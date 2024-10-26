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Николич: «Недоволен. Сегодня в атаке ничего не сработало»

вчера, 19:34
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что футболисты команды не показали свой уровень игры в матче 13‑го тура РПЛ против воронежского «Факела».

Конечно, недоволен. Да, у нас сумасшедшая статистика по количеству пропущенных мячей, меня это устраивает. 13‑я игра и три пропущенных. Это невероятный показатель, но в атаке ничего не сработало. С первых минут было видно, что команда чуть расслаблена из‑за длительной серии без поражений. Не буду называть фамилии, но почти никто не был на своем уровне. Много теряли мяч при передачах, подачах, дриблинге, почти ничего не получалось. В ситуации, когда должны были заканчивать, энергия не была на уровне «Факела», который дал сумасшедший бой. Они так играют — линия передач, второй мяч, борьба. Это их игра. Они молодцы, боролись, это им приносит пользу, а нам надо было это решать, но сегодня не удалось.

Субботняя встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. На 66‑й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 09:05
Чего не было, тем и не доволен.
nyqfs95pu7b2
nyqfs95pu7b2
вчера в 23:23
Физрук остался недоволен, а чему тут быть довольным?
ut49ff9zq2v9
ut49ff9zq2v9
вчера в 21:01
Николичу пора домой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:59
Играли в пол силы очевидно берегли силы на матч со СпаМом.)))
isamsn
isamsn ответ 8d92yqxtz9nf (раскрыть)
вчера в 19:46
Так особо никто и не искал.
isamsn
isamsn
вчера в 19:45
А как можно быть довольным, если этой самой атаки и не было. Перекатывание мяча поперёк поля и назад, снабжая игровой практикой Пьянича.
8d92yqxtz9nf
8d92yqxtz9nf
вчера в 19:45
Не нашлось у тебя ключей от воронежского автобуса
Гость
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