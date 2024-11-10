«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке 11-го тура АПЛ (1:1).
Габриэл Мартинелли вывел гостей вперед на 60-й минуте, Педру Нету на 70-й сравнял счет.
После этой игры «синие» идут на 3-м месте, «канониры» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 19 очков.
В другой встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер».
В очередной раз не проиграли команде из Лондона....чтоикасается Сака, надеюсь сняли с игры для того, что бы не добили его! Впереди 2 недели никому ненужных матчей, всем удачи!
В очередной раз не проиграли команде из Лондона....чтоикасается Сака, надеюсь сняли с игры для того, что бы не добили его! Впереди 2 недели никому ненужных матчей, всем удачи!
Мне кажется Мареска дал необязательную отмашку на сохранение счета.
Ну да ладно. Палмер наверное действительно не здоров. Сам на себя не похожим был. Кукурелья и Кайседо хороши. А вот Мадуеке провалил матч. Считаю что пропущенный гол на его совести и Санчеса. И конечно Нето хорош! Отличный гол положил! И постоянна простреливал и навешиавал. Как Гюсто не забил?!
Сака здоровья. Они вместе с Кукурельей набегались))
Эдегору еще нужно втянутся в игру. Но от Райса ждал много опасностей.
Отличный матч выдали лондонцы! И Лондон остается пока красно синим или сине красным. Кому как.
Челси еще рано за АПЛ бороться. Им бы в зоне ЛЧ остаться. А вот Арсенал, как претендент на корону АПЛ слабовато сыграл.
Мне кажется Мареска дал необязательную отмашку на сохранение счета.
Ну да ладно. Палмер наверное действительно не здоров. Сам на себя не похожим был. Кукурелья и Кайседо хороши. А вот Мадуеке провалил матч. Считаю что пропущенный гол на его совести и Санчеса. И конечно Нето хорош! Отличный гол положил! И постоянна простреливал и навешиавал. Как Гюсто не забил?!
Сака здоровья. Они вместе с Кукурельей набегались))
Эдегору еще нужно втянутся в игру. Но от Райса ждал много опасностей.
Отличный матч выдали лондонцы! И Лондон остается пока красно синим или сине красным. Кому как.
Челси еще рано за АПЛ бороться. Им бы в зоне ЛЧ остаться. А вот Арсенал, как претендент на корону АПЛ слабовато сыграл.
Арсенал более командно выглядел, но больше браковал. Сака почему то всю дорогу жалел Кукурелью и включил скорости только к середине второго тайма. Троссард легко освобождался от опеки... и так же легко потом терял мяч на пространстве, что само по себе весьма странно.
Челси играл быстрее оппонента, но как то разрозненно: индивидуально к игрокам претензий вроде и не предъявить, каждый выкладывался и отрабатывал своё очень солидно..., но все вместе..., в общем как редкий типаж женского лица, когда губы, глаза, овал и нос по отдельности хороши, а вкупе..., ну вы поняли. Энцо Фернандес и Нету к выше описанному, разумеется, отношение не имеют. Эти двое выглядели очень породисто.
P.S. У Хаверца нутро, как выясняется, с душком. Поэтому свою порцию хейта с трибун он получал справедливо.
Арсенал более командно выглядел, но больше браковал. Сака почему то всю дорогу жалел Кукурелью и включил скорости только к середине второго тайма. Троссард легко освобождался от опеки... и так же легко потом терял мяч на пространстве, что само по себе весьма странно.
Челси играл быстрее оппонента, но как то разрозненно: индивидуально к игрокам претензий вроде и не предъявить, каждый выкладывался и отрабатывал своё очень солидно..., но все вместе..., в общем как редкий типаж женского лица, когда губы, глаза, овал и нос по отдельности хороши, а вкупе..., ну вы поняли. Энцо Фернандес и Нету к выше описанному, разумеется, отношение не имеют. Эти двое выглядели очень породисто.
P.S. У Хаверца нутро, как выясняется, с душком. Поэтому свою порцию хейта с трибун он получал справедливо.