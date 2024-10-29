В «Реале» больше не считают «Золотой мяч» наградой, представляющей ценность

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Как отмечает источник, в «Реале» больше ничего не хотят знать о призе, выручаемом газетой France Football.
Несправедливость, обман и неуважение к духу награды. Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.
При этом внутри клуба дают понять, что они ничего не имеют против Родри, а проблема связана исключительно с отношениями с УЕФА и France Football.
Так во-первых никто ничего не обещал. Реал сам игрока пиарил. Во-вторых тут все претензии должны быть к инсайдерам клуба, которые такую инфу накопали. Мне вот слабо верится, что результаты голосования специально изменили за несколько часов до церемонии.
Вообще я одного не пойму: в составе реала никогда обладателя ЗМ не было? Что за детский сад вообще. За 10 лет Роналду, Модрич и Бензема сколько зм получили, и в следующие 10 лет я уверен игроки реала получат. А тут прям обокрали. Тогда официально бы заявили, что игроки реала вообще не будут номинироваться в знак протеста и всё.
Так во-первых никто ничего не обещал. Реал сам игрока пиарил. Во-вторых тут все претензии должны быть к инсайдерам клуба, которые такую инфу накопали. Мне вот слабо верится, что результаты голосования специально изменили за несколько часов до церемонии.
Вообще я одного не пойму: в составе реала никогда обладателя ЗМ не было? Что за детский сад вообще. За 10 лет Роналду, Модрич и Бензема сколько зм получили, и в следующие 10 лет я уверен игроки реала получат. А тут прям обокрали. Тогда официально бы заявили, что игроки реала вообще не будут номинироваться в знак протеста и всё.