Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияКазахстан. Премьер-лига 2024

Игра между «Астаной» и «Атырау» закончилась массовой потасовкой

сегодня, 00:43
АстанаЛоготип футбольный клуб Астана3 : 2Логотип футбольный клуб АтырауАтырауМатч завершен

Команды встречались в Алматы 30 октября в рамках перенесенного матча 17-го тура казахстанской Премьер-лиги. Игра завершилась победой «Астаны» со счетом 3:2, а победный мяч с пенальти был забит на 101-й минуте – это сделал Бранимир Калаица.

После матча в сети появилось видео, на котором видно, как тренер «Астаны» Григорий Бабаян шлепнул Жоэля Нганду-Каямба из «Атырау» по лицу. Эпизод спровоцировал драку между представителями обеих команд, в результате чего в происходящее пришлось вмешаться охране.

Как передает источник, игра вызвала споры среди фанатов обеих команд. Болельщики «Астаны» утверждают, что судья Рустам Омаров неправомерно отменил гол в ворота «Атырау» в начале второго тайма. Фанаты «Атырау» считают, что арбитр неправомерно назначил два пенальти в ворота их команды.

Судейско-экспертная комиссия Казахстанской федерации футбола оценила 7 спорных эпизодов матча и решила, что Омаров и судьи ВАР приняли верные решения в каждом из них. Среди эпизодов разбирали отмену гола «Астаны» на 48-й минуте, неназначенный пенальти на в пользу «Астаны» на 63-й, назначенный 11-метровый в ворота «Атырау» на 83-й, назначенный с помощью ВАР пенальти в пользу «Астаны» на 99-й и количество добавленного времени ко второму тайму.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tengrisport.kz
«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана
30 октября
В возрасте 25 лет умер голкипер клуба «Филадельфия Юнион» Холден Трент
27 октября
В возрасте 35 лет умер бывший игрок «Марселя» Абделазиз Баррада
25 октября
На менеджера «Баварии» напали перед выездным матчем с «Барселоной»
23 октября
Нападающий «Байера» Виктор Бонифац попал в автомобильную аварию
20 октября
Все сотрудники ЦСКА и «Зенита» попали в чёрный список Украины
17 октября
Сортировать
Все комментарии
mzbnqpxd35xe
mzbnqpxd35xe
сегодня в 08:37
Кт прав, кто виноват нам никогда не знать.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:31
Тренер провокатор. Обычно игроки начинают, а тут тренер.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:11
Но.тренера пожизненно дискаа...чтоб остальные поняли, грязная провокация вот так будет наказуема.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
Бабаяна дисквалифицируют надолго ... и поделом !
ОПС
ОПС
сегодня в 05:44
Слово "шлепнул" тут как то совсем неуместно. Ударил или дал пощечину более подходит. Но что сделано, то сделано. Пусть разбираются.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:06
За такую провокацию очки нужно снимать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Гриша наверно сильно расcтроился, потому что не смог выговорить фамилию оппонента , что бы обратится к нему - видимо решил "достучатся" через шлепок...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:51, ред.
Жарко там у них.....а Китае))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 