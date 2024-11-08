Мостовой готов войти в тренерский штаб Лички

Экс-игрок сборной России , который проходит тренерскую стажировку в «Динамо», заявил о готовности работать в тренерском штабе клуба.

Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером. Ко мне обратились всего один раз, и все помнят эту историю — больше вызовов не было. А я открыт абсолютно для всех, и этим, наверное, от многих отличаюсь.