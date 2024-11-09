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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2024/2025

Сафонов может сыграть в матче с «Анже» из-за массовой ротации состава

вчера, 09:24
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике намерен внести семь изменений в стартовый состав команды на матч 11-го тура французской Лиги 1 с «Анже», который состоится сегодня, 9 ноября, по сравнению с игрой 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2).

По информации источника, одно из изменений, внесённых Энрике, затронет вратарскую позицию. Российский голкипер Матвей Сафонов имеет высокие шансы выйти в стартовом составе на игру с «Анже».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль».

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Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:29
Зачем? Жить в Париже можно и с Куртуа.
pomor445
pomor445
вчера в 17:28
Забугорная лавка милей родной основы.
pomor445
pomor445 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:26
На судью?
112910415
112910415
вчера в 13:05
работать и надеяться !
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
Каждый раз пишут о высоких шансах выйти в стартовом составе и каждый раз Сафонов оказывается на скамейке.
alexamit
alexamit
вчера в 11:48
Удачи Матвею!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:56
В официальных матчах должны играть самые сильные игроки, Главный тренер не враг себе, если меняет Доннарумму на Сафонова, значит Матвей на сегодня играет надёжнее.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:36, ред.
Сафонову только и остаётся надеяться на ротацию или травму напарника. Правда ещё нужно постоянно работать над собой, подтверждать свой высокий уровень. А если ПСЖ надумает и купит Куртуа, что тогда делать? Тогда только уходить в аренду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:26
Матвея в нападение!!!)))
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