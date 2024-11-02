Артета: «Мы заслужили поражение. Отдаю должное сопернику»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).
Сегодня мы заслужили поражение. Считаю, что мы начали игру здорово и даже доминировали. Но мы недостаточно качественно оборонялись в штрафной. Отдаю должное сопернику. Они забили замечательный гол после точной передачи.
После этого игра изменилась, приходилось играть в ином стиле. Нам нужно было адаптироваться, но у нас не получилось. Я очень расстроен.
Мы оказались втянуты в игру, которую они все время искали, и не смогли играть так, как планировали. У нас было два больших момента – у Микеля [Мерино] был отличный шанс, у Деклана [Райса] тоже. Мы не смогли отреагировать должным образом.
ничего, главное, в топ 4 в этом сезоне будут пушкари.
фанатам пора утихомирить свои аппетиты))) и быть реалистами.
брать чемпионство шансы есть...но нужно иметь хорошую качественную скамейку.. или если основа и лидеры команды без травм на всю дистанцию...
если....
ничего, главное, в топ 4 в этом сезоне будут пушкари.
фанатам пора утихомирить свои аппетиты))) и быть реалистами.
брать чемпионство шансы есть...но нужно иметь хорошую качественную скамейку.. или если основа и лидеры команды без травм на всю дистанцию...
если....