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Месси заявил, что не будет тренером после завершения карьеры

вчера, 21:53

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что не будет начинать тренерскую карьеру, когда повесит бутсы на гвоздь.

Я не знаю, чем бы я хотел заниматься после окончания карьеры. Но я не хотел бы быть тренером.

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30 октября
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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 06:53
Он денег заработал на несколько жизней 😂😂
Будет как Бэкхем - овощи выращивать и живность разводить 😂
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 06:17
Помощником к Хави или Иньесте)) Тренера года будет получать!)
112910415
112910415
сегодня в 05:20
всё верно
надо понимать свои возможности и границы !
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:12
Ну всё может быть, а так он сейчас пыль в Глаза пускает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:07
Ты будто бот, который проплачен.
Не о чем спорить с таким человеком. Особенно после того, как Месси правильно сделал ,что пульнул мяч по людям.
А вот Пепе не правильно сделал , что побил кого-то.
Месси святой, а Пепе сжечь. Вот и вся ваша логика.

И если он правильно сделал, то чего же он в штаны наложил после того, как к нему подбежали спросить за это все?
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 01:02
И не будь им, оставайся миллионером: занимайся благотворительностью. Делать всё равно ничего не умеешь.
амурец
амурец
сегодня в 00:53
Конечно не будет, ФИФА же не будет его тянуть и как тренера
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07
Думаю ему это не надо от слова совсем! Также Рона не вижу тренером
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
вчера в 23:55
Можно не чем не заниматься, экспертом на 1000 каналах, реклама на ТВ еще минимум лет 15 будет приносить почти столько же сколько и сейчас, даже жизнь менять не надо, медиа лиги, благотворительные матчи и т.д. ...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:31
Месси может стать лучшим ассистнтом тренера но не тренером
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 23:17
Месси всегда был тренером.. Для Авейру.. Правда "ученик" попался никудышный.. Пытается всё копировать за гением.. То пас пытается "изобразить", то пеналь отдаст раз в десять лет.. Поэтому и слышит всегда имя тренера : Месси, Месси!.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Comentarios
Comentarios ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:15
Это да чуйка есть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
Значит не его это, хорошо что понимает и не лезет туда, где не справится
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:56, ред.
Ну почему же. Так и вижу Месси тренером, на каком - нибудь сельском стадионе под Мадридом, сидящем на деревянной лавочке вместе с запасными игроками. На голове кораблик, с любовью сложенный из местной газеты и с заголовком "Успехи местных животноводов". На запасном поле пасутся козы с коровами; рядом со стадом, на корточках, сидит пастух, который затягивается цигаркой... Идиллия.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:53
Кстати, всегда угадывал. Избавился от Ибрагимовича, через год ЛЧ выиграл с Вильей. Избавился от Вильи, выиграл ЛЧ с Суаресом. В сборной избавился от Тевеса, сразу финал ЧМ и 2 финала КА. Не позвал Икарди, все трофеи выиграл.
Брулин
Брулин
вчера в 22:47
Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига просто улетит на другую планету»
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:45
Ему и не надо обычно идут в тренера которым нужны деньги, а гном купается в золоте
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:39, ред.
Каждому свое. Супер-игрок не равно супер-тренер, примеров этому мы знаем массу. Правильно делает, что не лезет, раз не чувствует в себе сил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:28, ред.
И Его на стажировку не берут ???
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:27
Месси "пульнул в сторону трибуны мяч", и правильно сделал!

Там вечно оскорбляют игроков Барселоны, вот и в недавнем класико оскорбили Ямаля, он то чем провинился? Вечно со средними пальцами сидят, даже женщины, смотреть на таких невозможно.

Я одобряю зеркальность! За это и уважаю!

Уважаю за то, что абсолютно честно выиграл все свои титулы и награды! Если его по золотым бутсам никто не догнал, то и по ЗМ никто не был в состоянии догнать.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:07
Зато рулил этого купите того купите. Этот подходит этот нет .. в сборной таже история была .. кстати как на тренера интересно было бы посмотреть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:01
Ну во время 2-8 от Баварии капитан Месси сидел на лавке в стороне от всех и плакал. Каким тренером он может быть? Если команда проигрывает матч, то в перерыве надо её мотивировать, взбучку давать порой. А этот будет плакать в стороне и игроки сами будут его успокаивать. Ничего страшного, не каждому дано.

Тем не менее, я был бы рад видеть его тренером. Хоть он и обладатель множества липовых Золотых мячей и даже титулов, он тем не менее великий игрок. Если б его не тащили всю дорогу за уши, я бы с большей теплотой к нему относился. Когда ему давали игрока матча в самых посредственных его играх, когда вручали титул игрока турнира в проигранных турнирах, когда давали левые Золотые мячи, когда были Эвребе и другие. Ну и все гонят на Пепе за его проступок, а чем Месси лучше? Пульнул мяч со всей силой по трибуне с болельщиками Реала и сразу развернулся, будто ничего не было. А когда к нему подбежали игроки Реала за объяснениями, он сделал такое наивное лицо, что даже я почти ему поверил.
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