Дэвид интересен «Интеру» и «Ювентусу»

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вчера, 18:29

В ближайшее время может разгореться гонка между «Интером» и «Ювентусом» за , чей контракт с «Лиллем» подходит к концу в июле следующего года.

Оба клуба всегда проявляли внимание к свободным агентам, поэтому и Кристиано Джунтоли, и Беппе Маротта начали изучать его профиль, понимая, что его подписание займет место для граждан стран, не входящих в ЕС .

Независимо от того, какова будет судьба с одной стороны и с другой, «Ювентус» и «Интер» намерены постараться подписать его следующим летом, надеясь, что «Барселона» или другие ведущие европейские клубы не перехватят канадца.