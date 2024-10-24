«Манчестер Сити» установил новый рекорд в Лиге чемпионов

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вчера, 09:20

«Манчестер Сити» установил новый рекорд по количеству матчей без поражений (без учёта серии пенальти) в истории Лиги чемпионов. «Горожане» не проигрывают на протяжении 26 игр (18 побед и 8 ничьих). Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (25 матчей без поражений).

Напомним, вчера в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спарту» (5:0).