Родри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года

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сегодня, 00:44

Полузащитник «Манчестер Сити» выиграл «Золотой мяч» 2024 года в мужском футболе по версии журнала France Football.

В тройку также вошли представители «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Также в топ-10 попали:

4. Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

6. Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)

7. Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)

8. Ламин Ямаль («Барселона»)

9. Тони Кроос

10. Харри Кейн («Бавария»)