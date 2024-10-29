«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

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сегодня, 01:12

В РПЛ лидерство упрочил «Краснодар», набрав 33 очка. Следом идёт «Зенит» (30 баллов). На третьем месте — «Локомотив» (28 пунктов). Замыкает четвёрку лучших «Динамо» (26 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (по 11 баллов). На последних местах располагаются «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 пунктов соответственно).

В Английской Премьер-Лиге таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (23 очка). На второй строчке располагается «Ливерпуль» (22 балла), на третьей — «Арсенал» (18 пунктов). Четвёртой идёт «Астон Вилла» (18 очков). Замыкают таблицу «Ипсвич», «Вулверхэмтон» и «Саутгемптон» (4, 2 и 1 балл соответственно).

В Серии А по-прежнему лидирует «Наполи» (22 очка). На втором месте находится «Интер» (18 баллов), на третьем — «Ювентус» (17 пунктов). Топ-4 замыкает «Фиорентина» (16 очков). В зоне вылета идут «Дженоа» (6 баллов), «Венеция» и «Лечче» (по 5 пунктов).

В Бундеслиге «Бавария» идёт на 1-м месте, «РБ Лейпциг» — второй (у команд по 20 очков). На третьей позиции находится «Байер», следом располагается «Унион» (по 15 баллов). В зоне переходных матчей идёт «Санкт-Паули» (5 пунктов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (2 и 1 очко соответственно).

В Ла Лиге «Барселона» после крупной победы над «Реалом» в Эль-Класико (4:0) оторвалась от преследователя и лидирует уже с 30 очками. Мадридцы идут 2-ми с 24 баллами. Третий — «Вильярреал» (21 пункт), «Атлетико» идёт 4-м (20 очков). В зоне вылета идут «Лас-Пальмас», «Вальядолид» и «Валенсия» (9, 8 и 7 баллов соответственно).