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МЮ планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков

вчера, 15:30

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков.

Главными целями клуба являются защитник «Эвертона» Джэрред Брэнтуэйт, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш и полузащитник Джовани Кенда, защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис и полузащитник Лерой Сане.

По информации СМИ, новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет забрать с собой двух игроков своей бывшей команды – лиссабонского «Спортинга» (Дьёкереша и Кенду).

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Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 04:31
Планы как всегда грандиозные!
lobsterdam
lobsterdam ответ anmyhev9fch6 (раскрыть)
вчера в 23:42
Это в Спортинге, не смотрел, но в МЮ пока ничего выдающегося, обрезы, недописывание и т. п. Посмотрим, так ли он хорош!
anmyhev9fch6
anmyhev9fch6 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 23:12
Угарте ещё при Амориме в Спортинге раскрылся, точно будет регулярно играть, и, судя по последним матчам, достаточно хорошо
ykzx2yy5cpfs
ykzx2yy5cpfs
вчера в 23:06
Как они вообще подобный бред вбросить додумались? Летом пришлось вполне себе годного воспитанника продать, чтобы в ФФП вписаться, и Угарте подписать. Сейчас ЭТХ неустойку ещё выплатили. Уже до смешного доходит, как в той ситуации с самолётом сити, на который подсесть пытались, а тут список млн на 250 минимум.
Даже если Дэвиса и Сане бесплатно умудрятся подписать, то придут они уже всё равно не зимой. За Брэнтуэйта 70млн фунтов летом просили, Дьёкереш сейчас столько же должен стоить. Тут большой вопрос: хватит ли у клуба денег хотя бы на эти два трансфера? Продавать-то некого сейчас, кучу неликвида понабрали по завышенным ценам, разве что только копейки какие-то выручить получится.
Короче, если хоть кого-нибудь из этого списка подпишут, то уже хорошо, либо станем свидетелями очередной оферы вроде десятилетних аристократских контрактов)
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:48
Не думаю что это правда, т.к для подписания этих игроков, потребуется огромная сумма денег и не думаю, что зимой Амориму дадут столько....возможно, ему и подпишут кого-то, но скорее всего ему придется трудится с теми кто есть, а вот летом в МЮ ожидаю серьезную чистку, а после и серьезные покупки. У Аморима будет пол сезона на то, чтобы определиться с теми, кто лишние в МЮ, возможно кто то при португальце проявит себя лучше,чем при ЭТХ и МЮ сэконимит деньги для более крупных трат
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:22
Это мы уже проходили, но другого пути нет и надо избавляться от чахлого хаговского наследия; этих антони, х@йлундов, зиркзеев, угартов и т.п.
allemz
allemz
вчера в 16:08
Ждём Сане в МЮ, а то популяция воробьев страшно выросла в Стретфорде))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:06
Разве это плохо?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:48
Пришёл новый главный, Теперь нужно ожидать новые хотелки...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:42
Ааааа а говорили что никого он с собой не возьмет....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:36
А куда игроков Аякса деть? Зачем Зиркзее и Хейлунд тогда?)
Видимо ожидается еще одна перестройка в Мю, и так каждый год))
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