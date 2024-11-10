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«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью

вчера, 21:26
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке 11-го тура АПЛ (1:1).

Габриэл Мартинелли вывел гостей вперед на 60-й минуте, Педру Нету на 70-й сравнял счет.

После этой игры «синие» идут на 3-м месте, «канониры» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 19 очков.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:08
что происходит с Арсеналом ?
Migelito
Migelito ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:32
как по мне, ничья лучше победы синих)
xfksv8n6n3na
xfksv8n6n3na
сегодня в 04:54
Пожалуй Челси заработал очко, а Арсенал потерял два.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:43
Приветствую! Может так и есть... Надо будет спросить)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:01
"...ЛЧ и АПЛ недоступны."

По АПЛ да, скорее поезд ушёл, а вот в ЛЧ всё покрыто мраком. При таком безобразном формате многие топы вылетят в трубу до главных баталий плей офф, и тогда ... всё будет возможно.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:41
14 ноября сб Узбекистана играет со сб Катара на выезде. Один из важнейших матчей, победа в которой это шаг получить прямую путевку на ЧМ-2026. Будем болеть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:41
однако..... с того сезона, Челси сильно прогрессируется при Марески.
а вот Арсенал нормально деградировал.
Сити два сезона рвал и метал, были стабильны, вот Арсеналу не хватало всего чуть-чуть опередить МС и стать чемпионом))
в этом сезоне МС сдал, кажется, вот он шанс для Канониров...
но и с Арсеналом непонятно что происходит.
9 очков от Ливерпуля.
Артете пора выбирать за какой трофей его команда будет бороться в сезоне. только 2 варианта.
Кубок лиги или кубок Англии.
ЛЧ и АПЛ недоступны.
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:11
Привет земляк! Ну да. Читают они соккер или нет не знаю, но критиковать то их надо)))
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:08
Мареска вообще не хотел его ставить из-за здоровья.
И как результат, сыграл посредственно.
azkan
azkan ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 22:03
Там уже судья поднял флажок, Был офсайд.
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:02
Да помню помню. А Мартинес грязный игрок всегда был
A.S.A
A.S.A ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:49
Приветствую, Azkan(имени Вашего не знаю)!
Судьи в АПЛ клоуны те еще, нам пора привыкнуть к этому позору...
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:45
Он после этого фола постоянно грязно играющего Мартинеса почти не тренировался эту неделю. Возможно это повлияло
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:44, ред.
Хороший футбол. Физическая готовность команд на зависть многим топ клубам. Бешеный темп и интенсивность на протяжении 95 минут дорогого стоят. Люди на трибунах не зря расстались с весёлыми фунтами, равно как и мы потратили время у ящиков и мониторов. На остальном позитиве игры останавливаться не буду, коллеги уже всё написали ниже, поэтому поведаю о том, что мне (имхо) не понравилось.

Арсенал более командно выглядел, но больше браковал. Сака почему то всю дорогу жалел Кукурелью и включил скорости только к середине второго тайма. Троссард легко освобождался от опеки... и так же легко потом терял мяч на пространстве, что само по себе весьма странно.

Челси играл быстрее оппонента, но как то разрозненно: индивидуально к игрокам претензий вроде и не предъявить, каждый выкладывался и отрабатывал своё очень солидно..., но все вместе..., в общем как редкий типаж женского лица, когда губы, глаза, овал и нос по отдельности хороши, а вкупе..., ну вы поняли. Энцо Фернандес и Нету к выше описанному, разумеется, отношение не имеют. Эти двое выглядели очень породисто.

P.S. У Хаверца нутро, как выясняется, с душком. Поэтому свою порцию хейта с трибун он получал справедливо.
azkan
azkan
вчера в 21:44
И о судействе. На Фафане когда он пробивал ногой, явный фол был. Прям обнял его по моему Салиба.
И на Гюсто также. Почему ВАР молчит? И главное Майк Оливер?!
azkan
azkan
вчера в 21:41
Даааа.. Последние секунды валидольные были для болел Челси.
Мне кажется Мареска дал необязательную отмашку на сохранение счета.
Ну да ладно. Палмер наверное действительно не здоров. Сам на себя не похожим был. Кукурелья и Кайседо хороши. А вот Мадуеке провалил матч. Считаю что пропущенный гол на его совести и Санчеса. И конечно Нето хорош! Отличный гол положил! И постоянна простреливал и навешиавал. Как Гюсто не забил?!
Сака здоровья. Они вместе с Кукурельей набегались))
Эдегору еще нужно втянутся в игру. Но от Райса ждал много опасностей.
Отличный матч выдали лондонцы! И Лондон остается пока красно синим или сине красным. Кому как.
Челси еще рано за АПЛ бороться. Им бы в зоне ЛЧ остаться. А вот Арсенал, как претендент на корону АПЛ слабовато сыграл.
Madrik
Madrik
вчера в 21:41
Нужен нападающий нам
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:34
Ну нее, думаю для ливера лучше была бы победа синих))) ну щас они придут и спросим))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:33
Поделили очки так сказать. Ничья в пользу Ливерпуля.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
Ждал большего от Палмера...против мю смотрел игру, там он тоже слабовато выглядел. Хотя на неделе отдыхала основа у пенсов, а Арсенал летал в Милан.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:32
Что сказать, ничья в дерби "учеников Пепа" вполне справедлива, учитывая то, что Мареска уже сформировал и основной состав, и рисунок игры, а Арсенал еще толком ни один матч не провел в оптимальном составе)!
В очередной раз не проиграли команде из Лондона....чтоикасается Сака, надеюсь сняли с игры для того, что бы не добили его! Впереди 2 недели никому ненужных матчей, всем удачи!
Zola
Zola
вчера в 21:30
Ничья так ничья, ждём побед!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:28
Неплохое дерби получилось!)
Думаю ничья по делу. Хотя в концовке Челси отскочил))
Migelito
Migelito
вчера в 21:27
Могли пушкари побеждать, но Троссар был против)) А так ничья в целом по делу.
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