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Артета: «Мы заслужили поражение. Отдаю должное сопернику»

вчера, 18:47
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Сегодня мы заслужили поражение. Считаю, что мы начали игру здорово и даже доминировали. Но мы недостаточно качественно оборонялись в штрафной. Отдаю должное сопернику. Они забили замечательный гол после точной передачи.

После этого игра изменилась, приходилось играть в ином стиле. Нам нужно было адаптироваться, но у нас не получилось. Я очень расстроен.

Мы оказались втянуты в игру, которую они все время искали, и не смогли играть так, как планировали. У нас было два больших момента – у Микеля [Мерино] был отличный шанс, у Деклана [Райса] тоже. Мы не смогли отреагировать должным образом.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:04
Так бывает, не все коту масленица.
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:04
Ну да! Согласен с Вами!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:25
Точнее червонец не отдаст должное сопернику )
g94fwne4a966
g94fwne4a966
вчера в 20:59
Для Арсенала это привычно,никогда стабильностью не отличался
112910415
112910415
вчера в 20:53
тренер мудр !
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:00
Это лучше сказать чем оправдываться как червонец))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:57
немного жалко тренера))) но почти всегда такие поражения, когда тренер осторожничает. как это было в матче с Ливерпулем.
ничего, главное, в топ 4 в этом сезоне будут пушкари.
фанатам пора утихомирить свои аппетиты))) и быть реалистами.
брать чемпионство шансы есть...но нужно иметь хорошую качественную скамейку.. или если основа и лидеры команды без травм на всю дистанцию...
если....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:20
Вот и дошутился Артета над журналистами, оно так всегда
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Совсем ненужное поражение Арсенала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
Не всякий тренер скажет такие слова...
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