Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

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вчера, 15:52

Полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана признали лучшим молодым игроком года в Азии.

Церемония вручения наград AFC Annual Awards проходит в Сеуле во вторник.

В борьбе за индивидуальный приз Файзуллаев опередил японца Гаку Навату и Баэ Джун‑Хо из Южной Кореи. 21‑летний Файзуллаев стал вторым футболистом из Узбекистана, удостоившимся награды лучшему молодому игроку.