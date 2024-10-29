Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Родри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года

сегодня, 00:44

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч» 2024 года в мужском футболе по версии журнала France Football.

В тройку также вошли представители «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.

Также в топ-10 попали:

4. Даниэль Карвахаль («Реал», Мадрид)

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

6. Килиан Мбаппе («Реал», Мадрид)

7. Лаутаро Мартинес («Интер», Милан)

8. Ламин Ямаль («Барселона»)

9. Тони Кроос

10. Харри Кейн («Бавария»)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноБонмати снова выиграла женский «Золотой мяч»
Сегодня, 00:20
ОфициальноАнчелотти признан лучшим тренером года
Сегодня, 00:17
ОфициальноЭмилиано Мартинес второй год подряд выиграл трофей имени Льва Яшина
Вчера, 23:53
ОфициальноКейн и Мбаппе стали обладателями награды имени Герда Мюллера
Вчера, 23:34
Официально«Реал» — лучший мужской клуб 2024 года
Вчера, 23:26
Официально«Барселона» признана лучшим женским клубом по версии France Football
Вчера, 23:18
Сортировать
Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 16:41
Уважаемый, я печатаю с помощью телефона, и не вина моя если слово реал не печатается автоматом большой буквой. А Барселона сама печатается автоматом большой буквой. Маленькая буква в слове реал не даёт поводу думать что я ненавижу этот клуб.
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 16:22
Родри лучший на своей позиции, уже не первый сезон, возможно испанцу отдали золотой мяч, как я считаю сумарно за два великолепных сезона в составе Сити и сборной выигрывая трофеи.......... Да и францфутбола зажали ЗМ для игроков Сити, хотя спокойно его мог выиграть и Холанд и Де Брюйне в 23 году, так тогда вклинился Месси с титулом ЧМ, по этому они и вернули команде Гвардиоле ЗМ отдав его испанцу...........что справедливо.

Ведь когда Левандовскому за два сезона в Баварии по аналогии не отдали ЗМ, все кричали что ограбили,....... и чтобы не было претензий, что только игроки Реала и его берут с победой в ЛЧ, отдали игроку команды АПЛ............... что снова справедливо

И Родри не первый полузащитник который выиграл ЗМ за последние 10 лет, Модрич в 18 году его брал, хорват же полузащитник, ......... многие также будут спорить что Модрич не должен был брать его, даже сами фанаты Реала это говорят, что в 18 году ЗМ должен был получить Роналду, ....... а можно было и номинировать и дать ЧМ в составе сборной Франциии скажем Мбаппе или Гризманну, но они не выступали за сливочных........хотя был Варан, но решили отдать по итогу Модричу.

И потом почему Родри а не Карвахаль, у обоих за два сезона приличные трофеи и выступали стабильно хорошо.......еще один пункт почему Родри все же выиграл ЗМ.....у него требл с Сити, у Реала его до сих пор нету........ плюс Сити выиграл сумасшедшую гонку с Арсеналом два сезона подряд и с тем же Ливерпулем......когда у Реала по сути нету конкурентов в Ла Лиге....... так как Барса не в самом лучшем состоянии и то опережали мадрид в таблице........ а после вчерашних 0-4 в класико когда мадрид как дети были беспомощны..... поняли сразу......... почему ЗМ должен ехать в манчестер.

PS А на счет Иньесты это уже избитая тема..........в то время была гонка между Месси и Роналду и не один футболист в нее не мог вклинится Снейдер в 10, Хави или Иньеста в 12, Рибери в 13, Нойер или Кроос в 14.................
IkeYar
IkeYar
сегодня в 15:43
Карвахаль должен был быть в тройке, что там делает Белингем?
NYJ
NYJ
сегодня в 14:36
Левандовски!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:39
Я во всех своих комментариях отметил, что мне без разницы кто получит, лишь бы не Винисиус)
Персонально против него был настроен из за его скотского поведения на поле. Хотя по игре к нему нет вопросов, особенно весной был хорош.
За Карвахаля я бы точно также радовался) или за Джуда.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:38
у них фамилии есть или только клички? тогда правильно: золотой мячик дпя вашей собачки.
Роман Козьменко
Роман Козьменко ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:34
Ну да ну да ))) наши все заслуженно получили ,а вот другие нет )
Роман Козьменко
Роман Козьменко ответ rmrmrml (раскрыть)
сегодня в 13:33, ред.
Месси Месси..незаслуженно,незаслуженно...ЗМ вручается не только тому ,кто больще всех выиграл ,но еще учитывается и статистика и вклад в игру ...Зидан в 98 году вообще ЧМ провел на среднем уровне ,забил 2 оола в финале и изза этого получил ЗМ, справедливо? А Роналдо в 2002 полгода не играл ,забил на ЧМ 8 мячей ,учитывая что там была куча звезд и выиграл ЗМ.Справедливо ?А Месси значит несправедливо ,привел молодняк к Кубку Мира ..из спорных ЗМ Месси разве что 2021 год ...
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 13:13
Если ты про Винисиуса то да, в футбол он играет хорошо, один из лучших в мире сейчас
Но его провокации я не одобряю
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 13:11, ред.
родри видно стал наследником месси по несправедливо выигранным ЗМ!!
тогда уже Карвахалю должны были дать ЗМ, он плюс еще ЛЧ выиграл!!!
а вот в прошлом сезоне надо было давать родри, там мс выиграл ЛЧ и чемпионат, но дали опят месси, который выиграл всего лишь ЧМ!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 13:09
Холанд на самом деле лучший в мире,играл бы в сб Испании дали бы ему.
Неужели этот наглый расист тебе нравится?Дали бы Карвахалю,и даже Белингему я был бы не против.
Скоро Мбаппе и Расист сильно будут мешать Реалу,Пересу и их продасть Перес,.У них уже не здоровая атмосфера в раздевалке из за них,Белингем очень недоволен ими.
Флик организовал главное здоровую отмосферу в раздевалке,уважение друг к другу и уважение самому Флику.Хави наоборт вел себя как Фараон,даже не здоровался с игроками не интересовался об их жизни и как человек оказался очень плохим,никто такого не ожидал и справедливо уволен.
eleven LC
eleven LC ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 12:57
Расскажи это Холанду, что надо забить много и дадут зм
Золотой мяч уже давно клоунада , а не награда
За последние годы один лишь Карим Бензема получил зм абсолютно заслужено и без скандалов
Incredulous
Incredulous ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:51
"Ни разу не радовался промахам реала так как всегда знал, сильная Барселона это прежде всего сильный реал. Не может быть по другому."

Именно поэтому у вас везде Реал написан с маленькой буквы?))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:51
Месси и Рнаалду в два три раза больше забивали,чем расист, а он забил всего лишь 24 года и мол лучший,забей как Месси за сезон не 24 гола а 91,тогда дадут,а то его распиарили мадридисты в СМИ и многие поверили этому фейку.И в Реале он не лучший,Белингем более совершенный игрок чем расист так же и другие,а расист своими скандалами добивался,чтобы о нем больше писали и говорили,сел у разбитого корыто вчера.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:39
Раскрутка сильная была Виннипуха,Мадрид внушал всему миру,что ЗМ в руках у главного расиста Европы,который даже в самом Реале не лучший,но справедливость восторжествовала и Родри получил ЗМ заслуженно и все этому рады а расист не получит ЗМ никогда,даже если как Майкл Джексон станет белым.
archkillx
archkillx ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:55
Даже в этом большом тексте в целом ты пронёс мадридские фанфары
Родри абсолютно заслужил свой ЗМ. Вообще без вопросов. Карвахаль однозначно должен быть вторым. Винисиус непонятно что делает в тройке. Он абсолютно худший игрок в сборной, в клубе он играет неровно, о чем говорить то. Карвахаль просто послабее Родри, который свой мячик давно заслужил. Но честь и хвала им обоим. Если и были фавориты, то эти двое
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 11:40
Лучше бы Месси отдали, привыкли хоть…)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:29
Опять-таки все что написано против меня лично, могу утвердительно сказать что это именно про меня но как болельщика Барселоны. Ни разу не радовался промахам реала так как всегда знал, сильная Барселона это прежде всего сильный реал. Не может быть по другому. Все великое рождается в конкуренции.
Я хочу сказать так, защитникам в скором будущем не светит ЗМ. Это не выгодно. Нападающие чтобы надеятся на ЗМ должны реально быть на голову выше всех остальных чтобы не было вопросов. А вот центр поля будет в ближайшие годы решать... Так как футбол переходит в режим умной игры. А вообще в составе Барселоны если не зазвездятся конечно, половина игроков будут постоянно вокруг ЗМ.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 11:09
Они не удивлены, почему Карвахаль ниже Вини и Джуда, но зато они удивлены, почему Родри выиграл ЗМ.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:06, ред.
Вижу истерию среди сливок.
Почему не Родри? Он его не заслужил?
Да, персонально Вини был ярче, я думал он выиграет, но Родри реально был хорош в клубе и сборной.

Болельщики сливок всегда были недовольны, когда выигрывал ЗМ игрок Барселоны.

Пусть Вини и Мбаппе думают над своими поведением.
Как видно, это имеет огромное значение.
Incredulous
Incredulous ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 11:01, ред.
Я болею за Реал, за клуб, и уже очень давно. Я хорошо помню хорошие и плохие периоды в Реале, хорошо помню кого побеждал Реал, и кому проигрывал, иногда случайно, иногда по делу, иногда позорно. Но я, при этом всегда уважал соперника. Когда гвардиоловская Барса разносила всех в пух и прах, наводила ужас на любую команду во всём мире, я не ненавидел её за это, я восхищался ей? Для меня до сих пор остаются легендами такие игроки как Иньеста, Хави, Пуйоль, Роналдиньо, Месси... Как бы мне не нравился тот же Месси как человек, я никогда не отрицал его футбольного таланта, его магии на поле в лучшие годы. Когда я не соглашался с подаренными ЗМ аргентинцу в 2010-ом, я не твердил, что кто-то из Реала его больше достоин, я, как и сейчас, утверждаю, что звание игрока года тогда намного больше заслуживал Снайдер или Иньеста. Заметь разницу, я соглашаюсь, что награду нужно отдать игроку Барсы, а не Реала. Улавливаешь разницу? Пусть вам не нравиться Винисиус как человек, но его футбольные качества от этого не становятся хуже. Да и бог с Винисиусом, вот вам Карвахаль, который по-настоящему провёл фантастический сезон, собрав все главные трофей года, причём не просто отбыв статистом на поле, а именно внеся один из самых весомых вкладов в получение этих трофеев, при этом он не провокатор, не скандалист, а напротив скромный и спокойный человек. Но он же игрок Реала, и значит, следуя вашей логике, априори не может быть хорошим игроком. Так что не нужно пытаться перекладывать с больной головы на здоровую.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 11:00
Ух ты, неожиданно, а говорили Вини выиграл ЗМ.
Родри не меньше заслужил, очень важный игрок для клуба и сборной! Когда последний раз получал испанец?
Тот Луис Суарез, кажется.

Первый в истории ЗМ отправляется в МС! Мои поздравления болельщикам сити. История клуба стоновится богаче с Гвардиолой.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:43
Винисиус прежде всего должен прогрессировать в нытье. Все кто против него это исключительно из-за его характера.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 10:36
Я согласен по Месси и Рону.
Что касается Винисиуса, то он пока прогрессирует из года в год. Растут его показатели, улучшается игра.
У Мбаппе прогресса не вижу. Засиделся во Франции, выбрал деньги
fu7eyn99444r
fu7eyn99444r
сегодня в 10:32
Родри -купил ЗМ,чтоб ему в жизни было так легко!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
Наступили времена смены поколений, после Роналду Месси. Почему не бускетс или Канте, или Снайдер или Хави Иньеста?? Потому что в их эпоху были Роналду Месси.

У меня другой вопрос. Почему Родри а не?!
Мбаппе?? Холанд? Фати? Дембеле? Винисиус? Беллингем? И куча других игроков?? Почему не они?? Кто им мешает взять в руки дрозды правления безоговорчно?? Почему новое поколение звёздочек тухнут не начав?? Понимаю что Месси Роналду мешали всем. А сейчас что или кто мешает тому-же Винисиусу молча феерить, забивать 50+ голов, подавать 20+ передач, чтобы никакой Родри даже близко не конкурировал??
Нет, талант есть, умение есть, но с этим сразу приходит лентяйство, включается режим звезды, нытья, "яж миллионер", яж уверен заблаговременно что уже обладатель ЗМ.... Вот это все мешает новому поколению молодых игроков. А Месси и Роналду досихпор молча пашут, по этому и не Бускетс и Каземиро или Канте.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 09:50
Совсем не радужная неделя для болельщиков реала выдалась.
1. Не идёт игра, начинается развал, из-за Мбаппе, который отодвинул назад Беллингема, в свою очередь который ни разу не забил в этом сезоне, в прошлом сразу заиграл и феерил.
2. Удар от Барселоны, прям перед вручением ЗМ. Перед своей аудиторией, причем болезненный удар, от детского поколения воспитанников, во главе со стариком поляком.
3. Отняли ЗМ от игроков реала Винисиус или Карвахаль не важно. Более нытика на поле который ноет по любому поводу чем Винисиус я не видел, пару сольных проходов с левой бровки ни о чем не говорит. Карвахаль?? Он защитник, которым уже давно не получалось завоевать ЗМ. Ничего против него не имею, но Рамос заслуживал за свою карьеру больше всех из защитников ЗМ. Даже при наличии Роналду в составе, он много раз вытаскивал своими решающими голами реал в победители. Но и он не получил ни одного ЗМ. Так как защитник.
4. Стареющий Перес который показал свою слабость бойкотом ЗМ. Что ещё хуже может повлиять на настроение в раздевалке. И разладу игроков.
5. Стареющий тренер которого и хочется уволить после последних событий и положение дел в Лалиге, но учитывая что сезон ещё впереди нет возможности....

Я скажу так, не унывайте. Все это временно, пройдет, наладится. С Реалом происходит то что было предсказуемо. Не нужен был Мбаппе. Нужен был кто-то в центр вместо Крооса. Так или иначе все пройдет, команда заиграет и лучше чем прежде. Вам терпение.
матос
матос
сегодня в 09:50
FF пусть вернет украденный хоббитом ЗМ 2010 года Снейдеру , только он его обязан был получить а не каталонский хоббит ;-)
матос
матос
сегодня в 09:45, ред.
Наконец то оценили футболиста не атакующего , кандидат достойный ( как и Карвахаль не менее достоин). Когда-то Каннаваро получал ЗМ будучи ЦЗ , ведь в футбол не одни атакующие футболеры играют. Родри поздравляю. У Винни , Джуда и иже с ними все впереди ;-)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:36
1) уверен, что сами фаны Сити не ожидали такого результата голосования, потому что понимали, что Вини был поярче персонально.
2) очень много тех, кто ненавидит Реал. Очень много тез, кому просто плевать на Сити. Отсюда и такая реакция у большинства.
3) есть люди, которые смотрят футбол под пиво, в основном лигу чемпионов или чемпионаты европы, а в целом не читают новостей о футболе, не следят за чемпионатами лиг. Так вот среди таких людей, мало кто даже знает о Родри, кто он, за кого играет.
И тем более они не вдупляют, почему он получиш золотой мяч. Что он лично такого сделал?
Когда взял Модрич, то все видели и знают его игру. Он в одиночку переворачивает ход игры, отдает гениаьные пасы. Но Родри, это игрок класса Каземиро, Бускетса.

4) Почему тогда Каземиро и Бускетс не взяли Золотые мячи? А Канте?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 