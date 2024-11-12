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«Ювентус» изучает возможность подписания Зиркзее

вчера, 18:02

«Ювентус» изучает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

Зиркзее получает зарплату в 3,5 миллиона евро, что соответствует экономическим параметрам туринского клуба.

МЮ всерьез рассматривает возможность отправки форварда в аренду в январе в клуб, который сможет перезапустить его карьеру.

Новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим не видит его в своем проекте и уже попросил клуб подписать ему Виктора Дьёкереша.

Переход голландца в аренду в январе может сыграть решающую роль в борьбе «бьянконери» за Скудетто, но «Ювентус» также не отказывается от нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида, который запросил пятилетний контракт на общую сумму в 30 миллионов евро.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 18:03
Главное что зарплата соответствует)))А остальное побоку))
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