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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

Захарян не сможет принять участия в двух ближайших матчах «Сосьедада»

вчера, 13:50

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил источнику, что полузащитник Арсен Захарян не сможет выйти на поле в двух ближайших матчах команды.

31 октября клуб сыграет в Кубке Испании с «Хове», а 3 ноября — с «Севильей» в Ла Лиге.

Россиянин летом получил травму лодыжки и перенёс операцию. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.

Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он ещё не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему ещё потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Опять мимо игр.
AleS
AleS
вчера в 14:44
Надо ему личного массажиста выписать, как Санек делал.
AleS
AleS
вчера в 14:43
В РПЛ бешал без травм, а в Испании только и делает, что лечится. Получается нагрузки в Ла Лиге намного больше...
8mhk2bxkdwzk
8mhk2bxkdwzk
вчера в 14:23
Захарян в Испании так совершенствуется.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:17
Парень на курорт приехал!)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:07
Типа хрустальным мальчиком стал? В аренду динамикам...
Capral
Capral
вчера в 13:54
Они уже не знают как от него избавиться. Вот ведь головную боль себе придумали- на общую потеху...
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