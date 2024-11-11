«Спортинг» обыграл «Брагу» в последнем матче под руководством Аморима

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сегодня, 00:22

«Брага» уступила" «Спортингу» в 11-м туре Примейры (2:4).

У хозяев поля Рикарду Орта забил на 20-й и 45-й минуте. Хидемаса Морита отыграл один из мячей на 58-й, Мортен Юльманн на 81-й сравнял счет, а на 89-й и 90+4-й отличился Конрад Хардер.

Это последняя игра «львов» под руководством тренера Рубена Аморима, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

После этой игры «Брага» идет на 5-м месте (20 очков), «Спортинг» лидирует (33 балла).