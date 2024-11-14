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Палмер: «Меня беспокоило моё положение в сборной Англии на Евро-2024»

вчера, 14:21

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер рассказал о досаде из-за малого количества игрового времени на Евро-2024.

По правде сказать, меня беспокоило моё положение в сборной Англии. Не то чтобы футболисты были плохими. Просто после того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось... И вдруг я не выхожу на поле в первых двух играх, даже когда команде было нелегко – я задавался вопросом: «Почему?», понимаете, о чем я?

Если меня выпускают в третьем матче, и я ничего не показываю, тогда я не могу ничего сказать. Мне лишь нужно было попытаться пробиться. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»

Я понимал, что смогу забить. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли я праздновать? Или просто сойду с ума?»

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Все комментарии
5tp6ucattd7v
5tp6ucattd7v
вчера в 16:50
Игрок отличный,не доверили играть
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:00
Можно понять ведь хотел больше играть
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:04
Заслуживал больше игрового времени.
Когда выходил на поле, играл эффектно и эффективно.
9e9ee6tn5um5
9e9ee6tn5um5
вчера в 14:41
Закошмарил парня трусливый физручок саутгейт
Гость
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