Анчелотти признан лучшим тренером года

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сегодня, 00:17

получил трофей лучшему тренеру года среди мужчин имени на церемонии вручения премии «Золотой мяч» в Париже.

Вместе с мадридским «Реалом» итальянец в прошлом сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА .