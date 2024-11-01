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«Динамо» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 14-м туре РПЛ (1:1).

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. Уже через две минуты полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий сравнял счёт.

После этой игры «Динамо» идет на 4-м месте (27 очков), «Ростов» расположился на 8-й строчке (14 пунктов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:26, ред.
В былые времена, после того, что он наговорил, его бы вышвырнули на свалку истории. Но банкирам наплевать, никто из них болельщиком Динамо не является и в футболе ничего не понимает.

Я, прямо сейчас пригласил бы Федотова. Он- единственный системный тренер в России, умеющий ставить игру и отлично её понимающий. А этого невежду, что сейчас в роли гл.тренера, я бы уволил без выходного пособия, да еще и с выговором в личном деле...
Capral
Capral ответ Agalas (раскрыть)
сегодня в 12:21, ред.
А Спартак, вы считаете, сейчас- фантастически играющий клуб? Ростов проиграл Спартаку-0:3 и что- это говорит о силе Спартака или о слабости ростовчан? Проиграл Ахмату, недавно, дома. У Ростова приличная атака, не самая плохая средняя линия и опорная зона в лице Глебова. А после вчерашней игры, выяснилось, что и вратарь способный. Здесь, только вопросы к Карпину: почему, он не может создать гармоничный ансамбль, из, не самых плохих футболистов?
Agalas
Agalas
сегодня в 11:23
Ростов не такой уж и слабый, как некоторые считают, он красиво проигрывает в основном фантастически играющему спартаку.
альсато
альсато
сегодня в 09:31
Ну, что Личку гоним?)))))
112910415
112910415
сегодня в 06:30
а нужна была победа !
smiliel
smiliel
сегодня в 00:59
Личка в очередной раз доказал,что он не тренер. Динамо сегодня играло непонятно во что.
Пусть доработает до зимнего перерыва, а дальше надо менять. Он достиг своего потолка. Игру не контролирует, разброд в обороне, вратарь постоянно лажает, опаздывает с заменами. Кажется Илич, бывший тренер быков ещё свободный. Надо приглашать. У Саламовича был хороший тренер вратарей, Страуче кажется. Почему бы его не пригласить? Навряд ли он в Казахстан уехал.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 23:23
А почему сам Тюкавин не отходит в поисках мяча, если поставлять некому? Или у чеха не хватает тренерской мысли объяснить и направить?

Мостовой часто упрекает Мусаева, что тот, якобы, играет только благодаря наличию в составе дорогих игроков. А теперь представьте, что было бы с чехом- не будь у него сильных игроков...
Ев17
Ев17
вчера в 23:06
Кутицкий - лучший, Дасы и не надо, Бителло реально не хватает, Тюкавину никто мячи не поставляет без него
shur
shur ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 23:00
...лучший комментарий события! Мои поздравления!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:27
Ваня, а ты вспомни- сколько раз я тебе это говорил... Послушал послематчевое интервью Лички, и еще понял- правильной дорогой идете, товарищ гафин.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
Динамо может удивить не только победой над чемпионом, но и поржением от аутсайдера.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:14
До перерыва, просто не с кем их терять.)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:12, ред.
Перед матчем я гнобил Ятимова, а он взял да и выдал отличную игру, а может нападение Динамо сыграло ниже своего уровня. Дай Бог чтобы Рустам и дальше так играл, а Динамовцы до перерыва больше не теряли очки.
Болейте за своих, а не против чужих.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:40
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:39
    Игроки Динамо слишком много болтают.... Чемпионами они собираются быть...
    Capral
    Capral
    вчера в 21:34, ред.
    Для сравнения- как сыграли в похожих ситуациях два разных игрока- Комли и нигер. Комли, просто как волшебник перекинул воротника, а нигер- с дуру пробил во вратаря. Казалось бы- нигер техничнее и креативнее, а на деле всё наоборот... Ну и конечно, вратарь Ростова сыграл безупречно!!!!!!! Мой ему Респект!!!!!!! Так держать!!!!!!! Количество острых моментов у ворот Ростова, во многом, из-за бездарного построения игровых линий, а это- исключительно вопросы к Карпину. Ну и снова- где был хваленый Тюкавин, который навострил лыжи на Запад со своим агентом?! Вопрос к Карпину: ты какого х...я не ставишь в старте Байрамяна?! Или у тебя так много думающих футболистов на поле??? Валера, что ты творишь?!!!

    Короче, желаю Ростову скорейшего Выздоровления!!! Держись, Ростов!!!
    За банкирщину, ничего не скажу- моё отношение к ним всем известно!!! И еще два слова. Когда все, в начале чемпа возносли до небес Лунёва, я сказал: не бегите впереди паровоза, он еще столько наошибается, что устанете считать...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:23
    Оно не смогло выиграть благодаря вратарю, отдавшего хороший пас сопернику.)
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:16
    Стражи ворот в РПЛ видимо решили на поток поставить "филигранные пасы" при выходе из обороны и прочие несуразные действия. Сегодня настал черед Лунева "блеснуть мастерством". Ну а так довольно динамичный первый тайм. После молниеносного обмена голами подумалось, что началось, сейчас попрет жаришка. Но тайм второй больше походил на броуновское движение положительно заряженных частиц. У обеих команд пара-тройка пасов - потеря, пара пасов. заброс вперед - потеря. Осмысленности в атакующих действиях явно не хватало. В итоге, как говорится, боевая ничья. Ну и как не отметить хлопца из солнечного Таджикистана. Не ведаю мог ли он потащить удар Кутицкого, но в нескольких эпизодах спасал. Если у ВГК вратари стоят до ошибки, то право выйти в основе в матче следующем полагаю Ятимов честно сегодня заработал. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
    Михаил Шацк
    Михаил Шацк
    вчера в 21:15
    Плохо, очень плохо, что мы не можем обыграть такой слабый Ростов. При всем уважении, но нельзя дома терять очки с такими командами. Лунёв да ошибся, но он уже какую игру плохо ногами играет, дальние все мимо, а ближние вот тебе вынимай. Впереди Костя все болеет, Битело с ребром отпал, а больше не кому. Тот же Караскаль ничего не показал и Артур слабо, один Ёмае что то придумывал. Ну и Личка конечно тормозит с заменами, давай больше шансов молодым!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:14
    Ну вратарь "Динамо" ! Настоящий чудила. С первых минут матча начал тянуть время, даже меня, относительно спокойного гражданина Российской Федерации, вывел из себя. И всё равно, хоть кол на голове теши - после того, как ошибся и привёз гол в свои ворота, не отказался от своей авантюрной игры и продолжал чудить. Тренеру надо с ним что-то делать, подвесить на шведской стенке, что ли.
    Но это эмоции в адрес команды, претендующей на чемпионство. По игре: примерно равная; в общем, итог закономерен. К моему сожалению, так как три очка москвичам были нужны позарез. Отстают потихоньку...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:14, ред.
    Карпин решил по красоте, победы, ничьи, поражения 5, забитых 19, пропущенных 16 перевернуть эти цифры 61 регион выходит, Ростов-Папа
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 21:11
    Меня очень разочаровал Караскаль. Был вообще нулевой. Но отыграл без замены.
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 21:10
    Как ни орал Личка, всё в никуда, зажрались динамовцы, особенно чёрненькие...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:09
    А вратарей хорошо играющих ногами в РПЛ всего двое. Сколько вратарей уже пасы сопернику отдавали, как например Медведев в Нижнем Спартаку, так и сегодня Лунев.
    баск
    баск
    вчера в 21:09, ред.
    Вдобавок к имеющимся бедам с травмами, в матче с Химками получил
    повреждение и оказался сегодня вне заявки лучший голевой распасовщик
    Динамо Битело..
    Покой нам только снится (с)

    Но и Ростов играл без перебравшего горчичников Глебова.
    К тому же погода в городе сегодня довольно мерзкая- из тех, в которую хороший хозяин собаку не выгонит.

    Так и кувыркались- кто быстрее приноровится к неприятностям.
    Хозяева приноровились быстрее и оказывали довольно сильное давление, хотя пропустили первыми в результате вынужденной ошибки Лунёва.

    Вообще, невозможно не заметить, что такого рода косяк стал весьма популярным во всём мировом футболе)
    Разыгрывать от ворот коротким пасом сейчас пытаются абсолютно все,
    от грандов до детских и женских команд.

    Соответственно, плотный прессинг приобретает особую актуальность и при правильном его употреблении прямо вынуждает разыгрывающих к такого рода ошибкам- передачам от вратаря в свою опорную зону в борьбу или в больницу..)

    Отыгрались, впрочем, сразу же, хорошей двоечкой Нгамалё-Кутицкий.
    После перерыва, казалось, динамовцы прибавят немного и дожмут,
    но произошло ровно обратное- команда поникла, проиграла много единоборств
    и подборов, а Личка, как водится, не спешил с заменами.

    Впрочем, из завоёванного преимущества в середине поля ростовчане пользы извлечь не смогли и моментов не создали, да и защитная линия Динамо сегодня была собраннее и аккуратнее обычного.

    Исход матча, таким образом, вполне закономерен.
    Мы могли, правда, и победить, забей Муми свой стопудовый момент, но это если бы да кабы..
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 21:08
    Ничего личного - счёт на табло ...
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    вчера в 21:07
    В нынешнем положении Ростова хороший результат. Спасибо парням за игру.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:02
    Сколько УЖЕ пропущено и сколько ЕЩЁ будет пропущено голов при попытки выйти из обороны в атаку через мелкий пас! Неужели тренеры РПЛ не понимают, что так хорошо выходить в атаку имея техничных и с хорошим пасом игроков. Но ГДЕ эти игроки в командах РПЛ? Их, на всю РПЛ, раз-два и ВСЁ!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:59
    Вот вам и Валерик, ни себе не людям
    Гость
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