Чилийский нападающий Тапиа подпишет контракт с «Локомотивом»

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вчера, 19:08

По информации источника, зимой новичком московского «Локомотива» станет чилийский нападающий .

Тапия выступает за клуб «Универсидад Католика», с которым стал двукратным чемпионом Чили.

В сентябре 22‑летний футболист, способный сыграть в нападении и на флангах полузащиты, дебютировал за сборную Чили. Всего за национальную команду он провел три матча.

Контракт футболиста с «Универсидад Католика» рассчитан до 31 декабря. Тапия перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента в конце года.