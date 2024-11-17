«Аякс» объявил о возвращении классического логотипа клуба. Он будет использоваться в сезоне 2025/26.
Эмблема появится на футболке команды впервые за 34 года.
Директор Менно Гелен объяснил такое решение тем, что «Аяксу» 18 марта 2025 года исполнится 125 лет, а большинство фанатов уже много лет желают возвращения «классики».
Возвращение логотипа отпразднуют сегодня на стадионе «Йохан Кройф Арена», где пройдёт матч легенд «Аякса» и мадридского «Реала».
Просто амстердамские евреи поняли, что бесполезно вести честное соперничество с толстосумами, гораздо выгоднее и проще вести с ними свой бизнес, выращивая у себя и разыскивая по всему свету для них перспективных молодых футболистов, а потом продавая им за приличные деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Просто амстердамские евреи поняли, что бесполезно вести честное соперничество с толстосумами, гораздо выгоднее и проще вести с ними свой бизнес, выращивая у себя и разыскивая по всему свету для них перспективных молодых футболистов, а потом продавая им за приличные деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!