Захарян не сможет принять участия в двух ближайших матчах «Сосьедада»

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил источнику, что полузащитник Арсен Захарян не сможет выйти на поле в двух ближайших матчах команды.
31 октября клуб сыграет в Кубке Испании с «Хове», а 3 ноября — с «Севильей» в Ла Лиге.
Россиянин летом получил травму лодыжки и перенёс операцию. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.
Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он ещё не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему ещё потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок.