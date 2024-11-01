«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А

«Рома» обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А (1:0).
На 20-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала.
«Рома» идёт 10-й (13 очков). «Торино» занимает 9-е место (14 баллов).
«Рома» обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А (1:0).
На 20-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала.
«Рома» идёт 10-й (13 очков). «Торино» занимает 9-е место (14 баллов).
Мне кажется, что ему пора в Саудовскую Аравию.
Мне кажется, что ему пора в Саудовскую Аравию.
Вы не в курсе, почему не играл Довбик? Его даже в запасе не было...
Вы не в курсе, почему не играл Довбик? Его даже в запасе не было...