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«Ботафого» проиграл «Пеньяролю», но вышел в финал Кубка Либертадорес

вчера, 08:21
ПеньярольЛоготип футбольный клуб Пеньяроль (Монтевидео)3 : 1Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)БотафогоМатч завершен

«Пеньяроль» одержал победу над «Ботафого» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (3:1).

На 31-й минуте Хайме Баэс вывел уругвайскую команду вперёд. На 45+5-й хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Вашингтона Агуэрре. На 66-й Баэс сделал дубль. На 69-й за вторую жёлтую карточку был удалён Матео Понте в составе бразильского клуба. Тьяго Альмада на 88-й сократил отставание гостей в счёте, а Факундо Батиста поставил точку в игре на 89-й.

По сумме двух встреч «Ботафого» одержал победу со счётом 6:3 и вышел в финал турнира, где сыграет с «Атлетико Минейро». Решающий поединок пройдёт 1 декабря на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
drss32r35awc
drss32r35awc
вчера в 09:47
В финале буду болеть за Ботафого, который в прошлом сезоне после длительного уверенного лидерства в конце чемпионата Бразилии просто встал и финишировал лишь на пятом месте, но не развалился, как после такой неудачи могло бы быть, а снова лидирует в национальном первенстве, опережая чемпиона Палмейрас, и вполне может сделать золотой дубль, если учтёт свои прошлогодние ошибки и правильно распределит силёнки
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:30
По сумме двух встреч - всё логично ...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:29
Поединок состоит из двух игр...
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