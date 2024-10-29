Скандальный «Золотой мяч». Родри получил награду вместо Винисиуса

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29 октября 2024, 01:41

Представители «Реала» вообще не приехали в Париж.

Еще до начала церемонии награждения она получила статус самой скандальной за последние годы, если не за всю историю. Конечно, можно вспоминать спорную эпоху сотрудничества France Football и ФИФА , когда целая пачка «Золотых мячей», по мнению многих, была роздана несправедливо. Можно вспомнить отдельные истории с тем, как «прокатили» Уэсли Снейдера мимо награды, как не вручили заслуженный и очевидный приз Роберту Левандовскому, отказавшись из-за ковида вообще проводить церемонию. Словом, противоречивых эпизодов было много. Но нынешняя история может превзойти их все.

Лихая рокировка

Последние недели упорно ходили слухи о том, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу. Настолько это казалось очевидным, что даже представители «Реала» не стеснялись это комментировать. А сам бразилец якобы заказал чартер для своих близких и представителей клуба, попутно забронировав место для вечеринки в центре Парижа.

Но за несколько часов до отправки из Мадрида в столицу Франции чартер был отменен. И это породило новые слухи. Как будто в последний момент во France Football и УЕФА что-то поменяли и приняли решение отдать «Золотой мяч» Родри. В итоге никто из представителей «Реала» не поехал на церемонию в театр «Шатле». И выглядело это странно. Теперь остается строить только конспирологические теории.

Например, почему вдруг «Реалу» стоит обижаться на УЕФА и France Football? Ведь все знают схему определения обладателя «Золотого мяча». Это голосование спортивных журналистов. Функция France Football сводится к подсчету голосов, а УЕФА – к организации церемонии. С его вдруг в «Реале» решили, что эти две организации как-то вмешались в подсчет, чтобы не дать награду Винисиусу?

Просто потому, что все говорили заранее, что бразилец должен получить эту премию? Но это больше похоже на слухи, которые сами себя разгоняют. В футболе, где все перенасыщено потоками информации, это обычное дело. Кто-то запустил слух, другой подхватил, затем третий, четвертый, и этот слух уже всеми воспринимается как решенный факт. Так могло случиться с разговорами про награждение Винисиуса. Более того, в этом году организация была такой, что единицы знали до последнего, кто выиграет премию. Даже традиционных интервью и фотосессий с победителем заранее не было, как это случалось в предыдущие годы.

Поэтому утечка случилась лишь в последний момент – за какие-то часы до награждения. Но это из-за сочетания предыдущих слухов и не вяжущейся с ними реальности восприняли за пересмотр решения, хотя ничего такого и в помине не могло быть. Организаторы решили сыграть в интригу, утечка произошла уже на стадии технической подготовки к церемонии, когда была нужда дать информацию о победителе большему числу причастных сотрудников.

Вернемся к конспирологии. Ее сторонники часто обвиняют официальные структуры в следовании повестке. Они с готовностью осудили, например, награждение Дженни Эрмосо премией Сократеса за вклад в околофутбольные дела. Это та самая Эрмосо, из-за поцелуя которой разгорелся скандал в испанской федерации футбола. Она теперь фигурирует как борец за права женщин в спорте. «Опять повестка», сказали критики УЕФА и France Football. Но тогда не было бы ничего логичнее, чем наградить «Золотым мячом» Винисиуса, который похлеще братьев Туре отрабатывает повестку равноправия и борьбы с расизмом.

Более того, УЕФА и France Football обрекли себя на яростный гнев всех борцов за права темнокожих, не отдав награду бразильцу. Получается, в одном случае они сработали на повестку, а в другом – более критическом – против. Может быть, снова дело в том, что УЕФА и France Football не вмешивались в принятие решения голосованием, как то и подразумевается регламентом? Конспирологам это очевидное противоречие не приходит в голову.

А что касается футбольного содержания нынешнего «Золотого мяча», то, конечно, впереди еще много аналитики и рассуждений разной степени здравости. Но хочется отметить, что эта награда – своеобразный трибьют тем премиям, которые должны были достаться Андресу Иньесте, Снейдеру, а доставались просто более эффектным. Не работягам, которые делают результат, оставаясь чаще в тени для простого обывателя, а тем, кто тонет в свете софитов благодаря своим финтам, голам и рывкам. Родри – работяга. И он делает результат. Заслуга работяг оценена.

К слову, как автор посмею чуть ли не впервые напрямую выразить свое личное мнение. Я бы проголосовал за Дани Карвахаля, который сочетал в прошлом сезоне и вклад в результат, и яркость, и характер, и тот самый флер работяги. Но Дани стал в этом голосовании четвертым. А кажется, что он бы стал идеальным компромиссом на открывшемся поле битвы.

Что же до демарша «Реала», то тут только сами мадридцы понесли репутационные потери. После проигрыша в Эль Класико, что символично. Они проиграли теперь еще и тем слухам, которым сначала поверили, а потом увидели из-за них разочарование в реальности. Это как-то несерьезно для большого клуба. Ведь на этой церемонии «Реал» звучал часто, его было много. Надо по-взрослому воспринимать подобные моменты, не поддаваясь детским обидам. С другой стороны, можно понять и мадридцев, которые точат зуб на УЕФА (хотя последний на ножах со многими топ-клубами, так что это нельзя называть причиной какой-то там предвзятости). «Реал» поддержал явно расстроенного своего лидера – Винисиуса. С France Football отношения эпизодические, а с бразильцем им еще делать результат и завоевывать трофеи, работая в ежедневном режиме.

Под знаком «Барселоны»

Что же, теперь пройдемся по другим наградам, которые были розданы в театре «Шатле» в Париже. Вечер начался под эгидой «Барселоны». Что еще более символично в условиях отсутствия представителей «Реала». Сразу назвали обладателя приза имени Раймона Копа – это награда лучшему молодому футболисту. Им ожидаемо стал Ламин Ямаль, который к своим годам побил кучу рекордов с началом «самый молодой». От самого молодого автора гола за сборную Испании и в истории Ла Лиги до самого юного участника финальной стадии чемпионата Европы, автора гола там и победителя. Ну, и он стал самым молодым обладателем премии Раймона Копа – в 17 лет и 107 дней. Рекорд в номинации, которая сама по себе подразумевает юность.

Для истории стоит отметить, что второе место занял Арда Гюлер из «Реала», третье – Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед», четвертое – Савио из «Манчестер Сити», пятое – Пау Кубарси из «Барселоны».

Затем не менее ожидаемо назвали лучший женский футбольный клуб. «Барселона» в прошлом сезоне забрала все награды, которые можно было, потому и признали ее лучшей командой, предпочтя «Лиону», ПСЖ , «Челси» и «Готэм». А вот, казалось, более популярная и привлекающая внимание награда лучшему мужскому клубу прошла практически незаметно. Дело в том, что признали таковым «Реал». Показали короткий ролик, улыбнулись и продолжили церемонию – никого из мадридцев в зале не нашлось. Среди претендентов также были дортмундская «Боруссия», «Жирона», «Байер» и «Манчестер Сити».

Главную женскую награду – «Золотой мяч» – тоже получила представительница «Барселоны». Второй год подряд премия досталась Айтане Бонмати. Воспитанница Ла Масии в свои 26 лет выиграла в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Испании, Суперкубок, а также Лигу чемпионов, она забила 26 мячей и сделала 21 голевую передачу в 57 матчах. Четвертый год подряд женский «Золотой мяч» достается представительнице «Барселоны». Перед дублем Бонмати награду получила дважды Алексия Путельяс.

Бомбардиры и вратари

Именно по этой причине трофей Герда Мюллера за бомбардирские подвиги вышел получать одинокий Харри Кейн. Хотя поделил он эту награду с Килианом Мбаппе. Они забили по 52 мяча в прошлом сезоне. Но француз оказался солидарен с мадридскими одноклубниками и не приехал – Кейн получил свой редкий трофей в одиночестве.

Во вратарской номинации не было явного фаворита, но прошлый сезон и не подарил какой-то яркой фигуры, которая могла быть неоспоримым доминатором. Так что награда второй год подряд досталась Эмилиано Мартинесу, который помог «Астон Вилле» выбиться в Лигу чемпионов и мощно выступил за сборную Аргентины. Среди конкурентов-номинантов выделялся Ронвен Уильямс из «Мамелоди Сандаунс». Это, кажется, первый претендент из Африки. Помимо них на награду претендовали Диогу Кошта из «Порту», Джанлуиджи Доннарумма из ПСЖ , Грегор Кобель из «Боруссии» (Дортмунд), Андрей Лунин из «Реала», Янн Зоммер из «Интера», Унаи Симон из «Атлетика», Мик Меньян из «Милана» и Гиорги Мамардашвили из «Валенсии». Понятно, что последние трое названы скорее благодаря выступлениям за сборные.

Тренерские награды без героев

Предполагается, что трофей имени Йохана Кройфа является одним из главных на церемониях «Золотого мяча». Но нынешнее мероприятие и тут оказалось странным. В женском футболе премию получила Эмма Хейз, тренировавшая «Челси», с которым выиграла чемпионат Англии, а теперь возглавляющая сборную США , которая выиграла Олимпийские игры. Приехать на награждение англичанка не смогла. Но записала видеообращение.

Лучшим тренером мужской команды стал наставник «Реала» Карло Анчелотти, обошедший Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», Хаби Алонсо из «Байера», Луиса де ла Фуэнте из сборной Испании, Лионеля Скалони из сборной Аргентины и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». По понятным причинам Анчелотти на церемонию тоже не приехал. Организаторы ограничились коротким роликом на экране. Смазанным получился этот эпизод, как и все, что было связано с «Реалом» в контексте «Золотого мяча-2024».