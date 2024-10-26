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Ташуев: «В „Ахмате“ прекрасно понимают ситуацию»

вчера, 18:44

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о настрое команды на матч 13‑го тура РПЛ против «Ростова».

Команда прекрасно понимает ситуацию. Не буду лукавить — эта ситуация давит. Но я стараюсь держать ребят на позитиве. ЭСК признал, что нам должны были дать пенальти в матче с «Крыльями», а также, что неправильно назначен одиннадцатиметровый в игре с «Факелом». Вот вам шесть очков. Это уже серьезно. Могли бы быть в середине таблицы.

Встреча пройдет в субботу в Ростове‑на‑Дону и начнется в 19:00 мск. «Ахмат» с 6 очками идет на последнем, 16‑м месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
62q9844zkje8
62q9844zkje8 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:19
Ситуация у Ахмата катастрофическая, каждый матч должен быть как последний.
memphis
memphis
вчера в 19:17, ред.
А у Крыльев должен быть кубок России 2004, кому обиднее?
458jma8jgh9f
458jma8jgh9f
вчера в 18:51
Ахмату только победы над Ростовом!!!
s8jqzjhkr867
s8jqzjhkr867
вчера в 18:46
В Алмате всегда давить будут
Гость
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