Трент, Фоден, Палмер, Райс и Сака пропустят ближайшие матчи сборной Англии

1731358131

вчера, 23:48

Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи национальной команды в Лиге наций (14 ноября с Грецией и 17 ноября с Ирландией).

Из состава выбыли: , , , , , , и Букайо Сака.

Их заменят: , , , и .