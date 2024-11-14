Палмер: «Меня беспокоило моё положение в сборной Англии на Евро-2024»

Полузащитник «Челси» и сборной Англии рассказал о досаде из-за малого количества игрового времени на Евро-2024.

По правде сказать, меня беспокоило моё положение в сборной Англии. Не то чтобы футболисты были плохими. Просто после того сезона, который у меня был, после той формы, в которой я находился, после всего, что у меня получалось... И вдруг я не выхожу на поле в первых двух играх, даже когда команде было нелегко – я задавался вопросом: «Почему?», понимаете, о чем я?

Если меня выпускают в третьем матче, и я ничего не показываю, тогда я не могу ничего сказать. Мне лишь нужно было попытаться пробиться. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»

Я понимал, что смогу забить. Даже в отеле накануне игры я просто смотрел в зеркало и думал: «Что я буду делать, если забью? Буду ли я праздновать? Или просто сойду с ума?»