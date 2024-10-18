«Вообще никаких обид». Сутормин — о переходе из «Зенита» в «Ростов»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды.

Вообще никаких обид. Хорошо поговорили. Было бы хуже, если бы говорили по‑другому. И было принято решение. Сергею Богдановичу [Семаку] благодарен, что было честно и открыто сказано, как оно есть. И потом уже с руководством пообщались. Никто не стал препятствовать, хорошо разошлись. Зимой вернемся к вопросу с учетом того, как будет ситуация складываться дальше.