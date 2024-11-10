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В Брунее заявили, что на матч с Россией приедет официальная сборная

вчера, 13:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сообщила, что основная сборная страны приедет на товарищеский матч против национальной команды России.

В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет.

Ранее СМИ сообщали, что Бруней может отправить на матч против россиян полупрофессиональную команду.

Матч состоится на стадионе «Краснодар» 15 ноября.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 19:58
Буркина --фассо...
Футбольная ситуация неудовлетворительная ...
Представьте себе односельчанина , который внезапно разбогател , но никто не зовет его в гости , а приходит только буркина --фассо ...
На площади показывали вражью технику -- радость !
Зачем наи футбол , поганное изобретение англо-саксов ?
В 1954 ом в Москве встречали с цветами , рукопожатиями чемпионов мира ФРГ , через 9 лет после окончания вторй мировой спецоперации .
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:02
Грозная сборная Брунея летит в Россию, ну Карпин, держись)) Брунейцам сколько заплатят за согласие на матч. Гостиница, питание это понятно за счёт кого, а остальное?...
dfb9jf6cxs3q
dfb9jf6cxs3q
вчера в 14:55
Это они нас запугивают, серьёзная сборная
gyveesycaa7w
gyveesycaa7w
вчера в 14:05, ред.
Блин, если всё-таки официальная бруней-тим прибудет, то полсотни вызванных в сборную ногомячистов может для победы и не хватить. Надо бы Валере подстраховаться и удвоить эту цифру и тогда - ноу пасаран, Бруней не пройдёт, ибо у них просто в принципе столько футболёров там нету!
shlomo
shlomo
вчера в 14:01, ред.
А как докажете?

А кто их разберёт? Где официальная где нет? Можно даже индонезийцев выставить и сказать, что из Брунея... Ну а так что, Сан Марино, Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, даже чуть послабее Брунея, но с ними все европейские топ сборные играют каждый год, набирают очки в рейтинг и набивают статку.
112910415
112910415
вчера в 13:53
" Запомните, парни : вы - первая сборная Брунея !
ещё раз : первая ! ещё раз : Брунея ! " )
phhkc4n9fste
phhkc4n9fste
вчера в 13:51
Чё вы нам тут 73о толкаете? Без короля это жалкая подделка, а не легендарная сборная Брунея. Ну хоть принцесску какую в комплекте пришлите что ли, всё-таки сам альфа-султан Дзюба с нашей стороны вполне может присутствовать, Ну если конечно пред матчем в раздевалке на кармане не возьмут...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:50
Может это фото хоть немного удовлетворит ваше любопытство...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:43
Аш поджилки затряслись, неужто наших порвут на британский флаг. Они нам явно угрожают, и явно не шутят.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:41
Жаль короля не будет, я бы посмотрел на него)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:37
Ну всё - успокаиваемся и выдыхаем - судя по всему будет серьёзная "рубка".
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