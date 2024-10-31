«Арсенал» проявляет интерес к Сане

Арсенал» заинтересован в услугах 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Лероя Cане.
По информации источника, главный тренер лондонской команды Микель Артета является поклонником немецкого футболиста. Подчёркивается, что «Арсенал» мог бы стать реальным вариантом для Cане в случае, если бы он принял окончательное решение покинуть «Баварию».
Ранее в СМИ появлялись сведения, что Cане недоволен своим положением в команде, где он потерял место в основном составе. В нынешнем сезоне Cане принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.