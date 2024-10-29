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В «Реале» больше не считают «Золотой мяч» наградой, представляющей ценность

вчера, 15:35

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Как отмечает источник, в «Реале» больше ничего не хотят знать о призе, выручаемом газетой France Football.

Несправедливость, обман и неуважение к духу награды. Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.

При этом внутри клуба дают понять, что они ничего не имеют против Родри, а проблема связана исключительно с отношениями с УЕФА и France Football.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:17
Голосовали люди разных стран и Реал это знает,что всё правильно..Проблема в них самих.Пиарили выскочку сами,хотели повлиять на всех,что Расист лучше всех но остались у разбитого корыта и плюс разгром от подростков Барселоны.
Надеюсь Родри уже не подумает перейти в Реал.
Половина "выигранных"ЛЧ Реалом,махинации за большие деньги с нагретвми шарами.
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
вчера в 21:01
Конечно, столько бабла маркетологам ввалили)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:45
а Найк думал покрыть золотом свой магазин в Мадриде в случае выигранного Винисиусом Золотого мяча))))) что зав вульгарный вкус у Найк.
настоящие фанаты мадридского Реала должны спасибо говорит Франс Футболу, что не дали случиться этой цыганщине!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:51
Накоенцто они это понели!! Надо бойкотировать эту псевдо "награду"👎 и свою награду (настоящую👍) учредить Реалу которая в последствее станет самой престижной.🥇 Зм давно дисредетировал себя еще со времен когда гномику его каждый год дарили не важно что он сделал или выйграл!! А щас Родри подарили которго РЕАЛ выкинул из ЛЧ!!😂 Но у Реала настоящие трофеи которые не кто не оспорит 15 кубков ЛЧ 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
cska1948
cska1948 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:38
И на ЗМ не будут номинироваться, и в ЛЧ играть не будут. Как говориться: Гулять, так гулять!
112910415
112910415
вчера в 19:24
детский сад, однако
536k56f6qkme
536k56f6qkme
вчера в 18:27
ну как маленькие ей богу
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 17:08
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 16:49
    Просто удивляюсь, как фанаты Реала возмущаются, при этом у них нет даже основного кандидата. И очень обидно, что про Джуда забыли, а ведь он много сделал для успеха Реала. Я так понял, они будут довольны, если игрок Реала получит ЗМ, а кто неважно. Будь то Винисиус, Джуд, Карвахаль, Кроос и т. д. И под каждого найдут аргументы почему он.
    galem72
    galem72
    вчера в 16:37
    Интересно, а кто конкретно в Реале теперь "не считает ЗМ наградой, представляющей ценность"?
    Вахтёр, уборщица или, может, сам президент?
    Этим источником легко может быть "бабка с улицы", недовольная результатом голосования. ))
    альсато
    альсато
    вчера в 16:35
    чем отличается мудрый от умного?..только одним...умный попав в неприятную ситуацию-с честь из этого выходит!...мудрый же-не попадает в такие истории никогда!!!))))...Реал-не мудрый!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 16:30
    Готовили - готовили празднества по случаю вручения Винисиусу приза, заказали банкетный зал, пригласили оркестр из ближайшего Дома культуры, и вдруг - бац ! удар кувалдой по голове. Поневоле расстроишься и наговоришь лишнего.
    У меня только один вопрос: с какого бодуна товарищи из "Реала" были уверены, что лучшим станет бразилец ?
    баск
    баск
    вчера в 16:30
    Слишком экстравагантно? Пожалуй..
    Но и справедливо.

    Если даже сами учредители ЗМ, как выяснилось, относятся к нему как к жалкому низкопробному публичному развлекалову, то с какой стати Реал, или кто бы то ни было ещё, должен относиться к этому иначе?

    Вот ещё любопытная картинка-
    известный испанский производитель леденцов Chupa Chups уже отметился
    выпуском в продажи некоего "золотого чупа-чупса", предложив Винисиусу "пососать в этот сложный для него день"..

    Видимо, это кажется производителю необыкновенно остоумным.
    И ведь публика примет это, а изделие в ближайшие же дни наверняка побьёт все рекорды продаж..

    Ну, как справедливо заметил кто-то из современников- "мы живём в век умных телефонов и двуногих 56ов с горшком вместо головы")))
    y2qzn7gj7qfs
    y2qzn7gj7qfs
    вчера в 16:12
    Об этом давно уже говорили!
    Bobon
    Bobon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 16:11
    А что такое Суперлига? Всего лишь бурная фантазия Переса и Лапорты. Других участников нет и не предвидится в ближайшее время. Врядли в УЕФА этого боятся
    epw3dmcv6scg
    epw3dmcv6scg
    вчера в 16:08
    Истерия Реала продолжается.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 16:04
    Реал стоит за суперлигой. Можно и свою премию придумать. Пусть будет Золотой Винисиус
    амурец
    амурец
    вчера в 16:02, ред.
    Что то поздно в Реале это поняли, и Вини и тем более Карвахаль намного больше заслуживали ЗМ, чем Родри, но действительно ЗМ уже начали просто дарить не по заслугам, что а этом году и подтвердили, в последние годы только Бензема его честно получил
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 16:01, ред.
    И это лучший мужской клуб?
    Не смешите меня!
    allemz
    allemz
    вчера в 15:52
    Как же бомбит у эфиопа и его престарелого папика...
    Никакого уважения к другим. Команда наемников, а не футболистов
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:49
    Холланд в прошлом году поздравил Месси, хотя точно был огорчён проигрышем. Но от реала и его игроков такого не дождешься!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 15:46
    Обманутым, а им прям кто-то что-то обещал, на мизинчиках клялся?

    Так во-первых никто ничего не обещал. Реал сам игрока пиарил. Во-вторых тут все претензии должны быть к инсайдерам клуба, которые такую инфу накопали. Мне вот слабо верится, что результаты голосования специально изменили за несколько часов до церемонии.
    Вообще я одного не пойму: в составе реала никогда обладателя ЗМ не было? Что за детский сад вообще. За 10 лет Роналду, Модрич и Бензема сколько зм получили, и в следующие 10 лет я уверен игроки реала получат. А тут прям обокрали. Тогда официально бы заявили, что игроки реала вообще не будут номинироваться в знак протеста и всё.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 15:42
    Я правильно понимаю, что если Реал в этом сезоне выиграет ЛЧ, то игрок Реала откажется от ЗМ? Если нет, простое лицемерие.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 15:37
    Что-то в Реале ничего не говорили об обмане, когда Модрич получал ЗМ.
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