В «Реале» больше не считают «Золотой мяч» наградой, представляющей ценность

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вчера, 15:35

Вингер «Реала» не получил «Золотой мяч», став вторым в голосовании. Награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» .

Как отмечает источник, в «Реале» больше ничего не хотят знать о призе, выручаемом газетой France Football.

Несправедливость, обман и неуважение к духу награды. Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.