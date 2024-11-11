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«Реал Сосьедад» минимально переиграл «Барселону» в поединке Ла Лиги

сегодня, 01:00
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал Сосьедад» переиграл «Барселону» в 13-м туре Ла Лиги (1:0).

Гол забил Шеральдо Бекер на 33-й минуте.

После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 8-м месте (18 очков), «Барселона» лидирует (33 балла).

В другой встрече «Атлетико» минимально обыграл «Мальорку».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:58
Посмотрим как Барса перенесёт это поражение.
s959pb3mznzt
s959pb3mznzt
сегодня в 07:52
Ну хоть кто-то остановил банкротов.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:38
Очень жаль. Но это жизнь. Надо дальше двигаться. Удачи Барсе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:35
Даже забить не смогли, что удивительно. Надо сделать выводы после поражения. Ну хоть шишу порадовали и теперь "Реал собЕрается выЙграть чемпЕонство..)))
j27k8g5yfk7j
j27k8g5yfk7j
сегодня в 07:15
Это барсучкам ещё повезло, что Арсенки не было, иначе бы просто кирдык им был
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:20
Зато будет интрига в чемпионате
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:01
Отличная командная победа Сосьедада!!! Ну а Барса сыграла так как ей позволил хозяева-- без идея, без скорости, без ударов, без толка...в общем бестолково
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:00
Неожиданно конечно Барселона потеряла очки... Интрига сохраняется
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:59
Неожиданное рядом..... а не сломалась ли Барса.
112910415
112910415
сегодня в 05:19
блестящей игре хозяев Барса не сумела ничего противопоставить !
... на поражениях надо учиться !
Василий Копатович
Василий Копатович
сегодня в 03:47
в смысле чистый гол ?😊 вам же линию начертили. какие могут быть вопросы? ну и барселонская русалка этот кадр можно в историю записывать😊
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:17
Incredulous


Ты прочти внимательно, что я написал, потом претензии предъявляй.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:04
Сосьедад обычно проигрывает Барсе. А тут нате вам,,,
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:40
Реал Реалу помогает.... Примерно как Рубин обыгрывал Барсу....
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:39
Отменили гол-хнык да плачь,про ни одного удара в створ ворот Сосьедада ничего,где логика?
Incredulous
Incredulous ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:37
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:32
    Ах, какая была игра!!!!!!! Этот матч должен стать настольной книгой для Анчелотти, как надо побеждать Флика!!! Игру Р/С можно назвать известным девизом: "Один за всех и все за одного"!!! Не жалея себя стелились в подкатах футболисты Реала, на каждом участке поля вступали в борьбу и выигрывали, очень грамотно разобрали соперника в центре поля, практически, уже там пресекая зачатки наступательных действий соперника!!!!!!!

    Чисто тренерская победа- от "А" до "Я" разработанная на тренерском макете!!! А сколько упущенных моментов голевейших имел Реал, как остро, в два три паса переходил центр поля и как ловил на контрах Барселону!!! Вобщем, можно много и восторженно описывать игру Р/С и всё равно не хватит эпитетов!!! Не знаю, как долго будут выдыхать хозяева эту победу, но они её заслужили!!!!!!!

    А вот хваленая Барселона Флика откровенно разочаровала. Левандовски потерялся, комбинационной игры не получилось, провалы в обороне были очевидными, а в конце игры, гости и вовсе свалились на примитивный навал... Правдa, надо отметить, как организованно и грамотно сыграли хозяева у своей штрафной, фактически сразу накрывая соперника, не давая ему развернуться!!!

    Вобщем, одно, я еще раз понял. Вероятно, мало кто знает, какую ужасающую прессу получил Флик, здесь в Германии, после своего увольнения из сборной... А я это помню. Так вот, я это к тому, что не надо восхищаться так сильно, еще неиспеченным пирогом, когда он еще сырой. Я ведь уже писал, что Барса на стадии перестройки, а это еще сложнее, чем построить команду. Флик- талантивый организатор, но никогда, он не был гениальным стратегом...

    А пока, Р/С с победой, трудовой и очень симпатичной!!!!!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:30, ред.
    Такой футбольной борзости от Сосьедада Флик и Ко явно не ожидали.
    Играть на скоростях против сегодняшней Барселоны, которой, по идее, только это и нужно, - один шанс на тысячу, однако сегодня..., сегодня каталонцы получили в оппоненты очень неуступчивую, быструю и дружную команду. Складывалось такое ощущение, что для РС это был матч года, дабы выиграть какой-либо кубок или же, к примеру, выйти в четверку Примеры для участия в ЛЧ.

    Если же обратиться конкретно к игре, то Барселону практически лишили центра, который по сути и питает в этом сезоне линию атаки. Кроме отмененного гола Леванда, Сосьедад вообще не дал форвардам "гранатовых" стрелять по своим воротам. Кубо..., этот японский мотоцикл, просто замучил Де Йонга, Педри и всю среднюю линию Барсы. Я всё ждал, когда у этого быстроходного "Кавасаки" горючее закончиться, и на моё удивление это произошло только после финального свистка.

    Нельзя не отметить тренера хозяев, который спутал карты Флику, сделав замену сразу 4-х игроков. Они, путём мелкого фола и просто космической энергией, практически лишили каталонцев самой возможности исполнить штурм в концовке матча.

    Очень грамотная концепция на игру от РС, вкупе с запредельной самоотдачей его игроков, предопределила итоговый результат и оголила слабое место нынешней Барселоны. Это её оборона.
    Bobon
    Bobon
    сегодня в 01:25
    Что можно сказать. Отменили чистый гол, но удивляться нечему. На вар тот же клоун, который отменил гол Ямаля в ворота Реала. Но это не оправдание. Барса так даже при Хави не играла. Сосьедад могли 3 как минимум спокойно забивать. Похоже, что без Ямаля даже мяч до ворот соперника нормально довести не могут. По игрокам нечего сказать. Де Йонг как всегда под прессингом потерялся, игры на флангах не было вообще, что защитники, что вингеры не сделали ничего. Это не просто худший матч в сезоне. Это просто позор.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:23
    На счет отменного гола.. на тех картинках, что нам предоставили, показали ногу защитника в офсайде) Лева находится в правильном положении и соответственно отменили чистый гол. Назревает скандал, если это так.
    Завтра должны прояснить ситуацию в любом случае
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 01:22
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 01:21
      Сосьедад всегда в родных стенах доставляют Барселоне неприятности, сегодняшний матч не стал исключением.
      Каталонцы плохо сыграли, наверное не хватило свежести или отсутствие Ямаля так сказалось, трудно сказать, что произошло. Команда на международный перерыв уходит в плохом настроении. Надеюсь Барса проведёт работу над ошибками.
      Желаю каталонцам удачи!
      Шишанутый
      Шишанутый ответ Barcelona (раскрыть)
      сегодня в 01:20
      Гол из офсайда 🏁. Думали чтоли каждый раз офсайды будут в вашу пользу работать?? С Реалом вам повезло но сегодня Сосьедад вас наказал.
      Barcelona
      Barcelona
      сегодня в 01:18
      Чистый гол Левы отменили!
      Barcelona
      Barcelona
      сегодня в 01:17
      Сегодня Барса была сама не своя!
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 01:16, ред.
      Отличный тур! 😀 Реал свой матч выйграл а Барса проиграла, все ровно так как и должно быть!! ☝ Католонские рано уверовали в чемпеноство после Класико 🏆 но отрыв сокращается и Реал не соберается сдаватся!! 👊
      Randomjkee
      Randomjkee
      сегодня в 01:15
      Фланговые защитники бездарно сыграли в нападении, ни одного нормального паса не отдали
      HE ЭгО иСТ
      HE ЭгО иСТ
      сегодня в 01:15
      Очень хорошо.. ☝️🤭
      Гость
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