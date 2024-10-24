«Манчестер Сити» установил новый рекорд в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» установил новый рекорд по количеству матчей без поражений (без учёта серии пенальти) в истории Лиги чемпионов. «Горожане» не проигрывают на протяжении 26 игр (18 побед и 8 ничьих). Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (25 матчей без поражений).
Напомним, вчера в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спарту» (5:0).
Но разве она перестаёт от этого быть одним из 4-х фаворитов турнира?
Но разве она перестаёт от этого быть одним из 4-х фаворитов турнира?
Это хорошая тактика, не тратить силы, занять 24 место, давать отдых игрокам, потом уже включиться чтоб выйти в плей-офф и если прокатит, ты сэкономил кучу сил и ресурсов на финишной прямой.
Надо присмотреться, что будет дальше, но мне кажется, что в этих так называемых больших матчах не будет максимальной отдачи, потому что там считай мини-чемпионат, 8 туров.
Это хорошая тактика, не тратить силы, занять 24 место, давать отдых игрокам, потом уже включиться чтоб выйти в плей-офф и если прокатит, ты сэкономил кучу сил и ресурсов на финишной прямой.
Надо присмотреться, что будет дальше, но мне кажется, что в этих так называемых больших матчах не будет максимальной отдачи, потому что там считай мини-чемпионат, 8 туров.