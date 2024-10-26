Ташуев: «В „Ахмате“ прекрасно понимают ситуацию»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о настрое команды на матч 13‑го тура РПЛ против «Ростова».
Команда прекрасно понимает ситуацию. Не буду лукавить — эта ситуация давит. Но я стараюсь держать ребят на позитиве. ЭСК признал, что нам должны были дать пенальти в матче с «Крыльями», а также, что неправильно назначен одиннадцатиметровый в игре с «Факелом». Вот вам шесть очков. Это уже серьезно. Могли бы быть в середине таблицы.
Встреча пройдет в субботу в Ростове‑на‑Дону и начнется в 19:00 мск. «Ахмат» с 6 очками идет на последнем, 16‑м месте в турнирной таблице.