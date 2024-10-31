Месси заявил, что не будет тренером после завершения карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не будет начинать тренерскую карьеру, когда повесит бутсы на гвоздь.
Я не знаю, чем бы я хотел заниматься после окончания карьеры. Но я не хотел бы быть тренером.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не будет начинать тренерскую карьеру, когда повесит бутсы на гвоздь.
Я не знаю, чем бы я хотел заниматься после окончания карьеры. Но я не хотел бы быть тренером.
Тем не менее, я был бы рад видеть его тренером. Хоть он и обладатель множества липовых Золотых мячей и даже титулов, он тем не менее великий игрок. Если б его не тащили всю дорогу за уши, я бы с большей теплотой к нему относился. Когда ему давали игрока матча в самых посредственных его играх, когда вручали титул игрока турнира в проигранных турнирах, когда давали левые Золотые мячи, когда были Эвребе и другие. Ну и все гонят на Пепе за его проступок, а чем Месси лучше? Пульнул мяч со всей силой по трибуне с болельщиками Реала и сразу развернулся, будто ничего не было. А когда к нему подбежали игроки Реала за объяснениями, он сделал такое наивное лицо, что даже я почти ему поверил.
Тем не менее, я был бы рад видеть его тренером. Хоть он и обладатель множества липовых Золотых мячей и даже титулов, он тем не менее великий игрок. Если б его не тащили всю дорогу за уши, я бы с большей теплотой к нему относился. Когда ему давали игрока матча в самых посредственных его играх, когда вручали титул игрока турнира в проигранных турнирах, когда давали левые Золотые мячи, когда были Эвребе и другие. Ну и все гонят на Пепе за его проступок, а чем Месси лучше? Пульнул мяч со всей силой по трибуне с болельщиками Реала и сразу развернулся, будто ничего не было. А когда к нему подбежали игроки Реала за объяснениями, он сделал такое наивное лицо, что даже я почти ему поверил.