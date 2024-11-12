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Джонатан Дэвид запросил зарплату в размере 6 миллионов евро в год

вчера, 18:43

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид запросил у клубов, претендующих на его подписание, зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

«Ювентус» и «Интер» давно следят за канадским форвардом, чей контракт с клубом истекает в июне.

Французский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год, чтобы избежать потери 24-летнего форварда в качестве свободного агента в июне.

Предложение «Лилля» включает в себя обещание продать его летом примерно за 30 млн евро, однако Дэвид и его окружение вряд ли примут это предложение.

Конкуренция за его подписание будет жесткой: помимо двух итальянских клубов, «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Астон Вилла» заинтересованы в его подписании.

Любой заинтересованный клуб должен будет также заплатить высокую агентскую комиссию — более 10 млн евро — чтобы обеспечить подписание нападающего, поэтому трансферная гонка остается открытой.

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Все комментарии
shur
shur ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 19:39
...да согласен,по рассовому признаку, но как игрок может себе позволить! Удачи парню!!! Привыкли к шайбе, ан нет кое кто и с мячом на "Ты"...!!!
YNWA
YNWA
вчера в 19:05
Негр
Гость
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