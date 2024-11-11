Трент, Фоден, Палмер, Райс и Сака пропустят ближайшие матчи сборной Англии

Восемь футболистов сборной Англии пропустят ноябрьские матчи национальной команды в Лиге наций (14 ноября с Грецией и 17 ноября с Ирландией).
Из состава выбыли: Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Джек Грилиш, Деклан Райс, Леви Колуилл, Коул Палмер, Аарон Рамсдейл и Букайо Сака.
Их заменят: Джаррод Боуэн, Джэрред Брэнтуэйт, Валентино Ливраменто, Морган Роджерс и Джеймс Траффорд.
Надеюсь в дурь то не попёр с нарушением режима, посмотрю в нете...!
Надеюсь в дурь то не попёр с нарушением режима, посмотрю в нете...!