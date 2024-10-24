Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

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24 октября 2024, 22:00

Двое свои первые матчи сыграли против российских клубов.

Лига чемпионов уже давно считается самым сильным турниром в клубном футболе, многие из популярных игроков сделали себе имя еще в юном возрасте благодаря выступлениям на европейских полях.

В нынешнее время календарь футбольных матчей становится все более насыщенным, клубы больше не боятся ротации состава в еврокубках — будут давать возможности своим самым многообещающим молодым талантам, когда это возможно.

Мы рассмотрели 10 самых молодых игроков, игравших в Лиге чемпионов, и посмотрим, как у них идут дела сейчас.

10. Кеннет Зохоре

Бывшему игроку «Кардиффа» Зохоре было всего 16 лет, восемь месяцев и 19 дней, когда он дебютировал в Лиге чемпионов за «Копенгаген» в 2010 году, причем это случилось в выездном матче против «Барселоны» на «Камп Ноу».

Он ушел в «Фиорентину» в 2012 году, но с тех пор его карьера пошла по наклонной. Кеннет провел немало времени в британском футболе в «Кардиффе», «Вест Бромвиче» и «Миллуолле», но сейчас находится без работы, покинув польский клуб «Шленск» в марте 2024 года.

9. Харис Мавриас

Греческому универсалу Мавриасу на момент его первого появления в Лиге чемпионов было всего 16 лет, когда он сыграл за «Панатинаикос» против казанского «Рубина».

Вскоре футболист, которому сейчас 29 лет, провел три года в «Сандерленде», а затем поиграл в Германии, Хорватии, Шотландии и на Кипре. В настоящее время он играет за «Панетоликос».

8. Уоррен Заир-Эмери

Похоже, что у молодого Заира-Эмери, ярко заявившего о себе в недавних сезонах, действительно огромный потенциал, ведь парень сумел заиграть в звездной парижской команде.

Он дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Маккаби» из Хайфы (7:2) в октябре 2022 года, уже выиграл титул Лиги 1 и сыграл за Францию Евро-2024. Заиру-Эмери всего 18 лет. У него впереди большое будущее

7. Франческо Камарда

«Милану» пришлось запросить особое разрешение у Итальянской федерации футбола, чтобы зарегистрировать 15-летнего Камарду на сезон 2023-24. Он стал самым молодым дебютантом Серии А, а случилось это в конце прошлого года.

Родившийся и выросший в Милане, звездный вундеркинд старается играть на взрослом уровне, что весьма поразительно. Франческо стал самым молодым итальянцем, сыгравшим в Лиге чемпионов, когда вышел на поле в матче против «Брюгге» в октябре.

Самое интересное, что Камарда забил гол в ворота в своем дебютном матче ЛЧ потрясающим ударом головой, но его не засчитали из-за офсайда. Обидно. Но у него еще все впереди.

6. Юри Тилеманс

Когда Тилемансу было всего 16 лет, четыре месяца и 25 дней, его появление в «Андерлехте» казалось бельгийцам рождением легенды.

Затем последовал переход в «Монако», а потом Тилеманс оказался в АПЛ в составе «Лестера». После этого он перешел в «Астон Виллу», Тилеманс вернулся в Лигу чемпионов в возрасте 27 лет. И «Вилла» об этом не пожалела.

5. Ален Халилович

Хорват заменил Матео Ковачича в 2012 году в загребском «Динамо», тогда Ален считался восходящей звездой в этой стране. В результате чего перебрался в «Барселону» в 2014 году. К сожалению, в Каталонии не сложилось, и в 2018 году он ушел из клуба, чтобы подписать контракт с серьезно потрепанным «Миланом».

Затем было двухлетнее пребывание в Чемпионшипе с «Бирмингемом» и «Редингом». Сейчас Халиловичу 27 лет, он играет за «Фортуну Ситтард».

4. Райан Шерки

Уроженец Лиона, игрок молодежной сборной Франции до 21 года, Шерки дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет, трех месяцев и 10 дней в ноябре 2019 года. Где сейчас? Самый «скучный» из списка — до сих пор играет за «Лион» — и в горе, и в радости.

3. Селестин Бабаяро

Когда Бабаяро дебютировал в Лиге чемпионов в составе «Андерлехта» в возрасте 16 лет, он также установил рекорд, став самым молодым игроком, удаленным с поля в этом турнире.

Однако это не характеризует его как личность, ведь до своего ухода на пенсию в 2010 году он провел блестящую карьеру, выступая за «Челси», «Ньюкасл» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Там он повесил бутсы на гвоздь, сыграв 27 матчей за сборную Нигерии и завоевав ряд трофеев на «Стэмфорд Бридж».

2. Ламин Ямаль

И снова этот талантище, который бьет всевозможные рекорды. Возможно, Хави не добился значительных успехов в «Барселоне», но «рождение» Ямаля, возможно, войдет в историю футбола. Но и победа в Ла Лиге все же была, если говорить о Хави.

1. Юссуфа Мукоко

Спустя 18 дней после своего 16-летия в декабре 2020 года Мукоко дебютировал в Лиге чемпионов за дортмундскую «Боруссию» против «Зенита», став самым молодым игроком, участвовавшим в этом турнире.

Рекорды Мукоко пока остались лишь на молодежном и юношеском уровнях. В нынешнем сезоне он выступает в аренде за «Ниццу». Пока успешно — забил два гола и отдал одну результативную передачу в матче против «Сент-Этьена».