Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыПортугалия. Примейра 2024/2025

«Спортинг» обыграл «Брагу» в последнем матче под руководством Аморима

сегодня, 00:22
БрагаЛоготип футбольный клуб Брага2 : 4Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

«Брага» уступила" «Спортингу» в 11-м туре Примейры (2:4).

У хозяев поля Рикарду Орта забил на 20-й и 45-й минуте. Хидемаса Морита отыграл один из мячей на 58-й, Мортен Юльманн на 81-й сравнял счет, а на 89-й и 90+4-й отличился Конрад Хардер.

Это последняя игра «львов» под руководством тренера Рубена Аморима, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

После этой игры «Брага» идет на 5-м месте (20 очков), «Спортинг» лидирует (33 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Гавр» крупно уступил «Реймсу», Кузяев вышел на поле в концовке встречи
Вчера, 22:21
«Рубин» и «Краснодар» не выявили победителя в матче Премьер-Лиги
Вчера, 21:45
«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью
Вчера, 21:26
«Атлетико» минимально обыграл «Мальорку»
Вчера, 20:15
«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России
Вчера, 19:28
«Черноморец» одержал крупную победу в игре с «Тюменью»
Вчера, 19:22
Сортировать
Все комментарии
yba8s5y5p4fq
yba8s5y5p4fq
сегодня в 07:55
Сделал свою работу хорошо до самого конца.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:52
Посмотрим как в Манчестере дела пойдут у него.
112910415
112910415
сегодня в 07:14
как говорится, браги на дорогу ! )
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:33
Как бы Спортинг теперь не посыпался без Аморима. Команда ведь так здорово играла и в чемпионате и в Лиге Чемпионов. Удастся ли новому тренеру удержать команду на плаву? Сомневаюсь.
wmu5ahgp9xej
wmu5ahgp9xej
сегодня в 03:11
Весело попрощался Спортинг со своим тренером, нечего сказать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:36
Спортинг силён - мощно включился во втором тайме и "как стоячих" Брагу у них же в гостях...
Dante_10
Dante_10
сегодня в 00:42
Вот это да!!!
А я видя 2-0 в пользу Браги, похоронил было львов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 