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«Арсенал» проявляет интерес к Сане

вчера, 21:01

Арсенал» заинтересован в услугах 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Лероя Cане.

По информации источника, главный тренер лондонской команды Микель Артета является поклонником немецкого футболиста. Подчёркивается, что «Арсенал» мог бы стать реальным вариантом для Cане в случае, если бы он принял окончательное решение покинуть «Баварию».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Cане недоволен своим положением в команде, где он потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне Cане принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.

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сегодня в 04:30
Похоже лучшие его годы уже прошли.
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