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19-летний воспитанник «Реала» завершил карьеру из‑за травм

сегодня, 00:10

Испанский полузащитник Кукалон объявил о завершении карьеры футболиста в 19 лет из‑за серьезных травм.

В сентябре 2022 года воспитанник мадридского «Реала» Кукалон получил разрыв крестообразной связки в матче юношеской Лиги УЕФА. Во время операции в сустав спортсмена попала бактерия и спровоцировала инфекцию, из‑за которой игрок не смог восстановиться полностью.

Эта травма после нескольких осложнений заставила меня принять сложное решение — попрощаться с футболом. В течение двух лет я перепробовал все, что было в моих силах, чтобы вновь вернуться и наслаждаться этим видом спорта. В конце концов, мне выпала честь быть частью лучшего клуба в мире и жить мечтой. Я научился и повзрослел как человек. Со мной остаются привитые мне ценности, конечно, футбол научил меня с каждым триумфом и поражением преодолевать препятствия.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:14
Станет комментатором на ТВ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:08
Прискорбное событие. Хорошо , что парень не "опустил руки"! Пожелание в дальнейшем найти для себя интересное дело.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:19
Жаль конечно!Можно ему только посочувствовать
Гость
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