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«Манчестер Сити» установил новый рекорд в Лиге чемпионов

вчера, 09:20

«Манчестер Сити» установил новый рекорд по количеству матчей без поражений (без учёта серии пенальти) в истории Лиги чемпионов. «Горожане» не проигрывают на протяжении 26 игр (18 побед и 8 ничьих). Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» (25 матчей без поражений).

Напомним, вчера в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Спарту» (5:0).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:51, ред.
Серия пенальти - неотъемлемая часть футбольной игры. МС красавцы, конечно, но считать беспроигрышную серию без поражений в серии пеналей - полный абсурд.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
Глянул в таблицу, Бавария как раз на 24 месте и есть)
Но разве она перестаёт от этого быть одним из 4-х фаворитов турнира?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:06
Согласен. Но посмотри на Баварию. Она всегда шла на 1 месте в группе и всегда всех рвала. Посмотри где ПСЖ, где Атлетико. Они будто вполноги все играют, потому что знают, что матчей много и нужно попасть просто в первую 24-ку.
Это хорошая тактика, не тратить силы, занять 24 место, давать отдых игрокам, потом уже включиться чтоб выйти в плей-офф и если прокатит, ты сэкономил кучу сил и ресурсов на финишной прямой.
Надо присмотреться, что будет дальше, но мне кажется, что в этих так называемых больших матчах не будет максимальной отдачи, потому что там считай мини-чемпионат, 8 туров.
sihafazatron
sihafazatron ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:54
Спорно. Раньше можно было попасть в лёгкую группу и вот уже 6 игр без поражений. А щас уж точно играть с топами.
Yodr
Yodr
вчера в 10:38
Кто-то развивается. Кто-то нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:23
с новым форматом ЛЧ этот рекорд можно сильно преумножить.
Strashniy
Strashniy
вчера в 10:02
Даже такие рекорды бывают.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:21
Обогнали соседей!))
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