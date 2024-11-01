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«Рома» обыграла «Торино» в матче Серии А

сегодня, 00:48
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Рома» обыграла «Торино» в матче 10-го тура Серии А (1:0).

На 20-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала.

«Рома» идёт 10-й (13 очков). «Торино» занимает 9-е место (14 баллов).

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 06:53
Ожидал гол от Торино... почти в каждом матче забивают.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:06
Надо же, Дибала забил...
Мне кажется, что ему пора в Саудовскую Аравию.
УЕСКА
УЕСКА ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:45
Заболел. Температура у него.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:05
Здравствуйте!!!
Вы не в курсе, почему не играл Довбик? Его даже в запасе не было...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Ну хоть где-то Рома выиграла .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:51
Тяжёлый матч для обеих команд.
Гость
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