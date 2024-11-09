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Услуги защитника сборной Словении Карничника предложены клубам РПЛ

вчера, 11:38

По информации источника, защитник сборной Словении и клуба «Целе» Жан Карничник может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Агент словенского футболиста предложил игрока клубам РПЛ.

В составе сборной Словении Жан Карничник дошел до 1/8 финала Евро-2024, отыграв все четыре матча в турнире. Всего в составе национальной команды на его счету 32 матча и 2 забитых мяча.

В текущем сезоне на счету Карничника 11 матчей в составе «Целе» и 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Контракт 30-летнего защитника с «Целе» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Не думаю что за ним будет очередь из клубов РПЛ....
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:37
Неужели нигде больше места не нашлось? Вроде неплохой игрок. А ну да здесь денег можно поднять больше.
gqvnkdyg4fdp
gqvnkdyg4fdp
вчера в 12:17
Запомнился этот словенский деф по летнему Евро, даже гол забил сербам. Высокий, сухощавый, с огромным объёмом работы по всей бровке. В нашей РПЛ практически в любом клубе картины бы не испортил
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:11
Горчичник что то в Европе никому не нужен...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
О как "завернули" - "Услуги защитника сборной Словении Карничника предложены клубам РПЛ" и ниже желательно ещё разместить прайс лист...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:49
Качество игрока сомнительное, раз за ним в очередь не стоят...
umadz47pxvvj
umadz47pxvvj
вчера в 11:49
Хороший защитник сейчас редкость
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