Гризманн об уходе из сборной: «Всё кончено, я не вернусь»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не вернется в сборную Франции.
Всё кончено, я не вернусь. Это не было импульсивным решением.
В сентябре 33-летний игрок объявил об уходе из национальной команды. Объявление было обнародовано перед объявлением Дидье Дешамом состава команды на октябрьский сбор.
Журналист Ромен Молина тогда предположил, что форвард «Атлетико» планирует вернуться в национальную команду, если ее дела пойдут плохо, в стиле Зинедина Зидана, который после ухода из сборной вернулся спустя чуть больше чем через полтора года и был назначен капитаном на ЧМ-2006.