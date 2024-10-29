Анчелотти признан лучшим тренером года

Карло Анчелотти получил трофей лучшему тренеру года среди мужчин имени Йохана Кройфа на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.
Вместе с мадридским «Реалом» итальянец в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Лучшим тренером года в женском футболе признана Эмма Хейз, покинувшая после прошлого сезона «Челси» и теперь возглавляющая сборную США.
очки бы ушли другому и выиграл бы беднягаТен Хаг, бжаль...(ХА-ха-ха)...!
очки бы ушли другому и выиграл бы беднягаТен Хаг, бжаль...(ХА-ха-ха)...!
0. Слуцкий
0. Слуцкий
1 Фуэнте
2. Алонсо
3. Тен Хааг
1 Фуэнте
2. Алонсо
3. Тен Хааг
А Анчи только парковать может))
А Анчи только парковать может))