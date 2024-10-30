«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана

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вчера, 11:16

Футбольный клуб «Валенсия» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) перенести матч 1-го раунда Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Игра между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой» должна состояться сегодня, 30 октября, и пройти в столице Испании, Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.