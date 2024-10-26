У «Барселоны» самый молодой состав в Эль-Класико с 1956 года

«Барселона» сегодня встречается с «Реалом» в матче Ла Лиги.
Каталонская команда с середины XX века не выпускала на Эль-Класико столь молодой состав.
Средний возраст вышедшей на первый тайм команды Ханс-Дитера Флика – 24 года и 188 дней. В последний раз настолько молодой состав «блауграна» выпускала в 1956 году – тогда она обыграла мадридцев со счетом 1:0.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
хорошо, что матч длится всего лишь 90 мин.
сливочным терпения))
хорошо, что матч длится всего лишь 90 мин.
сливочным терпения))