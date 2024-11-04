Хедира рассказал об обращении к лайф-коучу после завершения карьеры

Бывший футболист сборной Германии рассказал об обращении к лайф-коучу после завершения игровой карьеры.

Сначала я планировал взять отпуск на год и уехать отдыхать.

Экс-игрок признался, что через 15 дней после завершения карьеры ему стало скучно. По этой причине он обратился за помощью к специалисту, который помог бы ему реализовать себя.

Я обратился за консультацией к лайф-коучу, который помог мне выстроить новую жизнь и справиться с эмоциями. Я знал о рисках и обсудил всё с семьей.

Сейчас я ощущаю, что у меня все хорошо. Я не испытывал никаких депрессивных «черных дыр».