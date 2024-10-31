«Арсенал» проявляет интерес к Сане

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вчера, 21:01

Арсенал» заинтересован в услугах 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» .

По информации источника, главный тренер лондонской команды является поклонником немецкого футболиста. Подчёркивается, что «Арсенал» мог бы стать реальным вариантом для Cане в случае, если бы он принял окончательное решение покинуть «Баварию».