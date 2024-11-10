Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сообщила, что основная сборная страны приедет на товарищеский матч против национальной команды России.
В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет.
Ранее СМИ сообщали, что Бруней может отправить на матч против россиян полупрофессиональную команду.
Матч состоится на стадионе «Краснодар» 15 ноября.
Футбольная ситуация неудовлетворительная ...
Представьте себе односельчанина , который внезапно разбогател , но никто не зовет его в гости , а приходит только буркина --фассо ...
На площади показывали вражью технику -- радость !
Зачем наи футбол , поганное изобретение англо-саксов ?
В 1954 ом в Москве встречали с цветами , рукопожатиями чемпионов мира ФРГ , через 9 лет после окончания вторй мировой спецоперации .
Футбольная ситуация неудовлетворительная ...
Представьте себе односельчанина , который внезапно разбогател , но никто не зовет его в гости , а приходит только буркина --фассо ...
На площади показывали вражью технику -- радость !
Зачем наи футбол , поганное изобретение англо-саксов ?
В 1954 ом в Москве встречали с цветами , рукопожатиями чемпионов мира ФРГ , через 9 лет после окончания вторй мировой спецоперации .
А кто их разберёт? Где официальная где нет? Можно даже индонезийцев выставить и сказать, что из Брунея... Ну а так что, Сан Марино, Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, даже чуть послабее Брунея, но с ними все европейские топ сборные играют каждый год, набирают очки в рейтинг и набивают статку.
А кто их разберёт? Где официальная где нет? Можно даже индонезийцев выставить и сказать, что из Брунея... Ну а так что, Сан Марино, Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, даже чуть послабее Брунея, но с ними все европейские топ сборные играют каждый год, набирают очки в рейтинг и набивают статку.
ещё раз : первая ! ещё раз : Брунея ! " )
ещё раз : первая ! ещё раз : Брунея ! " )