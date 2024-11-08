Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который проходит тренерскую стажировку в «Динамо», заявил о готовности работать в тренерском штабе клуба.
Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером. Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю — больше вызовов не было. А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.
Что-то не нравятся мне эти слова, попахивают, чем-то нехорошим... Отныне, Мост, для меня ты больше не царь. Человек, который в отместку Спартаку готов идти на разного рода пакости, для меня не существует. Всегда призерал конъюктурщиков и лицемеров!!! БОГ тебе судья, Мостовой. Посмотрим, насколько тебя хватит, с этим хамом и грубияном, и чему, ты у него научишься... Здорово банкиры тебя обработали. А всё, что ты умеешь- это только поливать грязью Мусаева, до тренерского уровня котрого, тебе и трёх жизней не хватит.
Что-то не нравятся мне эти слова, попахивают, чем-то нехорошим... Отныне, Мост, для меня ты больше не царь. Человек, который в отместку Спартаку готов идти на разного рода пакости, для меня не существует. Всегда призерал конъюктурщиков и лицемеров!!! БОГ тебе судья, Мостовой. Посмотрим, насколько тебя хватит, с этим хамом и грубияном, и чему, ты у него научишься... Здорово банкиры тебя обработали. А всё, что ты умеешь- это только поливать грязью Мусаева, до тренерского уровня котрого, тебе и трёх жизней не хватит.