«Реал Сосьедад» минимально переиграл «Барселону» в поединке Ла Лиги

«Реал Сосьедад» переиграл «Барселону» в 13-м туре Ла Лиги (1:0).
Гол забил Шеральдо Бекер на 33-й минуте.
После этой игры «Реал Сосьедад» идет на 8-м месте (18 очков), «Барселона» лидирует (33 балла).
В другой встрече «Атлетико» минимально обыграл «Мальорку».
Играть на скоростях против сегодняшней Барселоны, которой, по идее, только это и нужно, - один шанс на тысячу, однако сегодня..., сегодня каталонцы получили в оппоненты очень неуступчивую, быструю и дружную команду. Складывалось такое ощущение, что для РС это был матч года, дабы выиграть какой-либо кубок или же, к примеру, выйти в четверку Примеры для участия в ЛЧ.
Если же обратиться конкретно к игре, то Барселону практически лишили центра, который по сути и питает в этом сезоне линию атаки. Кроме отмененного гола Леванда, Сосьедад вообще не дал форвардам "гранатовых" стрелять по своим воротам. Кубо..., этот японский мотоцикл, просто замучил Де Йонга, Педри и всю среднюю линию Барсы. Я всё ждал, когда у этого быстроходного "Кавасаки" горючее закончиться, и на моё удивление это произошло только после финального свистка.
Нельзя не отметить тренера хозяев, который спутал карты Флику, сделав замену сразу 4-х игроков. Они, путём мелкого фола и просто космической энергией, практически лишили каталонцев самой возможности исполнить штурм в концовке матча.
Очень грамотная концепция на игру от РС, вкупе с запредельной самоотдачей его игроков, предопределила итоговый результат и оголила слабое место нынешней Барселоны. Это её оборона.
Играть на скоростях против сегодняшней Барселоны, которой, по идее, только это и нужно, - один шанс на тысячу, однако сегодня..., сегодня каталонцы получили в оппоненты очень неуступчивую, быструю и дружную команду. Складывалось такое ощущение, что для РС это был матч года, дабы выиграть какой-либо кубок или же, к примеру, выйти в четверку Примеры для участия в ЛЧ.
Если же обратиться конкретно к игре, то Барселону практически лишили центра, который по сути и питает в этом сезоне линию атаки. Кроме отмененного гола Леванда, Сосьедад вообще не дал форвардам "гранатовых" стрелять по своим воротам. Кубо..., этот японский мотоцикл, просто замучил Де Йонга, Педри и всю среднюю линию Барсы. Я всё ждал, когда у этого быстроходного "Кавасаки" горючее закончиться, и на моё удивление это произошло только после финального свистка.
Нельзя не отметить тренера хозяев, который спутал карты Флику, сделав замену сразу 4-х игроков. Они, путём мелкого фола и просто космической энергией, практически лишили каталонцев самой возможности исполнить штурм в концовке матча.
Очень грамотная концепция на игру от РС, вкупе с запредельной самоотдачей его игроков, предопределила итоговый результат и оголила слабое место нынешней Барселоны. Это её оборона.