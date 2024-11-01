«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 14-м туре РПЛ (1:1).
На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. Уже через две минуты полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий сравнял счёт.
После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (27 очков), «Ростов» расположился на 8-й строчке (14 пунктов).
Пусть доработает до зимнего перерыва, а дальше надо менять. Он достиг своего потолка. Игру не контролирует, разброд в обороне, вратарь постоянно лажает, опаздывает с заменами. Кажется Илич, бывший тренер быков ещё свободный. Надо приглашать. У Саламовича был хороший тренер вратарей, Страуче кажется. Почему бы его не пригласить? Навряд ли он в Казахстан уехал.
Пусть доработает до зимнего перерыва, а дальше надо менять. Он достиг своего потолка. Игру не контролирует, разброд в обороне, вратарь постоянно лажает, опаздывает с заменами. Кажется Илич, бывший тренер быков ещё свободный. Надо приглашать. У Саламовича был хороший тренер вратарей, Страуче кажется. Почему бы его не пригласить? Навряд ли он в Казахстан уехал.