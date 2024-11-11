«Интер» и «Наполи» сыграли вничью

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сегодня, 00:52

«Интер» и «Наполи» не выявили победителя в 12-м туре Серии А (1:1).

Скотт МакТоминэй вывел гостей вперед на 23-й минуте. Хакан Чалханоглу сравнял счет на 43-й, а на 74-й мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

После этой игры «Интер» идет на 4-м месте (25 очков), «Наполи» лидирует (26 баллов).

В другой встрече «Рома» проиграла «Болонье».