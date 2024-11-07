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Гризманн об уходе из сборной: «Всё кончено, я не вернусь»

вчера, 19:47

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не вернется в сборную Франции.

Всё кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением.

В сентябре 33-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Объявление было обнародовано перед объявлением Дидье Дешамом состава команды на октябрьский сбор.

Журналист Ромен Молина тогда предположил, что форвард «Атлетико» планирует вернуться в национальную команду, если ее дела пойдут плохо, в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 20:51
Игрок принял решение и озвучил, заднюю включать не собирается...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:28
А чё его разве зовут??))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:54
Звучит как-то уж очень сильно! Ну закончил и закончил, отдыхай))
shur
shur
вчера в 19:54
...и тут Мбаппе задумался, а странно ведь меня в этот раз не вызвали....! Позвоню Антуану,проконсультируюсь...!
69tcab4t6zpw
69tcab4t6zpw
вчера в 19:49
Пора на отдых
Гость
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