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Дэвид интересен «Интеру» и «Ювентусу»

вчера, 18:29

В ближайшее время может разгореться гонка между «Интером» и «Ювентусом» за Джонатана Дэвида, чей контракт с «Лиллем» подходит к концу в июле следующего года.

Оба клуба всегда проявляли внимание к свободным агентам, поэтому и Кристиано Джунтоли, и Беппе Маротта начали изучать его профиль, понимая, что его подписание займет место для граждан стран, не входящих в ЕС.

Независимо от того, какова будет судьба Душана Влаховича с одной стороны и Лаутаро Мартинеса с другой, «Ювентус» и «Интер» намерены постараться подписать его следующим летом, надеясь, что «Барселона» или другие ведущие европейские клубы не перехватят канадца.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:50
Контракт заканчивается, так что он будет многим клубам интересен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:35
скорей всего Юве продаст Влаховича и подпишет Дэвида.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:31
Значит ждем кто его заберет.
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