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«Лацио» крупно обыграл «Комо» в матче Серии А

сегодня, 00:53
КомоЛоготип футбольный клуб Комо1 : 5Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» в гостевом матче выиграл у «Комо» в матче 10-го тура Серии А (5:1).

На 28-й минуте с пенальти забил нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. На 31-й минуте удвоил преимущество «Лацио» Педро Родригес. На 53-й минуте отличился игрок «Комо» Лука Маццители.

На 62-й минуте был удалён полузащитник «Комо» Маттиас Браунёдер, а через три минуты защитник «Лацио» Нуну Тавареш. На 72-й забил защитник «Лацио» Патрисио Габаррон. На 81-й минуте Кастельянос оформил дубль. На 90+5-й минуте забил нападающий «Лацио» Лум Чауна.

«Комо» занимает 13-е место (9 очков). «Лацио» идёт 5-м (19 баллов).

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Все комментарии
ye7qt4ys8fjw
ye7qt4ys8fjw
сегодня в 08:40
Неожиданный счет, Комо неплохо начал сезон.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:07
Комо предстоит терять очки...
Чем дальше, тем больше будет потерь. Игры у них нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:51
Против Комо можно было выставлять третий состав...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:50
Лациале без проблем разгромили аутсайдера. Вообще команда хорошо играет, может смогут в этом сезоне побороться за высокие места.
yfsxza9rhvw3
yfsxza9rhvw3
сегодня в 03:36
Коматозники провели игру, не приходя в сознание
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
Игроки в кому впали) пятёрку получили))
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