«Ливерпуль» разгромил «Байер» в поединке Лиги чемпионов

1730843873

сегодня, 00:57

«Ливерпуль» крупно обыграл «Байер» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0).

Луис Диас забил на 61-й минуте, Коди Гакпо отличился на 63-й, на 83-й и 90+2-й отметился Диас.

После этой игры «красные» лидируют в общей таблице (12 очков), «фармацевты» находятся в середине списка (7 пунктов).