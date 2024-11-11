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«Интер» и «Наполи» сыграли вничью

сегодня, 00:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в 12-м туре Серии А (1:1).

Скотт МакТоминэй вывел гостей вперед на 23-й минуте. Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й, а на 74-й мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

После этой игры «Интер» идет на 4-м месте (25 очков), «Наполи» лидирует (26 баллов).

В другой встрече «Рома» проиграла «Болонье».

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Все комментарии
6a2cn774tn28
6a2cn774tn28
сегодня в 07:56
Остались при своих после игры.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:56
Наполи Осимхена не хватает.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:36
Парик всерьёз будет за чемпионство бороться)) думал сдуются они, но пока идут как надо))
shlomo
shlomo
сегодня в 06:02
Не дожал Интер.... а возможности были.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:57
Хакан мог бы принести Интер у победу.... Но не смог
Dante_10
Dante_10
сегодня в 01:20
Хороший результат.
Где опять был аргентинский претендент на ЗМ, снова никакой в топ-матче.
Чухан молодца, что пенальти не забил.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
Хакан Чалханоглу конечно очень мощно зарядил
Capral
Capral
сегодня в 01:07
А где была сегодня погремушка?! Опять на полгода исчез с радаров... Ну хорошо хоть доиграл до конца, уже прогресс.
Гость
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