Жирков поделился впечатлениями от стажировки в ЦСКА

Экс-игрок сборной России рассказал о своей тренерской стажировке в ЦСКА .

Приятно, что они не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА . Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».

Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся).