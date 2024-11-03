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Четыре человека получили ранения в результате драки после матча во Франции

вчера, 11:54
ПарижЛоготип футбольный клуб Париж3 : 3Логотип футбольный клуб РодезРодезМатч завершен

Столкновения двух групп болельщиков футбольного клуба «Париж» произошли после матча второго дивизиона чемпионата Франции против команды «Родез».

Игра прошла в пятницу в Париже на стадионе «Шарлети» и закончилась вничью (3:3). Как отмечает источник, драка между болельщиками «Парижа» произошла у стадиона после матча.

В результате конфликта четыре человека получили ножевые ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Полиция арестовала семь человек, двое из которых не достигли 18‑летнего возраста. В конечном итоге под стражу были взяты только трое.

В субботу судебной полиции было поручено расследование дела по факту покушения на убийство. Как сообщил президент «Парижа» Пьер Ферраччи, среди арестованных есть «менеджер, который давно известен службам безопасности клуба и которому запрещено посещать домашние матчи команды».

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