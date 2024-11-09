МЮ планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков

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вчера, 15:30

«Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков.

Главными целями клуба являются защитник «Эвертона» , нападающий «Спортинга» и полузащитник , защитник мюнхенской «Баварии» и полузащитник .