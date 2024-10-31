Форвард эпохи возрождения «Барселоны». Левандовски учит Ямаля забивать голы

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вчера, 22:32

О себе Роберт тоже не забывает.

Поляк вернулся после неудачного сезона

Левандовски является невероятно сильным центральным нападающим. У него в постели дипломированный тренер. Жена Анна Левандовская окончила университет, является специалистом по физической подготовке и питанию. Не удивляет, что Роберт в отличной физической форме. Дело не только в появлении в «Барселоне» Флика, знаменитого своим отношением к силовым тренировкам. Левандовски выиграл с Ханси Лигу чемпионов, а теперь хочет во второй раз покорить чемпионат Испании.

Прошлый сезон оказался для поляка неудачным на фоне первого года в Испании, когда именно Роберт обеспечил Хави единственный чемпионский титул в карьере тренера. Левандовски с желанием подошел к работе на «Барселону», куда активно рвался. В «Баварии» ему не сразу нашли замену, лишь спустя год забрали Харри Кейна. Пока англичанин разрывал в Бундеслиге, оставшись без трофеев, на западном краю Европы польский форвард уступал «Реалу» и вылетал из Лиги чемпионов.

Хави уступил ПСЖ Луиса Энрике. Левандовски забил за сезон 26 голов, но это его персональный антирекорд за последние восемь сезонов. На один гол меньше у Роберта было лишь в первом сезоне в «Баварии», когда адаптировался после игр за «Боруссию» из Дортмунда. На днях Левандовски снова разбил «Реал». В его карьере был знаменитый полуфинал ЛЧ против «сливочных», когда сделал покер. Теперь ограничился дублем, но «Барселона» забила в Мадриде целых четырех мяча.

Для Левандовски важно было вернуться, ведь ему 36 лет. Лапорта целое лето искал повод для встречи с отцом Холанда. Бывший игрок «Манчестер Сити» представляет интересы Эрлинга. «Барселона» не прочь заполучить норвежца в будущем, стратегическая цель. Но пока нет смысла убирать Левандовски из основы. На старте сезона у возрастного поляка 19 голевых действий в 14 сыгранных матчах. Иногда случались сбои, проигрывали «Монако» и «Осасуне», но в основном побеждают.

Роберт пострадал из-за «Золотого мяча» Родри

Не исключаем, что поляку думали вручить «Золотой мяч 2020». Новые организаторы церемонии прекрасно понимают, как ошиблись представители «France Football» в 2020-м. Хотя в мире бушевала пандемия коронавируса, забравшая миллионы жизней, в футбол в том году играли. Левандовски разнес «Барселону» и вместе с Нойером отбился от назойливых Неймара и Мбаппе в финале Лиги чемпионов. Роберт спал с трофеями в одной кровати, надеялся в итоге получить «Золотой мяч».

Отмена пафосной церемонии имела смысл, но призы стоило раздать. Французы обделили поляка, а самое худшее, что ни один великий обладатель «Золотого мяча» за него не заступился. Если бы Роналдиньо, Шевченко, Месси, Недвед, Роналду и Модрич выступили вместе и попросили французов не быть трусами, то Левандовски получил бы награду, которую через год проиграл Месси. Но Роберт был хорош в 2020-м, не было явных конкурентов, заслужил историческую справедливость.

Но поскольку сейчас организаторы узнали, что в голосовании победил Родри, то быстро откатили назад идею с неожиданным вручением «Золотого мяча» Левандовски. Получалось, что один приз отдают игроку «Манчестер Сити», а другая награда отправляется Левандовски из «Барселоны». Перес и так устроил истерику после поражения Виниуиса, который даже успел отпраздновать «Золотой мяч» на вечеринке. В Париже не могли наградить ещё одного крутого игрока «Барселоны».

Айтана Бонмати из женской команды клуба забрала «Золотой мяч» для женщин. Ламин Ямаль получил награду имени Раймона Копа, стал лучшим молодым футболистом сезона. Пережить ещё и «Золотой мяч 2020» для Левандовски в Мадриде не сумели бы, пусть даже поляк заслужил награду ещё как игрок «Баварии». Кстати, немцев под руководством Компани каталонцы тоже обыграли на прошлой неделе, забив четыре мяча. Роберт не стушевался против очень сильной команды.

Левандовски очень важен для балансировки атаки

Лапорта летом списал Рафинью. Вингер из Бразилии искал новый клуб, ведь президент «Барселоны» торговался с «Атлетико» за Нико Уильямса, испанского вингера, друга Ямаля и героя Евро-2024. Рафинью пытались продать. Но трансфер Уильямса сорвался, поскольку Ла Лига с фанатом «Реала» Тебасом во главе установила жесткие финансовые лимиты для «Барселоны». У каталонцев неприлично большие долги, которые Лапорта лишь умножает. Чтобы обойтись без банкротства, нужна экономия.

Левандовски и Ямаль получили в итоге подмогу в лице плеймейкера Ольмо, ещё одного чемпиона Европы. А вот от трансфера Уильямса пришлось отказаться. Но Рафинья заиграл настолько круто – у вингера тоже 19 голевых действий на старте сезона, как у Левандовски, что Флик не пожалел о срыве дорогой сделки. Ямаль тоже пока остается, хотя финансовые проблемы «Барселоны» в будущем могут вынудить продать 17-летнего вундеркинда. Лучший молодой игрок мира дополняет квартет.

Ольмо частенько с травмами, поэтому на позиции третьего атакующего хавбека можно будет увидеть разных игроков. Но Ямаль справа, Рафинья слева, а Левандовски по центру. У Роберта сохранился рывок. У него до сих пор высокий прыжок. Чувствует линию офсайда, в отличие от Мбаппе. Левандовски снова объективно хорош. Даже неудачи со сборной Польши его сейчас мало волнуют. Осуществил мечту перебраться в Ла Лигу, но не провалился, как шустрый Эден Азар в составе грозного «Реала».

«Барселоне» Флика нужны опытные люди. В воротах готовится играть поляк Щесны. В защите пока юные ребята, но есть датский ветеран Кристенсен. В центре поля тяжело найти место Де Йонгу. Но Френки может козырнуть опытом, когда молодежь устанет. У «Барселоны» много талантов в разных линиях. Но им важно, чтобы в форме были люди, которые помогут пережить неизбежный спад в будущем. Пока Левандовски шикарен. Именно поляк должен выручить Флика, когда сбавят Ямаль и Рафинья.