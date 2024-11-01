Игра между «Астаной» и «Атырау» закончилась массовой потасовкой

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сегодня, 00:43

Команды встречались в Алматы 30 октября в рамках перенесенного матча 17-го тура казахстанской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Астаны» со счетом 3:2, а победный мяч с пенальти был забит на 101-й минуте – это сделал Бранимир Калаица.

После матча в сети появилось видео, на котором видно, как тренер «Астаны» Григорий Бабаян шлепнул Жоэля Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, в результате чего в происходящее пришлось вмешаться охране.

Как передает источник, игра вызвала споры среди фанатов обеих команд. Болельщики «Астаны» утверждают, что судья Рустам Омаров неправомерно отменил гол в ворота «Атырау» в начале второго тайма. Фанаты «Атырау» считают, что арбитр неправомерно назначил два пенальти в ворота их команды.

Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола оценила 7 спорных эпизодов матча и решила, что Омаров и судьи ВАР приняли верные решения в каждом из них. Среди эпизодов разбирали отмену гола «Астаны» на 48-й минуте, неназначенный пенальти на в пользу «Астаны» на 63-й, назначенный 11-метровый в ворота «Атырау» на 83-й, назначенный с помощью ВАР пенальти в пользу «Астаны» на 99-й и количество добавленного времени ко второму тайму.