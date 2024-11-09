Услуги защитника сборной Словении Карничника предложены клубам РПЛ

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вчера, 11:38

По информации источника, защитник сборной Словении и клуба «Целе» может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Агент словенского футболиста предложил игрока клубам РПЛ .

В составе сборной Словении Жан Карничник дошел до 1/8 финала Евро-2024, отыграв все четыре матча в турнире. Всего в составе национальной команды на его счету 32 матча и 2 забитых мяча.

В текущем сезоне на счету Карничника 11 матчей в составе «Целе» и 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Контракт 30-летнего защитника с «Целе» рассчитан до 30 июня 2026 года.