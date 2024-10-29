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«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

сегодня, 01:12

В РПЛ лидерство упрочил «Краснодар», набрав 33 очка. Следом идёт «Зенит» (30 баллов). На третьем месте — «Локомотив» (28 пунктов). Замыкает четвёрку лучших «Динамо» (26 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (по 11 баллов). На последних местах располагаются «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 пунктов соответственно).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Английской Премьер-Лиге таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (23 очка). На второй строчке располагается «Ливерпуль» (22 балла), на третьей — «Арсенал» (18 пунктов). Четвёртой идёт «Астон Вилла» (18 очков). Замыкают таблицу «Ипсвич», «Вулверхэмтон» и «Саутгемптон» (4, 2 и 1 балл соответственно).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Серии А по-прежнему лидирует «Наполи» (22 очка). На втором месте находится «Интер» (18 баллов), на третьем — «Ювентус» (17 пунктов). Топ-4 замыкает «Фиорентина» (16 очков). В зоне вылета идут «Дженоа» (6 баллов), «Венеция» и «Лечче» (по 5 пунктов).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Бундеслиге «Бавария» идёт на 1-м месте, «РБ Лейпциг» — второй (у команд по 20 очков). На третьей позиции находится «Байер», следом располагается «Унион» (по 15 баллов). В зоне переходных матчей идёт «Санкт-Паули» (5 пунктов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (2 и 1 очко соответственно).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Ла Лиге «Барселона» после крупной победы над «Реалом» в Эль-Класико (4:0) оторвалась от преследователя и лидирует уже с 30 очками. Мадридцы идут 2-ми с 24 баллами. Третий — «Вильярреал» (21 пункт), «Атлетико» идёт 4-м (20 очков). В зоне вылета идут «Лас-Пальмас», «Вальядолид» и «Валенсия» (9, 8 и 7 баллов соответственно).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

Во французской Лиге 1 пальму первенства не отпускает ПСЖ (23 очка). Далее идёт «Монако» (20 баллов). Третье место занимает «Марсель», четвёртое — «Лилль» (по 17 пунктов). В зоне стыковых матчей находится «Сент-Этьен» (7 очков). Замыкают таблицу «Гавр» и «Монпелье» (6 и 4 балла соответственно).

«Краснодар» и «Барселона» уходят в отрыв. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:29
Вижу не нашли еще РЕДАКТОРА новостей))))
альсато
альсато
сегодня в 14:28
"Краснодар и Барселона уходят в отрыв" .....,а что Краснодар и Барселона в одной лиге играют))))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 11:26
Хороший был уик-енд.
viv
viv
сегодня в 09:18
Порадовал Краснодар и Барселона. Неожиданно 4 гола отгрузили Реалу.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:00
Краснодар молодцы, но чемпионат ещё не закончился.
drug01
drug01
сегодня в 08:25
Самое приятное наш Краснодар!!!!
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
сегодня в 08:08
Меня больше всего радует дети Барселоны. Нагнули пижонов до самого плинтуса. Пришел Ханс и выстроил самую топовую офсайдную ловушку против майонезных.
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
сегодня в 07:55, ред.
Я двояко отношусь к Краснодару. Повлияло судейство в последних матчах с Локо и смена политики с ориентиром на легов, но не могу не отметить, что играют очень прилично в этом сезоне. Если выиграют ЧР будет заслуженно. Но пока всего 13 тур и всё может поменяться, небольшой спад, атака околофутбола и очередные упущенные возможности. У Зенита большой опыт на дистанции и неизвестно что будет дальше.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:26
Посмотрим, какие выводы сделал Краснодар из лидерства прошлого сезона.
t6z66fk6qpub
t6z66fk6qpub
сегодня в 07:23
Мне очень хотелось бы, чтоб быки за зиму не сдулись и выиграли чемпионскую гонку
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:20
Краснодар пока идёт очень хорошо и это при том что стартовали с трёх ничьих
МС и Ливерпуль скорее всего будут решать чемпиона в Англии
Наполи пока остальные оступались решил не тянуть резину и выдаёт отличные результаты
Барселона сделала отличный задел перед Реалом, главное чтобы на дистанции выдержали
А во Франции всё как всегда, ничего сверхъестественного
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:36
Рад за молодежь Барсы ну и конечно за Быков!
Вещий
Вещий
сегодня в 06:18
Монако приятно удивляет....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:03
Унион снова в группе лидеров)))крепкая упрямая команда
5jttw9mq2ruf
5jttw9mq2ruf
сегодня в 05:45
Барселона еще ушла в небольшой отрыв, а Краснодар то в какой отрыв ушел?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:51
Заголовок весьма приятен краснодарским болельщикам, как впрочем и каталонским...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:16, ред.
Хорошие выходные получились)))
Больше всего удивило 4:4 в Италии))
Ну и 0:4 в Мадриде тоже прикольно)))
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