Бывший игрок сборной Нидерландов принял решение завершить карьеру

Голландский полузащитник Кевин Строотман принял решение уйти из профессионального футбола. С июля текущего года игрок находился без команды.
Строотман выступал за роттердамскую «Спарту», «Утрехт», ПСВ, «Рому», «Марсель», «Дженоа» и «Кальяри». За свою карьеру 34-летний центральный полузащитник провёл 487 официальных матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 82 голевых передачи. Также в активе Строотмана 46 игр (3 гола) за сборную Нидерландов. Хавбек является обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов.
Ранее о завершении карьеры объявил бывший игрок сборной Франции Максим Гоналон.