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Жирков поделился впечатлениями от стажировки в ЦСКА

вчера, 12:22

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своей тренерской стажировке в ЦСКА.

Приятно, что они не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА. Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».

Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся).

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Все комментарии
Борис2876
Борис2876
сегодня в 07:06
Не вериться мне, что из Жиркова получится тренер.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:49
...не находишь сходства с Энрике, тоже такой тихоня, но как ни странно имя в тренерской среде, не так ли....?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
Да, ты прав, но как видишь- это не так просто...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
...Геноссе,прав как всегда Царь и Жиру поиграли в лучших Лига Европы, в клубах с именами, в сборной Страны и неужели никаких
завязок,знакомств на этом уровне, НЕ ВЕРЮ !!! А теперь за одним из
"Двое из ларца" наблюдать как он фишки ставит (Смеюсь)....!
Capral
Capral
вчера в 17:14
Анатолий Кандауров.

Толково изложили, трудно не согласиться. Всё по делу и по полочкам разложено!!!
Признаться, я сразу и не подумал...

Спасибо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:59
Я как человек всю жизнь проработавший в сфере образования могу сказать. что стало только хуже. Очень много формализма стало. Все для галочки, как и эта стажировка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:57
Кстати как и большинство других. Далеко ли от него ушли Титов, Тукманов, Чугайнов, Алдонин, про Мостового молчу- там все сильно запущено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:54
Capral
У европейских тренеров конечно можно, только кто их возьмет и кто платить будет. А потом реально ни Жирков, ни Мостовой, ни Канчельскис ни многие другие вряд ли тренерами будут. Тренер - это призвание. Кроме знания футбола, анатомии, физиологии нужно быть еще отличным психологом. А это далеко не каждому дано. Поэтому у нас реально отличных тренеров сейчас нет, да и в мире не так много. Знание психологии - это дар божий, он или есть, или нет. Как музыкальный слух , или дар художника. Отличный тренер - это большая редкость. Тактику игры многие освоили, комплекс тренировочный упражнений знают все, а вот управлять психологией футболиста далеко не каждому дано. Этому выучить не возможно. Только постичь азы. Но и это многим недоступно.
альсато
альсато
вчера в 13:16
у меня только один вопрос...зачем нужна стажировка Юрику, если он ВСЮ жизнь в футболе , да к тому же играл в Англии!...за его карьеру-тренеров (разных) со своим подходом и видением игры- было предостаточно!...чет мне это напоминает при дипломную практику 80-х...приехал получил печать в направлении и с чистой совестью поехал дальше в Хоккей с Мячом играть!))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54
Не представляю, что из Жиркова может получиться... В глаза слишком сильно бросается его, мягко говоря, не самый высокий уровень интеллекта. Интересно, сколько книг он прочитал за свою жизнь? Очень сомневаюсь, что Юрий будет востребован в качестве тренера. Хотя игроком он был добротным, но не более.
Capral
Capral
вчера в 12:49
Не понимаю, зачем и для чего стажироваться у таких футбольных неучей, как Личка или Николич, и чему, у них можно научиться? Если только на лавке посидеть и посмеяться... Жаль, таких, в прошлом незаурядных футболистов, как Жирков и Мостовой, которые, откровенно теряют время в стане недотренеров. Неужели, такие люди не могут найти европейских тренеров, у которых, действительно можно многому научиться и многое перенять?

Сразу вспомнился О.Хайям: "Уж лучше в одиночестве прожить, чем вместе, с кем попало..."
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:41
Юра в ЦСКА свой человек, пусть набирает тренерскую практику. Удачи,
nubom
nubom
вчера в 12:38
Вот и еще один будущий рпл-тренеришка из разряда «Ничего нового не придумаешь» вылупился...
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