАЦИИ и КОЛЛЕКТИВА НЕТ!
Вот над этим и нужно работать.
Только, по-моему, Варелик уже эмоционально "скис", как ранее "скисал" в Спартаке...
Поэтому Ростову "голову" менять нужно, думаю.
НОВЫЙ тренер-мотиватор нужен.
Как это "ЧТО ОСТАНЕТСЯ"???
А Варелик???
А Байрамян???
А Лангович???
Сейчас уже "варяги" Мохеби, Роналдо, Сако и Саравия есть, Сутормин ничего так прижился в Ростове...
Одоевский хорошо в рамке играет...
Чего не хватает?
МОТИВАЦИИ и КОЛЛЕКТИВА НЕТ!
Вот над этим и нужно работать.
Только, по-моему, Варелик уже эмоционально "скис", как ранее "скисал" в Спартаке...
Поэтому Ростову "голову" менять нужно, думаю.
НОВЫЙ тренер-мотиватор нужен.
Ну, вполне возможно, что и так.
Правда, не знаю, выгорел ли он эмоционально или ещё полон сил после "работы" в ЦСКА, где, как я понимаю, в совете директоров одни бухгалтеры заседают...
Здесь ещё этот суд в Лозанне...
Хотя этим судом, как понимаю, нанятый юрист занимается.
А у меня, когда пишу и говорю по таким вопросам "спасения", всегда всплывает фамилия "ЮРАН".
И результаты у него в "пожарной команде" отличные.
Ладно.
Пусть Арташес сам думает.
А не захочет думать, я ему помогу.
Только на билет-питание-проживание нехай раскошелится. ))
Ну, вполне возможно, что и так.
Правда, не знаю, выгорел ли он эмоционально или ещё полон сил после "работы" в ЦСКА, где, как я понимаю, в совете директоров одни бухгалтеры заседают...
Здесь ещё этот суд в Лозанне...
Хотя этим судом, как понимаю, нанятый юрист занимается.
А у меня, когда пишу и говорю по таким вопросам "спасения", всегда всплывает фамилия "ЮРАН".
И результаты у него в "пожарной команде" отличные.
Ладно.
Пусть Арташес сам думает.
А не захочет думать, я ему помогу.
Только на билет-питание-проживание нехай раскошелится. ))
Не мой, конечно. ))
Его знакомый.
По мне так этот прощелыга (я о "юристе", если что)) ) решил с богатенького, но очень наивного в этих вопросах, Федотова просто срубить бабла.
В принципе, зная от своих знакомых, как "квалифицированно", почему и по какой цене оказываются в Москве в подавляющем большинстве эти "юридические услуги", я не удивлён.
Не мой, конечно. ))
Его знакомый.
По мне так этот прощелыга (я о "юристе", если что)) ) решил с богатенького, но очень наивного в этих вопросах, Федотова просто срубить бабла.
В принципе, зная от своих знакомых, как "квалифицированно", почему и по какой цене оказываются в Москве в подавляющем большинстве эти "юридические услуги", я не удивлён.