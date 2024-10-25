Чилийский нападающий Тапиа подпишет контракт с «Локомотивом»

По информации источника, зимой новичком московского «Локомотива» станет чилийский нападающий Гонсало Тапия.
Тапия выступает за клуб «Универсидад Католика», с которым стал двукратным чемпионом Чили.
В сентябре 22‑летний футболист, способный сыграть в нападении и на флангах полузащиты, дебютировал за сборную Чили. Всего за национальную команду он провел три матча.
Контракт футболиста с «Универсидад Католика» рассчитан до 31 декабря. Тапия перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента в конце года.
Ранее СМИ сообщали, что чилийцем интересуется ЦСКА.
Что так тебя возмутило? На фоне остальных команд Локомотив самый пророссийский клуб, в нём сейчас всего три легионера. А что касается этого чилийца, то с ним ещё не заключились, и то что ходят слухи, так это чтобы лишний раз подогреть к нему интерес со стороны других команд, ведь после нового года он свободный агент. Может на флажке где-то, кто-то сделает куда более выгодное предложение, чем железнодорожники.
Что так тебя возмутило? На фоне остальных команд Локомотив самый пророссийский клуб, в нём сейчас всего три легионера. А что касается этого чилийца, то с ним ещё не заключились, и то что ходят слухи, так это чтобы лишний раз подогреть к нему интерес со стороны других команд, ведь после нового года он свободный агент. Может на флажке где-то, кто-то сделает куда более выгодное предложение, чем железнодорожники.