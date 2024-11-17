Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаНидерланды. Эредивизие 2024/2025

«Аякс» возвращает классическую эмблему к 125-летию клуба

вчера, 11:41

«Аякс» объявил о возвращении классического логотипа клуба. Он будет использоваться в сезоне 2025/26.

Эмблема появится на футболке команды впервые за 34 года.

Директор Менно Гелен объяснил такое решение тем, что «Аяксу» 18 марта 2025 года исполнится 125 лет, а большинство фанатов уже много лет желают возвращения «классики».

Возвращение логотипа отпразднуют сегодня на стадионе «Йохан Кройф Арена», где пройдёт матч легенд «Аякса» и мадридского «Реала».

«Аякс» возвращает классическую эмблему к 125-летию клуба

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрства
Вчера, 10:30 Фото
Кунде: «Моя одежда – это часть моей индивидуальности»
Вчера, 00:23
«Дженоа» представила третий комплект формы совместно со звездой рестлинга
13 ноября Фото
Легенда «Ромы» Франческо Тотти предстал в образе древнего римлянина
01 ноября Фото
В Румынии появилась огромная фреска с Винисиусом
31 октября Фото
Мудрик играл против «Ньюкасла» в щитках с фотографией кота
31 октября Фото
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:40
Доброго Здоровья, Capral!
Дак в Амстердаме, как в Одессе, плюнь и в еврея попадёшь.))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:37
Великий Кройф был евреем и его супруга тоже...)))
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Доброго Здоровья, Jeck!
Просто амстердамские евреи поняли, что бесполезно вести честное соперничество с толстосумами, гораздо выгоднее и проще вести с ними свой бизнес, выращивая у себя и разыскивая по всему свету для них перспективных молодых футболистов, а потом продавая им за приличные деньги.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:54
В 21-м веке превратился в клуб-ферму....работающих только на карман хозяев...и не помышляющих о евротитулах....
gbye4p6xk7d4
gbye4p6xk7d4
вчера в 15:36
Это замечательная новость для всех любителей футбола! Возвращение классического логотипа «Аякса» после 34 лет — это символ верности традициям и дань уважения богатому прошлому клуба. Это решение директора Менно Гелена показывает, что клуб стремится сохранить свою футбольную философию и основные ценности. От всей души поздравляем «Аякс» с этим важным событием и желаем успехов в новом сезоне!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:35
Самый лучший уровень пришёлся на первую половину семидесятых и девяностых годов, когда фк Аякс добился побед не только у себя в Голландии, но и гремел на международном уровне.
Чемпион Нидерландов -..., 1970, 1972, 1973,... 1990, 1994, 1995,...
Обладатель Кубка Нидерландов -..., 1970, 1971, 1972,...1993,....
Обладатель Суперкубка Нидерландов - ....1993, 1994, 1995,...
Обладатель Кубка Лиги Чемпионов - 1971, 1972, 1973, 1995.
Обладатель Суперкубка Европы - 1972, 1973, 1995.
Обладатель Межконтинентального кубка - 1972, 1995.
Болельщикам Аякса есть чем гордится своим клубом
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 12:22
Ещё бы вернуть Великого Кройфа...
ftqws7j98bwm
ftqws7j98bwm
вчера в 11:42
И пусть с ней на свой лучший уровень возвращаеется!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 