«Ливерпуль» разгромил «Байер» в поединке Лиги чемпионов

«Ливерпуль» крупно обыграл «Байер» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).
Луис Диас забил на 61-й минуте, Коди Гакпо отличился на 63-й, на 83-й и 90+2-й отметился Диас.
После этой игры «красные» лидируют в общей таблице (12 очков), «фармацевты» находятся в середине списка (7 пунктов).
Куив красавчик снова спасал и снова сыграл на ноль!
Ливерпуль с победой, так держать!!!
Куив красавчик снова спасал и снова сыграл на ноль!
Ливерпуль с победой, так держать!!!
Увы, после ураганного матча с обескровленным Штутгартом, сегодня последовал разгром от соперника, несоизмеримо сильнейшего. Давно я не видел Ливер, но 2-й тайм меня просто поразил. Не пойму, то ли Байер так слаб был сегодня, то ли Ливер так хорош. Так или иначе, но игра дала ответ на многие вопросы касаемо футбола Алонсо в целом...
Дырявая, безобразная немецкая оборона, развывы в линиях, причем очевидные, всё вместе и привело к столько печальным последствиям... Полная дезорганизация середины поля и обронительных построений. Я не склонен, по одной игре с таким сильным соперником делать выводы о работе Алонсо, но его ошибки в построении игры и неумение читать сильного соперника обозначились еще в финале ЛЕ против Аталанты...
Много было вопросов после феноменального прошлого чемпионского сезона Байера, как, команда проведет ЛЧ, сможет ли осилить сразу несколько фронтов? Частично, ответы на все вопросы начинают появляться. Не хочу зараннее хоронить Байер, но многое из того, что предсказывал после победного сезона Байера- сбывается...
Ливер с победой, с ярчайшей и более, чем убедительной!!!!!!!
Салах подстригся и помолодел, даже сразу его не узнал...)))
Увы, после ураганного матча с обескровленным Штутгартом, сегодня последовал разгром от соперника, несоизмеримо сильнейшего. Давно я не видел Ливер, но 2-й тайм меня просто поразил. Не пойму, то ли Байер так слаб был сегодня, то ли Ливер так хорош. Так или иначе, но игра дала ответ на многие вопросы касаемо футбола Алонсо в целом...
Дырявая, безобразная немецкая оборона, развывы в линиях, причем очевидные, всё вместе и привело к столько печальным последствиям... Полная дезорганизация середины поля и обронительных построений. Я не склонен, по одной игре с таким сильным соперником делать выводы о работе Алонсо, но его ошибки в построении игры и неумение читать сильного соперника обозначились еще в финале ЛЕ против Аталанты...
Много было вопросов после феноменального прошлого чемпионского сезона Байера, как, команда проведет ЛЧ, сможет ли осилить сразу несколько фронтов? Частично, ответы на все вопросы начинают появляться. Не хочу зараннее хоронить Байер, но многое из того, что предсказывал после победного сезона Байера- сбывается...
Ливер с победой, с ярчайшей и более, чем убедительной!!!!!!!
Салах подстригся и помолодел, даже сразу его не узнал...)))