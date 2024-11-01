«Лацио» крупно обыграл «Комо» в матче Серии А

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сегодня, 00:53

«Лацио» в гостевом матче выиграл у «Комо» в матче 10-го тура Серии А (5:1).

На 28-й минуте с пенальти забил нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. На 31-й минуте удвоил преимущество «Лацио» Педро Родригес. На 53-й минуте отличился игрок «Комо» Лука Маццители.

На 62-й минуте был удалён полузащитник «Комо» Маттиас Браунёдер, а через три минуты защитник «Лацио» Нуну Тавареш. На 72-й забил защитник «Лацио» Патрисио Габаррон. На 81-й минуте Кастельянос оформил дубль. На 90+5-й минуте забил нападающий «Лацио» Лум Чауна.

«Комо» занимает 13-е место (9 очков). «Лацио» идёт 5-м (19 баллов).