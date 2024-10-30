Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияИспания. Кубок 2024/2025

«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана

вчера, 11:16

Футбольный клуб «Валенсия» попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) перенести матч 1-го раунда Кубка Испании с «Парла Эскуэла» из-за последствий урагана. Об этом сообщает пресс-служба «летучих мышей».

Игра между «Валенсией» и «Парла Эскуэлой» должна состояться сегодня, 30 октября, и пройти в столице Испании, Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«Валенсия» попросила RFEF перенести матч Кубка Испании из-за урагана. Клуб считает, что перенос — это наиболее удобная мера из-за серьёзных последствий урагана, которые мы наблюдаем в провинции. Рекомендовано избегать поездок, а также отмечаются перерывы в транспортном сообщении с Мадридом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В возрасте 25 лет умер голкипер клуба «Филадельфия Юнион» Холден Трент
27 октября
В возрасте 35 лет умер бывший игрок «Марселя» Абделазиз Баррада
25 октября
На менеджера «Баварии» напали перед выездным матчем с «Барселоной»
23 октября
Нападающий «Байера» Виктор Бонифац попал в автомобильную аварию
20 октября
Все сотрудники ЦСКА и «Зенита» попали в чёрный список Украины
17 октября
В Швеции начали расследование изнасилования, в котором обвиняют Мбаппе
15 октября
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:40
Как у них там всё серьёзно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 