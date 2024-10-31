«Ботафого» проиграл «Пеньяролю», но вышел в финал Кубка Либертадорес

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вчера, 08:21

«Пеньяроль» одержал победу над «Ботафого» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (3:1).

На 31-й минуте Хайме Баэс вывел уругвайскую команду вперёд. На 45+5-й хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Вашингтона Агуэрре. На 66-й Баэс сделал дубль. На 69-й за вторую жёлтую карточку был удалён Матео Понте в составе бразильского клуба. Тьяго Альмада на 88-й сократил отставание гостей в счёте, а Факундо Батиста поставил точку в игре на 89-й.

По сумме двух встреч «Ботафого» одержал победу со счётом 6:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Атлетико Минейро». Решающий поединок пройдёт 1 декабря на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.