«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью

1731263190

вчера, 21:26

«Челси» и «Арсенал» не выявили победителя в поединке 11-го тура АПЛ (1:1).

Габриэл Мартинелли вывел гостей вперед на 60-й минуте, Педру Нету на 70-й сравнял счет.

После этой игры «синие» идут на 3-м месте, «канониры» расположились на 4-й строчке. У обоих коллективов по 19 очков.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер».