19-летний воспитанник «Реала» завершил карьеру из‑за травм

Испанский полузащитник объявил о завершении карьеры футболиста в 19 лет из‑за серьезных травм.

В сентябре 2022 года воспитанник мадридского «Реала» Кукалон получил разрыв крестообразной связки в матче юношеской Лиги УЕФА . Во время операции в сустав спортсмена попала бактерия и спровоцировала инфекцию, из‑за которой игрок не смог восстановиться полностью.

Эта травма после нескольких осложнений заставила меня принять сложное решение — попрощаться с футболом. В течение двух лет я перепробовал все, что было в моих силах, чтобы вновь вернуться и наслаждаться этим видом спорта. В конце концов, мне выпала честь быть частью лучшего клуба в мире и жить мечтой. Я научился и повзрослел как человек. Со мной остаются привитые мне ценности, конечно, футбол научил меня с каждым триумфом и поражением преодолевать препятствия.