В Брунее заявили, что на матч с Россией приедет официальная сборная

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сообщила, что основная сборная страны приедет на товарищеский матч против национальной команды России.

В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки — профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет.