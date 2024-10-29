Полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева признали лучшим молодым игроком года в Азии.
Церемония вручения наград AFC Annual Awards проходит в Сеуле во вторник.
В борьбе за индивидуальный приз Файзуллаев опередил японца Гаку Навату и Баэ Джун‑Хо из Южной Кореи. 21‑летний Файзуллаев стал вторым футболистом из Узбекистана, удостоившимся награды лучшему молодому игроку.
Файзуллаев — пример для молодых игроков и доказательство того, что усердие и труд могут привести к большим успехам. Его достижения не только прославляют Узбекистан, но и вдохновляют всех любителей футбола.
Файзуллаев — пример для молодых игроков и доказательство того, что усердие и труд могут привести к большим успехам. Его достижения не только прославляют Узбекистан, но и вдохновляют всех любителей футбола.