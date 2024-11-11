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«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 01:52

В РПЛ лидирует «Краснодар» (37 баллов), на втором месте «Зенит» (36 очков), топ-3 замыкает «Локомотив» (34 пункта). В зоне стыковых матчей расположились «Химки» и «Факел» (по 12 очков), замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (9 и 8 баллов соответственно).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (28 очков), на втором месте «Манчестер Сити» (23 балла), далее идут «Челси» и «Арсенал» (по 19 очков). В нижней части таблицы расположились «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон» (7, 6 и 4 балла соответственно).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги (33 балла), «Реал» идет на 2-м месте (27 очков, есть игра в запасе), на 3-й строчке «Атлетико» (26 пунктов). Топ-4 замыкает «Вильярреал» (24 балла). Замыкают таблицу «Эспаньол» (10 очков, игра в запасе), «Вальядолид» (9 баллов) и «Валенсия» (7 пунктов, 2 игры в запасе).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Серии А лидирует «Наполи» (26 очков), в топ-4 также вошли «Аталанта», «Фиорентина» и «Интер» (у всех — по 25 очков). В нижней части таблицы находятся «Лечче» (9 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 8 пунктов).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (26 очков), на 2-й строчке «РБ Лейпциг» (21 пункт),на 3-м месте «Айнтрахт» (20 баллов), топ-4 замыкает «Байер» (17 очков). В нижней части таблицы находятся «Санкт-Паули» (8 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (2 пункта).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

ПСЖ возглавляет таблицу Лиги 1 (29 очков), «Монако» идет на 2-м месте (23 балла), «Марсель» расположился на 3-й строчке (20 баллов), далее идет «Лилль» (19 очков).Замыкают таблицу «Сент-Этьен», «Гавр» и «Монпелье» (10, 9 и 7 пунктов соответственно).

«Наполи» и «Ливерпуль» в лидерах. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:11
В некоторых чемпионатах интрига закончилась...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:06
Да уж... Там отсутствие интриги намечается
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:03
В сериале пока самая закрученная интрига
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:33
В Италии пока что всё очень интересно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:27
В Германии и Франции уже можно поздравлять чемпионов.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:26
В сериале плотность таблицы радует)) а Удине уже не видать в лидерах...
Вещий
Вещий
сегодня в 05:57
Похоже Валенсию уже ничего не спасет....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:56
Ну и Краснодар тоже в лидерах - как будет дальше - увидим ...
ABir
ABir
сегодня в 05:32
Интер упустил свой шанс в матче с Наполи единолично возглавить Турнирную таблицу, а вот в чемпионате Испании у Реала после поражения Барселоны появился шанс приблизится к лидеру на минимальное расстояние в три очка.
ar4d36ggcajp
ar4d36ggcajp
сегодня в 03:25
Ливер вполне нынче может выиграть в АПЛ
Гость
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