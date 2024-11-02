«Байер» сыграл вничью против «Штутгарта» (0:0) в матче 9-го тура Бундеслиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Байер» идёт на 3-м месте (16 очков), «Штутгарт» занимает 7-е место (13 очков).
«Байер» сыграл вничью против «Штутгарта» (0:0) в матче 9-го тура Бундеслиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Байер» идёт на 3-м месте (16 очков), «Штутгарт» занимает 7-е место (13 очков).
нынче - отвернулась !
нынче - отвернулась !
Я восхищался сегодня игрой вратаря Ростова, но надо было видеть, что вытворял вратарь Штутгарта!!! Всё, что летело в ворота- брал кипер гостей, спасал, даже там, где было невоможно спасти!!! Гол назревал. Игроки Байера были близки к взятию ворот, но надо признать, очень организованно действовала оборона гостей- без паники и лишней суеты. При этом, не было дурацкого автобуса, но была организованная, подвижная оборона.
Иногда складывалось впечатление, что играют команды из разных лиг- сумашедший, быстрый, комбинационный футбол Байера, и инертный, пасивный футбол Штутгарта... Конечно, сейчас, это уже не тот, прошлогодний, агрессивный Штутгарт. Обескровленная команда, уходом ряда ведущих игроков и конечно главной звезды- Гирасси, Штутгарт напоминал шприц без иглы. Гости, фактически и не шли вперед, больше заботясь о защите собственных ворот.
Атака Штутгарта не была продуманной, она была больше на везение и случай. Но Байер продолжал давить и создавать один острейший момент за другим!!! К Чести гостей, они не отдали центр, но несмотря на это, Байер, коротким и средним пасом за спину создавал один острейший момент за другим. И откуда только у них было столько сил?! Тучи сгущались над воротами Штутгарта, но гром, так и не грянул... В итоге- ничья. Уж не знаю, на сколько она справедлива, но своим характером и самоотдачей, вероятно, гости её заслужили.
И пару слов про поведение Алонсо. Я понимаю его испанский темперамент, но даже при всём этом, вести себя надо сдержаннее и не бросаться на бокового судью с претензиями- это не делает ему Чести. Всё таки, надо быть более выдержанным.
Я восхищался сегодня игрой вратаря Ростова, но надо было видеть, что вытворял вратарь Штутгарта!!! Всё, что летело в ворота- брал кипер гостей, спасал, даже там, где было невоможно спасти!!! Гол назревал. Игроки Байера были близки к взятию ворот, но надо признать, очень организованно действовала оборона гостей- без паники и лишней суеты. При этом, не было дурацкого автобуса, но была организованная, подвижная оборона.
Иногда складывалось впечатление, что играют команды из разных лиг- сумашедший, быстрый, комбинационный футбол Байера, и инертный, пасивный футбол Штутгарта... Конечно, сейчас, это уже не тот, прошлогодний, агрессивный Штутгарт. Обескровленная команда, уходом ряда ведущих игроков и конечно главной звезды- Гирасси, Штутгарт напоминал шприц без иглы. Гости, фактически и не шли вперед, больше заботясь о защите собственных ворот.
Атака Штутгарта не была продуманной, она была больше на везение и случай. Но Байер продолжал давить и создавать один острейший момент за другим!!! К Чести гостей, они не отдали центр, но несмотря на это, Байер, коротким и средним пасом за спину создавал один острейший момент за другим. И откуда только у них было столько сил?! Тучи сгущались над воротами Штутгарта, но гром, так и не грянул... В итоге- ничья. Уж не знаю, на сколько она справедлива, но своим характером и самоотдачей, вероятно, гости её заслужили.
И пару слов про поведение Алонсо. Я понимаю его испанский темперамент, но даже при всём этом, вести себя надо сдержаннее и не бросаться на бокового судью с претензиями- это не делает ему Чести. Всё таки, надо быть более выдержанным.