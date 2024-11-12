Джонатан Дэвид запросил зарплату в размере 6 миллионов евро в год

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вчера, 18:43

Нападающий «Лилля» запросил у клубов, претендующих на его подписание, зарплату в размере 6 миллионов евро в год.



«Ювентус» и «Интер» давно следят за канадским форвардом, чей контракт с клубом истекает в июне.



Французский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год, чтобы избежать потери 24-летнего форварда в качестве свободного агента в июне.



Предложение «Лилля» включает в себя обещание продать его летом примерно за 30 млн евро, однако Дэвид и его окружение вряд ли примут это предложение.



Конкуренция за его подписание будет жесткой: помимо двух итальянских клубов, «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Астон Вилла» заинтересованы в его подписании.



Любой заинтересованный клуб должен будет также заплатить высокую агентскую комиссию — более 10 млн евро — чтобы обеспечить подписание нападающего, поэтому трансферная гонка остается открытой.

