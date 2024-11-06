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«Ливерпуль» разгромил «Байер» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 00:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Ливерпуль» крупно обыграл «Байер» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).

Луис Диас забил на 61-й минуте, Коди Гакпо отличился на 63-й, на 83-й и 90+2-й отметился Диас.

После этой игры «красные» лидируют в общей таблице (12 очков), «фармацевты» находятся в середине списка (7 пунктов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:14
Ливерпуль отлично сыграл в домашнем матче,так держать !
DXTK
DXTK
сегодня в 08:44
Очень тепло Ливерпуль встретил Алонсо на энфилде......
матос
матос
сегодня в 08:20
Ливерпуль молорики , такого я не ожидал . Просто размазали Хаби и Ко.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 07:09
Вот и усмирили Алонсо. Как встретился с первым же топовым соперником сразу получил разгром. Ливерпуль очень силен.
tdvy9p6nhpne
tdvy9p6nhpne
сегодня в 07:00
Байер в еврокубках и в Бундеслиге - две разные команды.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
блестящий Ливерпуль !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:23, ред.
Ливерпуль просто взял и доказал свой высокий уровень. Нескольким топ-клубам сегодня не удалось подтвердить собственный статус. Слот и футболисты хорошо делают свою работу. Это же сколько матчей мне предстоит ещё посмотреть. Получу удовольствие от игры, а не от программы на Матч ТВ.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 01:37
Арне Слот- Молодец!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
Ожидал большего от Байера, но красные заслуженно разгромили немцев, молодцы!
Куив красавчик снова спасал и снова сыграл на ноль!
Ливерпуль с победой, так держать!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:11, ред.
Это матч, стоило смотреть, уже хотябы для того, чтобы увидеть первый гол Ливерпуля!!!!!!! Это- эстетика футбола, его поэзия!!!!!!! Геометрически великолепно расчерченная комбинация- с голом шедевром!!!!!!! Второй гол- что называется, в чисто английском стиле!!! Признаться, бoльшего я ждал от этого матча и от Байера в частности...

Увы, после ураганного матча с обескровленным Штутгартом, сегодня последовал разгром от соперника, несоизмеримо сильнейшего. Давно я не видел Ливер, но 2-й тайм меня просто поразил. Не пойму, то ли Байер так слаб был сегодня, то ли Ливер так хорош. Так или иначе, но игра дала ответ на многие вопросы касаемо футбола Алонсо в целом...

Дырявая, безобразная немецкая оборона, развывы в линиях, причем очевидные, всё вместе и привело к столько печальным последствиям... Полная дезорганизация середины поля и обронительных построений. Я не склонен, по одной игре с таким сильным соперником делать выводы о работе Алонсо, но его ошибки в построении игры и неумение читать сильного соперника обозначились еще в финале ЛЕ против Аталанты...

Много было вопросов после феноменального прошлого чемпионского сезона Байера, как, команда проведет ЛЧ, сможет ли осилить сразу несколько фронтов? Частично, ответы на все вопросы начинают появляться. Не хочу зараннее хоронить Байер, но многое из того, что предсказывал после победного сезона Байера- сбывается...

Ливер с победой, с ярчайшей и более, чем убедительной!!!!!!!

Салах подстригся и помолодел, даже сразу его не узнал...)))
YNWA
YNWA
сегодня в 01:03
С победой Ливерпуль!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Красавцы ливер!)) очень мощно!!
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