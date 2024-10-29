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Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

вчера, 15:52

Полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева признали лучшим молодым игроком года в Азии.

Церемония вручения наград AFC Annual Awards проходит в Сеуле во вторник.

В борьбе за индивидуальный приз Файзуллаев опередил японца Гаку Навату и Баэ Джун‑Хо из Южной Кореи. 21‑летний Файзуллаев стал вторым футболистом из Узбекистана, удостоившимся награды лучшему молодому игроку.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:09
Правильное решение,заслуженно признан лучшим молодым игроком Азии !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 18:08
Для того кто в футболе маленько разбирается, ясно , что лучший - это лучший по игре, а не самый результативный. Вини тоже результативный, а ЗМ дали Родри, т.к. он ЛУЧШИЙ футболист. Так и Файзуллаев - лучший молодой футболист Азии, причем без вариантов.
m5t9jpeubj6z
m5t9jpeubj6z
вчера в 17:09
Аббосбек Файзуллаев — настоящий талант! Его игра поражает своей красотой и мастерством. Он демонстрирует невероятную технику, скорость и умение принимать правильные решения на поле.
Файзуллаев — пример для молодых игроков и доказательство того, что усердие и труд могут привести к большим успехам. Его достижения не только прославляют Узбекистан, но и вдохновляют всех любителей футбола.
sihafazatron
sihafazatron ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:06
Я тоже азиатов не знаю) но там японец был и кореец в конкурентам, думал кому-то из них дадут
galem72
galem72
вчера в 16:55
Интересно, по каким критериям там выбирали этих "топарей"? 18-летний Гаку Навата так вообще выступает в какой-то там "15" по силе лиге Японии с 9+3 очками за 11 матчей. У Аббоса за 16 матчей всего 2+5 баллов.
Вот как? ))
4RT
4RT
вчера в 16:47
Слабовато видать с футболом в Азии
баск
баск
вчера в 16:39
Аббос- молодчик..

Поздравления ему и наилучшие пожелания)
Главное из которых- ни в коем случае не останавливаться в развитии!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:20
И отрадно, что играет в ЦСКА...
альсато
альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:14
Действительно нежданчик!)))...Не скажу, что уверен, ибо слабо знаю футбол в Азии, но раз так-значит Аббос-достоин!
Cruiser
Cruiser
вчера в 16:12
Стоит за него только порадоваться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:00
Красавчик!!! Не ожидал, что ему дадут такую награду)))
борька
борька
вчера в 15:58
Браво
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