Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопРекордыЛига чемпионов 2024/2025

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

24 октября 2024, 22:00
Ламин Ямаль
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ямаль Ламин
Ямаль Ламин
Нападающий
Тилеманс Юри
Тилеманс Юри
Полузащитник
Мукоко Юссуфа
Мукоко Юссуфа
Нападающий

Двое свои первые матчи сыграли против российских клубов.

Лига чемпионов уже давно считается самым сильным турниром в клубном футболе, многие из популярных игроков сделали себе имя еще в юном возрасте благодаря выступлениям на европейских полях.

В нынешнее время календарь футбольных матчей становится все более насыщенным, клубы больше не боятся ротации состава в еврокубках — будут давать возможности своим самым многообещающим молодым талантам, когда это возможно.

Мы рассмотрели 10 самых молодых игроков, игравших в Лиге чемпионов, и посмотрим, как у них идут дела сейчас.

10. Кеннет Зохоре

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Бывшему игроку «Кардиффа» Зохоре было всего 16 лет, восемь месяцев и 19 дней, когда он дебютировал в Лиге чемпионов за «Копенгаген» в 2010 году, причем это случилось в выездном матче против «Барселоны» на «Камп Ноу».

Он ушел в «Фиорентину» в 2012 году, но с тех пор его карьера пошла по наклонной. Кеннет провел немало времени в британском футболе в «Кардиффе», «Вест Бромвиче» и «Миллуолле», но сейчас находится без работы, покинув польский клуб «Шленск» в марте 2024 года.

9. Харис Мавриас

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Греческому универсалу Мавриасу на момент его первого появления в Лиге чемпионов было всего 16 лет, когда он сыграл за «Панатинаикос» против казанского «Рубина».

Вскоре футболист, которому сейчас 29 лет, провел три года в «Сандерленде», а затем поиграл в Германии, Хорватии, Шотландии и на Кипре. В настоящее время он играет за «Панетоликос».

8. Уоррен Заир-Эмери

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Похоже, что у молодого Заира-Эмери, ярко заявившего о себе в недавних сезонах, действительно огромный потенциал, ведь парень сумел заиграть в звездной парижской команде.

Он дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Маккаби» из Хайфы (7:2) в октябре 2022 года, уже выиграл титул Лиги 1 и сыграл за Францию Евро-2024. Заиру-Эмери всего 18 лет. У него впереди большое будущее

7. Франческо Камарда

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

«Милану» пришлось запросить особое разрешение у Итальянской федерации футбола, чтобы зарегистрировать 15-летнего Камарду на сезон 2023-24. Он стал самым молодым дебютантом Серии А, а случилось это в конце прошлого года.

Родившийся и выросший в Милане, звездный вундеркинд старается играть на взрослом уровне, что весьма поразительно. Франческо стал самым молодым итальянцем, сыгравшим в Лиге чемпионов, когда вышел на поле в матче против «Брюгге» в октябре.

Самое интересное, что Камарда забил гол в ворота в своем дебютном матче ЛЧ потрясающим ударом головой, но его не засчитали из-за офсайда. Обидно. Но у него еще все впереди.

6. Юри Тилеманс

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Когда Тилемансу было всего 16 лет, четыре месяца и 25 дней, его появление в «Андерлехте» казалось бельгийцам рождением легенды.

Затем последовал переход в «Монако», а потом Тилеманс оказался в АПЛ в составе «Лестера». После этого он перешел в «Астон Виллу», Тилеманс вернулся в Лигу чемпионов в возрасте 27 лет. И «Вилла» об этом не пожалела.

5. Ален Халилович

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Хорват заменил Матео Ковачича в 2012 году в загребском «Динамо», тогда Ален считался восходящей звездой в этой стране. В результате чего перебрался в «Барселону» в 2014 году. К сожалению, в Каталонии не сложилось, и в 2018 году он ушел из клуба, чтобы подписать контракт с серьезно потрепанным «Миланом».

Затем было двухлетнее пребывание в Чемпионшипе с «Бирмингемом» и «Редингом». Сейчас Халиловичу 27 лет, он играет за «Фортуну Ситтард».

4. Райан Шерки

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Уроженец Лиона, игрок молодежной сборной Франции до 21 года, Шерки дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет, трех месяцев и 10 дней в ноябре 2019 года. Где сейчас? Самый «скучный» из списка — до сих пор играет за «Лион» — и в горе, и в радости.

3. Селестин Бабаяро

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Когда Бабаяро дебютировал в Лиге чемпионов в составе «Андерлехта» в возрасте 16 лет, он также установил рекорд, став самым молодым игроком, удаленным с поля в этом турнире.

Однако это не характеризует его как личность, ведь до своего ухода на пенсию в 2010 году он провел блестящую карьеру, выступая за «Челси», «Ньюкасл» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Там он повесил бутсы на гвоздь, сыграв 27 матчей за сборную Нигерии и завоевав ряд трофеев на «Стэмфорд Бридж».

2. Ламин Ямаль

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

И снова этот талантище, который бьет всевозможные рекорды. Возможно, Хави не добился значительных успехов в «Барселоне», но «рождение» Ямаля, возможно, войдет в историю футбола. Но и победа в Ла Лиге все же была, если говорить о Хави.

1. Юссуфа Мукоко

Ямаль здесь не главный. Самые молодые дебютанты Лиги чемпионов за всю историю

Спустя 18 дней после своего 16-летия в декабре 2020 года Мукоко дебютировал в Лиге чемпионов за дортмундскую «Боруссию» против «Зенита», став самым молодым игроком, участвовавшим в этом турнире.

Рекорды Мукоко пока остались лишь на молодежном и юношеском уровнях. В нынешнем сезоне он выступает в аренде за «Ниццу». Пока успешно — забил два гола и отдал одну результативную передачу в матче против «Сент-Этьена».

Слот показал лучший старт среди всех тренеров высшего английского дивизиона
24 октября
«Ливерпуль» установил клубный рекорд
24 октября
«Манчестер Сити» установил новый рекорд в Лиге чемпионов
24 октября
Нападающий «Палмейраса» побил рекорд Неймара
21 октября
Личка установил рекорд по матчам в «Динамо» среди иностранных тренеров
21 октября
Месси — лучший бомбардир в истории «Интер Майами»
20 октября
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
25 октября в 01:33
Бабаяро - действительно впечатлил , это же надо в день своего дебюта ЛЧ, в 16 лет умудрится получить красную карточку!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 