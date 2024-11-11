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Трент, Фоден, Палмер, Райс и Сака пропустят ближайшие матчи сборной Англии

вчера, 23:48

Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи национальной команды в Лиге наций (14 ноября с Грецией и 17 ноября с Ирландией).

Из состава выбыли: Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Джек Грилиш, Деклан Райс, Леви Колуилл, Коул Палмер, Аарон Рамсдейл и Букайо Сака.

Их заменят: Джаррод Боуэн, Джэрред Брэнтуэйт, Валентино Ливраменто, Морган Роджерс и Джеймс Траффорд.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:41
...только Я за Грилиша порадовался,оживёт в сборной с пользой!
Надеюсь в дурь то не попёр с нарушением режима, посмотрю в нете...!
альсато
альсато
сегодня в 10:29
нуу...я не желаю (до игры) кому ни будь поражения, но в этом случаи..с Вами соглашусь))))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:57
Тренер решил опробовать молодежь,риск благородное дело.
wdvj5hcr2vsx
wdvj5hcr2vsx
сегодня в 07:27
У греков есть шанс упрочить своё положение
Вещий
Вещий
сегодня в 06:29
И без них есть кому играть....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 06:27
Это большие потери для англичан. Могут снова потерять очки.
5uq8tnzupq7w
5uq8tnzupq7w
сегодня в 06:19
Как бы греки снова не натянули обладателей кубка Тофика Бахрамова при таких кадровых проблемах
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:35
Ничего о них даже не слышал.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:07
В принципе у них игроков навалом.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:06
Ну хоть отдохнут парни немного...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:09
от англии ждем потери очков
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