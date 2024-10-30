Захарян не сможет принять участия в двух ближайших матчах «Сосьедада»

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вчера, 13:50

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил источнику, что полузащитник не сможет выйти на поле в двух ближайших матчах команды.

31 октября клуб сыграет в Кубке Испании с «Хове», а 3 ноября — с «Севильей» в Ла Лиге.

Россиянин летом получил травму лодыжки и перенёс операцию. Он возобновил тренировки с командой 17 октября.