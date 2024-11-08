Жирков поделился впечатлениями от стажировки в ЦСКА

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своей тренерской стажировке в ЦСКА.
Приятно, что они не отказали, разрешили прийти и посетить тренировки команды на базе, на стадионе ЦСКА. Большое спасибо руководству команды. Было интересно. Если говорить о самих тренировках, тут, как скажет Александр Мостовой: «Ничего нового не придумаешь».
Было интересно понаблюдать за работой помощников главного тренера. За работой тренерского штаба смотрел больше — что делает Лёша Березуцкий, как фишки ставит (смеётся).
Сразу вспомнился О.Хайям: "Уж лучше в одиночестве прожить, чем вместе, с кем попало..."
Сразу вспомнился О.Хайям: "Уж лучше в одиночестве прожить, чем вместе, с кем попало..."