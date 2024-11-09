МЮ планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков.
Главными целями клуба являются защитник «Эвертона» Джэрред Брэнтуэйт, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш и полузащитник Джовани Кенда, защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис и полузащитник Лерой Сане.
По информации СМИ, новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет забрать с собой двух игроков своей бывшей команды – лиссабонского «Спортинга» (Дьёкереша и Кенду).
Видимо ожидается еще одна перестройка в Мю, и так каждый год))
Видимо ожидается еще одна перестройка в Мю, и так каждый год))