«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

1731279135

сегодня, 01:52

В РПЛ лидирует «Краснодар» (37 баллов), на втором месте «Зенит» (36 очков), топ-3 замыкает «Локомотив» (34 пункта). В зоне стыковых матчей расположились «Химки» и «Факел» (по 12 очков), замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 баллов соответственно).

Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (28 очков), на втором месте «Манчестер Сити» (23 балла), далее идут «Челси» и «Арсенал» (по 19 очков). В нижней части таблицы расположились «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон» (7, 6 и 4 балла соответственно).

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги (33 балла), «Реал» идет на 2-м месте (27 очков, есть игра в запасе), на 3-й строчке «Атлетико» (26 пунктов). Топ-4 замыкает «Вильярреал» (24 балла). Замыкают таблицу «Эспаньол» (10 очков, игра в запасе), «Вальядолид» (9 баллов) и «Валенсия» (7 пунктов, 2 игры в запасе).

В Серии А лидирует «Наполи» (26 очков), в топ-4 также вошли «Аталанта», «Фиорентина» и «Интер» (у всех — по 25 очков). В нижней части таблицы находятся «Лечче» (9 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 8 пунктов).

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (26 очков), на 2-й строчке «РБ Лейпциг» (21 пункт),на 3-м месте «Айнтрахт» (20 баллов), топ-4 замыкает «Байер» (17 очков). В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули» (8 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (2 пункта).