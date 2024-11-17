«Аякс» возвращает классическую эмблему к 125-летию клуба

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вчера, 11:41

«Аякс» объявил о возвращении классического логотипа клуба. Он будет использоваться в сезоне 2025/26.

Эмблема появится на футболке команды впервые за 34 года.

Директор Менно Гелен объяснил такое решение тем, что «Аяксу» 18 марта 2025 года исполнится 125 лет, а большинство фанатов уже много лет желают возвращения «классики».

Возвращение логотипа отпразднуют сегодня на стадионе «Йохан Кройф Арена», где пройдёт матч легенд «Аякса» и мадридского «Реала».