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«Вообще никаких обид». Сутормин — о переходе из «Зенита» в «Ростов»

вчера, 20:56

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.

Вообще никаких обид. Хорошо поговорили. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому. И было принято решение. Сергею Богдановичу [Семаку] благодарен, что было честно и открыто сказано, как оно есть. И потом уже с руководством пообщались. Никто не стал препятствовать, хорошо разошлись. Зимой вернемся к вопросу с учетом того, как будет ситуация складываться дальше.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:56
Какие могут быть обиды...Что в Питере был шлаком, что и в Ростове шлак...
112910415
112910415
сегодня в 07:46
все всё понимают,
да и сразу понимали ! )
dqujwswdka3z
dqujwswdka3z
вчера в 23:08
Какие могут быть обиды у пятикратного чемпиона страны.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:21
Какие обиды, зарплата та же, возможности постоянно играть в Ростове гораздо больше, чем в составе питерцев из-за перебора легионеров. Так что всё в порядке у Алексея на Дону.
Брулин
Брулин
вчера в 21:52
Лучше так, как было сказано, иначе если бы по-другому, то это было бы совсем не то, а так, да, правильно было и всё хорошо
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:32
Конечно... 100 000 рублей наверное за аренду заплатили)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:12, ред.
Да какие обиды могут быть у арендованного?)))
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