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Анчелотти признан лучшим тренером года

сегодня, 00:17

Карло Анчелотти получил трофей лучшему тренеру года среди мужчин имени Йохана Кройфа на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.

Вместе с мадридским «Реалом» итальянец в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Лучшим тренером года в женском футболе признана Эмма Хейз, покинувшая после прошлого сезона «Челси» и теперь возглавляющая сборную США.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ zim289 (раскрыть)
сегодня в 12:22
Ну по такой логике все золотые мячи Месси и Роналду - справедливы.
shur
shur
сегодня в 09:05
...а здесь из чего исходили, не учли наверное проигрыш от Барсы,
очки бы ушли другому и выиграл бы беднягаТен Хаг, бжаль...(ХА-ха-ха)...!
Incredulous
Incredulous ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 08:49
    Маг_тм
    Маг_тм ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 08:16
    Анчи выиграл 4 трофея, 1 из них самый престижный . десятки выигранных матчей, один трофей не может все это перечеркнуть,
    qequnah7njq3
    qequnah7njq3
    сегодня в 06:25
    Реал Мадрида лучший клуб, соответственно и Анче лучший тренер
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 06:18
    Перечисленные трофеи дают полное основание согласиться в правильности выбора.
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:44
    Само собой, раз Реал лучший клуб, то и Анчелотти - лучший тренер. Правда крупный проигрыш Барсе подпортил праздник.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 04:59
    Странное решение выделять на публику фаворитов. Анчи расшатывает атмосферу в клубе перед своим уходом?
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:54
    вот это заслуженно
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 01:36
    Папа Карло мафия современного футбола...
    Rivera_11
    Rivera_11 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:25
    Ну, например лысый значит вообще дно, раз самую примитивную парковку не в состоянии вскрыть.
    zim289
    zim289 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Анчелотти тупо лучший тренер. Вообще без вариантов. Никого даже рядом нет.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 00:27
    Больше заслужил Алонсо, а старый 30н даже не приехал.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    Забыл про Лёню (( виноват
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:25, ред.
    Прости, вынужден поправить:

    0. Слуцкий
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:18
    Вот моя тройка лучших за прошлый сезон:
    1 Фуэнте
    2. Алонсо
    3. Тен Хааг
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:18
    Только Пересу не говорите)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:17
    Луис де ла Фуэнте должен был выиграть, больше заслужил!))
    А Анчи только парковать может))
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