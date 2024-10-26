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У «Барселоны» самый молодой состав в Эль-Класико с 1956 года

вчера, 23:26
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сегодня встречается с «Реалом» в матче Ла Лиги.

Каталонская команда с середины XX века не выпускала на Эль-Класико столь молодой состав.

Средний возраст вышедшей на первый тайм команды Ханс-Дитера Флика – 24 года и 188 дней. В последний раз настолько молодой состав «блауграна» выпускала в 1956 году – тогда она обыграла мадридцев со счетом 1:0.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:10
"Дед Роберт" портит возрастную статистику своими тридцатью шестью годами, но зато на пару с "внучком Ламином" громят всех своих соперников, улучшая статистику побед в Эль Классико. Вот она преемственность поколений.
Болейте за своих, а не против чужих!
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
сегодня в 00:38
Именно это плюс Флик стало залогом успеха..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:54
самый молодой автор гол в Эль Класико.
хорошо, что матч длится всего лишь 90 мин.
сливочным терпения))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:42
И надо отметить он полностью себя пока оправдывает...
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