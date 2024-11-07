Гризманн об уходе из сборной: «Всё кончено, я не вернусь»

1730998054

вчера, 19:47

Нападающий мадридского «Атлетико» заявил, что не вернется в сборную Франции.

Всё кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением.

В сентябре 33-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Объявление было обнародовано перед объявлением Дидье Дешамом состава команды на октябрьский сбор.