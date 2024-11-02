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«Байер» сыграл вничью против «Штутгарта»

сегодня, 00:23
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Байер» сыграл вничью против «Штутгарта» (0:0) в матче 9-го тура Бундеслиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Байер» идёт на 3-м месте (16 очков), «Штутгарт» занимает 7-е место (13 очков).

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31 октября
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:39
...простая арифметика 3 место плюс 7-мое,вместе в десяточке...!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:41
Шикарный матч в исполнении Байера и "матч жизни" от Нюбеля! Если в прошлом сезоне Штутгарт тактически переиграл Байер, то вчера Алонсо учел прошлые ошибки и должен был громить Штутгарт, но увы....ничья имени Нюбеля
7qge5dgtveje
7qge5dgtveje
сегодня в 07:23
Думаю, мало кто поставил здесь на итоговую нулёвку
112910415
112910415
сегодня в 07:18
в минувшем сезоне Фортуна часто помогала Байеру, особенно на последних минутах ...
нынче - отвернулась !
2cq2nabz32j2
2cq2nabz32j2
сегодня в 07:17
Отличная ничья с „Штутгартом“! То что не смогли забить, но это не страшно, ведь главное — набрать очки. „Байер“ продолжает бороться за высокие места.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 06:09
Неожиданно, что матч завершился без голов. По игре Байер был намного лучше и имел много моментов, чтобы забить гол, но игроков подвела реализация. Штутгарт же практически не атаковал, а только отбивался и добился своего.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:06
Ожидал голы в этом матче... неожиданный результат.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:44
Байеру слишком тяжело даются очки.
Capral
Capral
сегодня в 00:46, ред.
С 1977г., с матча Динамо Киев-Арарат, я не видел такого ураганного темпа и удушающего прессинга со стороны Байера!!!!!!! Душили, давили, не давали возможности поднять головы футболисты Байера гостям!!! "Торнадо", только так можно охарактеризовать футбол Алонсо!!! Помимо бешенного темпа, предложенного футболистами Байера, хозяева играли на редкость технично и комбинационно, что, в принципе очень трудно совмещать, плюс- удушающий прессинг хозяев!!!

Я восхищался сегодня игрой вратаря Ростова, но надо было видеть, что вытворял вратарь Штутгарта!!! Всё, что летело в ворота- брал кипер гостей, спасал, даже там, где было невоможно спасти!!! Гол назревал. Игроки Байера были близки к взятию ворот, но надо признать, очень организованно действовала оборона гостей- без паники и лишней суеты. При этом, не было дурацкого автобуса, но была организованная, подвижная оборона.

Иногда складывалось впечатление, что играют команды из разных лиг- сумашедший, быстрый, комбинационный футбол Байера, и инертный, пасивный футбол Штутгарта... Конечно, сейчас, это уже не тот, прошлогодний, агрессивный Штутгарт. Обескровленная команда, уходом ряда ведущих игроков и конечно главной звезды- Гирасси, Штутгарт напоминал шприц без иглы. Гости, фактически и не шли вперед, больше заботясь о защите собственных ворот.

Атака Штутгарта не была продуманной, она была больше на везение и случай. Но Байер продолжал давить и создавать один острейший момент за другим!!! К Чести гостей, они не отдали центр, но несмотря на это, Байер, коротким и средним пасом за спину создавал один острейший момент за другим. И откуда только у них было столько сил?! Тучи сгущались над воротами Штутгарта, но гром, так и не грянул... В итоге- ничья. Уж не знаю, на сколько она справедлива, но своим характером и самоотдачей, вероятно, гости её заслужили.

И пару слов про поведение Алонсо. Я понимаю его испанский темперамент, но даже при всём этом, вести себя надо сдержаннее и не бросаться на бокового судью с претензиями- это не делает ему Чести. Всё таки, надо быть более выдержанным.
Гость
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