У «Барселоны» самый молодой состав в Эль-Класико с 1956 года

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вчера, 23:26

«Барселона» сегодня встречается с «Реалом» в матче Ла Лиги.

Каталонская команда с середины XX века не выпускала на Эль-Класико столь молодой состав.

Средний возраст вышедшей на первый тайм команды – 24 года и 188 дней. В последний раз настолько молодой состав «блауграна» выпускала в 1956 году – тогда она обыграла мадридцев со счетом 1:0.