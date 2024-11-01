«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

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вчера, 20:58

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 14-м туре РПЛ (1:1).

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. Уже через две минуты полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий сравнял счёт.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (27 очков), «Ростов» расположился на 8-й строчке (14 пунктов).