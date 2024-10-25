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Чилийский нападающий Тапиа подпишет контракт с «Локомотивом»

вчера, 19:08

По информации источника, зимой новичком московского «Локомотива» станет чилийский нападающий Гонсало Тапия.

Тапия выступает за клуб «Универсидад Католика», с которым стал двукратным чемпионом Чили.

В сентябре 22‑летний футболист, способный сыграть в нападении и на флангах полузащиты, дебютировал за сборную Чили. Всего за национальную команду он провел три матча.

Контракт футболиста с «Универсидад Католика» рассчитан до 31 декабря. Тапия перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента в конце года.

Ранее СМИ сообщали, что чилийцем интересуется ЦСКА.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:25
Что то у него в каждой игре желтые карточки.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:59
Доброго Здоровья Alex!
Что так тебя возмутило? На фоне остальных команд Локомотив самый пророссийский клуб, в нём сейчас всего три легионера. А что касается этого чилийца, то с ним ещё не заключились, и то что ходят слухи, так это чтобы лишний раз подогреть к нему интерес со стороны других команд, ведь после нового года он свободный агент. Может на флажке где-то, кто-то сделает куда более выгодное предложение, чем железнодорожники.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Не думаю, что хорошего игрока отпустили бы бесплатно. Давно бы уже продлили...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Бесплатно это конечно хорошо, но что из себя он представляет вообще? Ну посмотрим
maumz7y6rs9a
maumz7y6rs9a
вчера в 19:21
Пока совсем непонятный игрок, можно было и среди своих найти.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:09
И снова иностранец... Сколько их будет ещё?
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