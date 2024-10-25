Дэвид интересен «Интеру» и «Ювентусу»

В ближайшее время может разгореться гонка между «Интером» и «Ювентусом» за Джонатана Дэвида, чей контракт с «Лиллем» подходит к концу в июле следующего года.
Оба клуба всегда проявляли внимание к свободным агентам, поэтому и Кристиано Джунтоли, и Беппе Маротта начали изучать его профиль, понимая, что его подписание займет место для граждан стран, не входящих в ЕС.
Независимо от того, какова будет судьба Душана Влаховича с одной стороны и Лаутаро Мартинеса с другой, «Ювентус» и «Интер» намерены постараться подписать его следующим летом, надеясь, что «Барселона» или другие ведущие европейские клубы не перехватят канадца.