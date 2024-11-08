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Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички

вчера, 14:25

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой, который проходит тренерскую стажировку в «Динамо», заявил о готовности работать в тренерском штабе клуба.

Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером. Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю — больше вызовов не было. А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:19
Открыт для всех но что то нет предложений, наверно надо поковыряться в себе и не выносить на публику то чего не стоит выносить. Скромнее надо быть.
pomor445
pomor445 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:38
Вот работать-то он, как раз, и не способен.
pomor445
pomor445 ответ eqvyp52ma9pn (раскрыть)
вчера в 19:37
О Зените он даже и заикнутся не смеет.
pomor445
pomor445 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:35
..... проходите, пожалуйста, не задерживайтесь.
pomor445
pomor445
вчера в 19:21
Чем этот парень и отличается от всех остальных, так это непомерным самомнением. Теперь вот надумал вымостить Личке дорогу домой.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:00
Маэстро- это ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И даже не вздумайте отказываться, отказа -я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я реально поржал, всем врагам назло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂

Но, от Мостового, такой продажности не ожидал...
И его, банкиры купили с потрохами.🤔🤔🤔🤭🤭🤭🤭🤭
Futurista
Futurista
вчера в 16:54
Готов войти в штаб Лички за мешок налички)...
lotsman
lotsman
вчера в 16:37
Он готов, осталось штабу Лички быть готовыми к этому.)
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:35
Так себе перспектива, не сегодня завтра Личку самого попрут из Динамо, а с ним и тренеский штаб
adekvat
adekvat
вчера в 15:54
Через сколько его выгонят интересно.
Хиромант
Хиромант ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
- Только не в России... И только не в этой жизни...
eqvyp52ma9pn
eqvyp52ma9pn
вчера в 15:45
Не нужен он в Динамо! Очень токсичный персонаж. Такого никому, кроме Зенита и Терека не пожелаешь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:01
Мостовой был хорошим игроком, когда-то... Его даже Царём назвали, правда не в России. Вот и ехал бы вправлять мозги испанцам в Виго, если они ещё захотят. В России он выглядит просто глупо. Неужели найдётся работодатель, готовый предоставить этому человеку место по специальности, которой, кстати, у него ещё нет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:51
Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь...
112910415
112910415
вчера в 14:49
так не возьмут же !
memphis
memphis
вчера в 14:40
Моуринью с АлиЭкспресс
Capral
Capral
вчера в 14:34, ред.
"Открыт абсолютно для всех..."
Что-то не нравятся мне эти слова, попахивают, чем-то нехорошим... Отныне, Мост, для меня ты больше не царь. Человек, который в отместку Спартаку готов идти на разного рода пакости, для меня не существует. Всегда призерал конъюктурщиков и лицемеров!!! БОГ тебе судья, Мостовой. Посмотрим, насколько тебя хватит, с этим хамом и грубияном, и чему, ты у него научишься... Здорово банкиры тебя обработали. А всё, что ты умеешь- это только поливать грязью Мусаева, до тренерского уровня котрого, тебе и трёх жизней не хватит.
YNWA
YNWA
вчера в 14:32
Куда угодно лишь бы воткнутся!
drug01
drug01
вчера в 14:30
Это будет интересно посмотреть на его работу и результат
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