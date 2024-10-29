Родри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч» 2024 года в мужском футболе по версии журнала France Football.
В тройку также вошли представители «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.
Также в топ-10 попали:
4. Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
6. Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)
7. Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)
8. Ламин Ямаль («Барселона»)
9. Тони Кроос
10. Харри Кейн («Бавария»)
Ведь когда Левандовскому за два сезона в Баварии по аналогии не отдали ЗМ, все кричали что ограбили,....... и чтобы не было претензий, что только игроки Реала и его берут с победой в ЛЧ, отдали игроку команды АПЛ............... что снова справедливо
И Родри не первый полузащитник который выиграл ЗМ за последние 10 лет, Модрич в 18 году его брал, хорват же полузащитник, ......... многие также будут спорить что Модрич не должен был брать его, даже сами фанаты Реала это говорят, что в 18 году ЗМ должен был получить Роналду, ....... а можно было и номинировать и дать ЧМ в составе сборной Франциии скажем Мбаппе или Гризманну, но они не выступали за сливочных........хотя был Варан, но решили отдать по итогу Модричу.
И потом почему Родри а не Карвахаль, у обоих за два сезона приличные трофеи и выступали стабильно хорошо.......еще один пункт почему Родри все же выиграл ЗМ.....у него требл с Сити, у Реала его до сих пор нету........ плюс Сити выиграл сумасшедшую гонку с Арсеналом два сезона подряд и с тем же Ливерпулем......когда у Реала по сути нету конкурентов в Ла Лиге....... так как Барса не в самом лучшем состоянии и то опережали мадрид в таблице........ а после вчерашних 0-4 в класико когда мадрид как дети были беспомощны..... поняли сразу......... почему ЗМ должен ехать в манчестер.
PS А на счет Иньесты это уже избитая тема..........в то время была гонка между Месси и Роналду и не один футболист в нее не мог вклинится Снейдер в 10, Хави или Иньеста в 12, Рибери в 13, Нойер или Кроос в 14.................
Ведь когда Левандовскому за два сезона в Баварии по аналогии не отдали ЗМ, все кричали что ограбили,....... и чтобы не было претензий, что только игроки Реала и его берут с победой в ЛЧ, отдали игроку команды АПЛ............... что снова справедливо
И Родри не первый полузащитник который выиграл ЗМ за последние 10 лет, Модрич в 18 году его брал, хорват же полузащитник, ......... многие также будут спорить что Модрич не должен был брать его, даже сами фанаты Реала это говорят, что в 18 году ЗМ должен был получить Роналду, ....... а можно было и номинировать и дать ЧМ в составе сборной Франциии скажем Мбаппе или Гризманну, но они не выступали за сливочных........хотя был Варан, но решили отдать по итогу Модричу.
И потом почему Родри а не Карвахаль, у обоих за два сезона приличные трофеи и выступали стабильно хорошо.......еще один пункт почему Родри все же выиграл ЗМ.....у него требл с Сити, у Реала его до сих пор нету........ плюс Сити выиграл сумасшедшую гонку с Арсеналом два сезона подряд и с тем же Ливерпулем......когда у Реала по сути нету конкурентов в Ла Лиге....... так как Барса не в самом лучшем состоянии и то опережали мадрид в таблице........ а после вчерашних 0-4 в класико когда мадрид как дети были беспомощны..... поняли сразу......... почему ЗМ должен ехать в манчестер.
PS А на счет Иньесты это уже избитая тема..........в то время была гонка между Месси и Роналду и не один футболист в нее не мог вклинится Снейдер в 10, Хави или Иньеста в 12, Рибери в 13, Нойер или Кроос в 14.................
Персонально против него был настроен из за его скотского поведения на поле. Хотя по игре к нему нет вопросов, особенно весной был хорош.
За Карвахаля я бы точно также радовался) или за Джуда.
Персонально против него был настроен из за его скотского поведения на поле. Хотя по игре к нему нет вопросов, особенно весной был хорош.
За Карвахаля я бы точно также радовался) или за Джуда.
Но его провокации я не одобряю
Но его провокации я не одобряю
тогда уже Карвахалю должны были дать ЗМ, он плюс еще ЛЧ выиграл!!!
а вот в прошлом сезоне надо было давать родри, там мс выиграл ЛЧ и чемпионат, но дали опят месси, который выиграл всего лишь ЧМ!!
тогда уже Карвахалю должны были дать ЗМ, он плюс еще ЛЧ выиграл!!!
а вот в прошлом сезоне надо было давать родри, там мс выиграл ЛЧ и чемпионат, но дали опят месси, который выиграл всего лишь ЧМ!!
Неужели этот наглый расист тебе нравится?Дали бы Карвахалю,и даже Белингему я был бы не против.
Скоро Мбаппе и Расист сильно будут мешать Реалу,Пересу и их продасть Перес,.У них уже не здоровая атмосфера в раздевалке из за них,Белингем очень недоволен ими.
Флик организовал главное здоровую отмосферу в раздевалке,уважение друг к другу и уважение самому Флику.Хави наоборт вел себя как Фараон,даже не здоровался с игроками не интересовался об их жизни и как человек оказался очень плохим,никто такого не ожидал и справедливо уволен.
Неужели этот наглый расист тебе нравится?Дали бы Карвахалю,и даже Белингему я был бы не против.
Скоро Мбаппе и Расист сильно будут мешать Реалу,Пересу и их продасть Перес,.У них уже не здоровая атмосфера в раздевалке из за них,Белингем очень недоволен ими.
Флик организовал главное здоровую отмосферу в раздевалке,уважение друг к другу и уважение самому Флику.Хави наоборт вел себя как Фараон,даже не здоровался с игроками не интересовался об их жизни и как человек оказался очень плохим,никто такого не ожидал и справедливо уволен.
Золотой мяч уже давно клоунада , а не награда
За последние годы один лишь Карим Бензема получил зм абсолютно заслужено и без скандалов
Золотой мяч уже давно клоунада , а не награда
За последние годы один лишь Карим Бензема получил зм абсолютно заслужено и без скандалов
Именно поэтому у вас везде Реал написан с маленькой буквы?))
Именно поэтому у вас везде Реал написан с маленькой буквы?))
Родри абсолютно заслужил свой ЗМ. Вообще без вопросов. Карвахаль однозначно должен быть вторым. Винисиус непонятно что делает в тройке. Он абсолютно худший игрок в сборной, в клубе он играет неровно, о чем говорить то. Карвахаль просто послабее Родри, который свой мячик давно заслужил. Но честь и хвала им обоим. Если и были фавориты, то эти двое
Родри абсолютно заслужил свой ЗМ. Вообще без вопросов. Карвахаль однозначно должен быть вторым. Винисиус непонятно что делает в тройке. Он абсолютно худший игрок в сборной, в клубе он играет неровно, о чем говорить то. Карвахаль просто послабее Родри, который свой мячик давно заслужил. Но честь и хвала им обоим. Если и были фавориты, то эти двое
Я хочу сказать так, защитникам в скором будущем не светит ЗМ. Это не выгодно. Нападающие чтобы надеятся на ЗМ должны реально быть на голову выше всех остальных чтобы не было вопросов. А вот центр поля будет в ближайшие годы решать... Так как футбол переходит в режим умной игры. А вообще в составе Барселоны если не зазвездятся конечно, половина игроков будут постоянно вокруг ЗМ.
Я хочу сказать так, защитникам в скором будущем не светит ЗМ. Это не выгодно. Нападающие чтобы надеятся на ЗМ должны реально быть на голову выше всех остальных чтобы не было вопросов. А вот центр поля будет в ближайшие годы решать... Так как футбол переходит в режим умной игры. А вообще в составе Барселоны если не зазвездятся конечно, половина игроков будут постоянно вокруг ЗМ.
Почему не Родри? Он его не заслужил?
Да, персонально Вини был ярче, я думал он выиграет, но Родри реально был хорош в клубе и сборной.
Болельщики сливок всегда были недовольны, когда выигрывал ЗМ игрок Барселоны.
Пусть Вини и Мбаппе думают над своими поведением.
Как видно, это имеет огромное значение.
Почему не Родри? Он его не заслужил?
Да, персонально Вини был ярче, я думал он выиграет, но Родри реально был хорош в клубе и сборной.
Болельщики сливок всегда были недовольны, когда выигрывал ЗМ игрок Барселоны.
Пусть Вини и Мбаппе думают над своими поведением.
Как видно, это имеет огромное значение.
Родри не меньше заслужил, очень важный игрок для клуба и сборной! Когда последний раз получал испанец?
Тот Луис Суарез, кажется.
Первый в истории ЗМ отправляется в МС! Мои поздравления болельщикам сити. История клуба стоновится богаче с Гвардиолой.
Родри не меньше заслужил, очень важный игрок для клуба и сборной! Когда последний раз получал испанец?
Тот Луис Суарез, кажется.
Первый в истории ЗМ отправляется в МС! Мои поздравления болельщикам сити. История клуба стоновится богаче с Гвардиолой.
Что касается Винисиуса, то он пока прогрессирует из года в год. Растут его показатели, улучшается игра.
У Мбаппе прогресса не вижу. Засиделся во Франции, выбрал деньги
Что касается Винисиуса, то он пока прогрессирует из года в год. Растут его показатели, улучшается игра.
У Мбаппе прогресса не вижу. Засиделся во Франции, выбрал деньги
У меня другой вопрос. Почему Родри а не?!
Мбаппе?? Холанд? Фати? Дембеле? Винисиус? Беллингем? И куча других игроков?? Почему не они?? Кто им мешает взять в руки дрозды правления безоговорчно?? Почему новое поколение звёздочек тухнут не начав?? Понимаю что Месси Роналду мешали всем. А сейчас что или кто мешает тому-же Винисиусу молча феерить, забивать 50+ голов, подавать 20+ передач, чтобы никакой Родри даже близко не конкурировал??
Нет, талант есть, умение есть, но с этим сразу приходит лентяйство, включается режим звезды, нытья, "яж миллионер", яж уверен заблаговременно что уже обладатель ЗМ.... Вот это все мешает новому поколению молодых игроков. А Месси и Роналду досихпор молча пашут, по этому и не Бускетс и Каземиро или Канте.
У меня другой вопрос. Почему Родри а не?!
Мбаппе?? Холанд? Фати? Дембеле? Винисиус? Беллингем? И куча других игроков?? Почему не они?? Кто им мешает взять в руки дрозды правления безоговорчно?? Почему новое поколение звёздочек тухнут не начав?? Понимаю что Месси Роналду мешали всем. А сейчас что или кто мешает тому-же Винисиусу молча феерить, забивать 50+ голов, подавать 20+ передач, чтобы никакой Родри даже близко не конкурировал??
Нет, талант есть, умение есть, но с этим сразу приходит лентяйство, включается режим звезды, нытья, "яж миллионер", яж уверен заблаговременно что уже обладатель ЗМ.... Вот это все мешает новому поколению молодых игроков. А Месси и Роналду досихпор молча пашут, по этому и не Бускетс и Каземиро или Канте.
1. Не идёт игра, начинается развал, из-за Мбаппе, который отодвинул назад Беллингема, в свою очередь который ни разу не забил в этом сезоне, в прошлом сразу заиграл и феерил.
2. Удар от Барселоны, прям перед вручением ЗМ. Перед своей аудиторией, причем болезненный удар, от детского поколения воспитанников, во главе со стариком поляком.
3. Отняли ЗМ от игроков реала Винисиус или Карвахаль не важно. Более нытика на поле который ноет по любому поводу чем Винисиус я не видел, пару сольных проходов с левой бровки ни о чем не говорит. Карвахаль?? Он защитник, которым уже давно не получалось завоевать ЗМ. Ничего против него не имею, но Рамос заслуживал за свою карьеру больше всех из защитников ЗМ. Даже при наличии Роналду в составе, он много раз вытаскивал своими решающими голами реал в победители. Но и он не получил ни одного ЗМ. Так как защитник.
4. Стареющий Перес который показал свою слабость бойкотом ЗМ. Что ещё хуже может повлиять на настроение в раздевалке. И разладу игроков.
5. Стареющий тренер которого и хочется уволить после последних событий и положение дел в Лалиге, но учитывая что сезон ещё впереди нет возможности....
Я скажу так, не унывайте. Все это временно, пройдет, наладится. С Реалом происходит то что было предсказуемо. Не нужен был Мбаппе. Нужен был кто-то в центр вместо Крооса. Так или иначе все пройдет, команда заиграет и лучше чем прежде. Вам терпение.
1. Не идёт игра, начинается развал, из-за Мбаппе, который отодвинул назад Беллингема, в свою очередь который ни разу не забил в этом сезоне, в прошлом сразу заиграл и феерил.
2. Удар от Барселоны, прям перед вручением ЗМ. Перед своей аудиторией, причем болезненный удар, от детского поколения воспитанников, во главе со стариком поляком.
3. Отняли ЗМ от игроков реала Винисиус или Карвахаль не важно. Более нытика на поле который ноет по любому поводу чем Винисиус я не видел, пару сольных проходов с левой бровки ни о чем не говорит. Карвахаль?? Он защитник, которым уже давно не получалось завоевать ЗМ. Ничего против него не имею, но Рамос заслуживал за свою карьеру больше всех из защитников ЗМ. Даже при наличии Роналду в составе, он много раз вытаскивал своими решающими голами реал в победители. Но и он не получил ни одного ЗМ. Так как защитник.
4. Стареющий Перес который показал свою слабость бойкотом ЗМ. Что ещё хуже может повлиять на настроение в раздевалке. И разладу игроков.
5. Стареющий тренер которого и хочется уволить после последних событий и положение дел в Лалиге, но учитывая что сезон ещё впереди нет возможности....
Я скажу так, не унывайте. Все это временно, пройдет, наладится. С Реалом происходит то что было предсказуемо. Не нужен был Мбаппе. Нужен был кто-то в центр вместо Крооса. Так или иначе все пройдет, команда заиграет и лучше чем прежде. Вам терпение.
2) очень много тех, кто ненавидит Реал. Очень много тез, кому просто плевать на Сити. Отсюда и такая реакция у большинства.
3) есть люди, которые смотрят футбол под пиво, в основном лигу чемпионов или чемпионаты европы, а в целом не читают новостей о футболе, не следят за чемпионатами лиг. Так вот среди таких людей, мало кто даже знает о Родри, кто он, за кого играет.
И тем более они не вдупляют, почему он получиш золотой мяч. Что он лично такого сделал?
Когда взял Модрич, то все видели и знают его игру. Он в одиночку переворачивает ход игры, отдает гениаьные пасы. Но Родри, это игрок класса Каземиро, Бускетса.
4) Почему тогда Каземиро и Бускетс не взяли Золотые мячи? А Канте?
2) очень много тех, кто ненавидит Реал. Очень много тез, кому просто плевать на Сити. Отсюда и такая реакция у большинства.
3) есть люди, которые смотрят футбол под пиво, в основном лигу чемпионов или чемпионаты европы, а в целом не читают новостей о футболе, не следят за чемпионатами лиг. Так вот среди таких людей, мало кто даже знает о Родри, кто он, за кого играет.
И тем более они не вдупляют, почему он получиш золотой мяч. Что он лично такого сделал?
Когда взял Модрич, то все видели и знают его игру. Он в одиночку переворачивает ход игры, отдает гениаьные пасы. Но Родри, это игрок класса Каземиро, Бускетса.
4) Почему тогда Каземиро и Бускетс не взяли Золотые мячи? А Канте?