Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Хедира рассказал об обращении к лайф-коучу после завершения карьеры

вчера, 18:58

Бывший футболист сборной Германии Сами Хедира рассказал об обращении к лайф-коучу после завершения игровой карьеры.

Сначала я планировал взять отпуск на год и уехать отдыхать.

Экс-игрок признался, что через 15 дней после завершения карьеры ему стало скучно. По этой причине он обратился за помощью к специалисту, который помог бы ему реализовать себя.

Я обратился за консультацией к лайф-коучу, который помог мне выстроить новую жизнь и справиться с эмоциями. Я знал о рисках и обсудил всё с семьей.

Сейчас я ощущаю, что у меня все хорошо. Я не испытывал никаких депрессивных «черных дыр».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хедира Сами
Перевод с marca.com
ОфициальноМарсело ушёл из «Флуминенсе»
02 ноября
Месси: «Я изменил свой стиль игры в соответствии со своим возрастом»
01 ноября
Форвард эпохи возрождения «Барселоны». Левандовски учит Ямаля забивать голы
31 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Салаха вышвырнули из списков лучших футболистов. Лидер «Ливерпуля» готов взять реванш
27 октябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Гильерме: «Счастлив, что мне удалось сыграть за сборную России»
26 октября
Махачкалинское «Динамо» готово пригласить Мостового на стажировку
21 октября
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:33
Сильный видать "лайф-коуч" попался - если "законопатил" все "чёрные дыры"...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:15
Всю сознательную жизнь жил в одном ритме, сейчас типа на пенсии, нужно перестраиваться и приспосабливаться заново...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:14
Через 2 недели после завершения карьеры заскучал. Он сделал мой вечер...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:06
И для чего эта информация нужна !??
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 