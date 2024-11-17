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Сборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрства

вчера, 10:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ПеруПеру20.11.2024 в 03:00 Не начался

В рамках празднования 50-летия начала сотрудничества Adidas и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) представили специальную футболку национальной сборной. В сообщении пресс-службы AFA говорится:

Форма вдохновлена дизайном первой футболки, выпущенной к чемпионату мира 1974 года, с традиционной сине-белой полоской, специальным гербом AFA, обвитым лаврами, подчеркивающими достижения национальной команды, и звёздами, символизирующими три выигранных чемпионата мира, а также возвращением логотипа Adidas Originals на игровую футболку, что придаёт комплекту уникальный ретро-стиль.

На спине размещён эксклюзивный логотип этого специального выпуска: это первая памятная футболка, которую Adidas выпускает эксклюзивно для AFA. Комплект дополнен чёрными шортами и гетрами.

В коллекцию вошла и зелёная вратарская майка — знаковый цвет, который использовали великие голкиперы сборной за последние полвека, а также различные модели футболок, курток и брюк в городском стиле.

Национальная сборная будет использовать новую форму в матче с Перу 20 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. В следующих играх и в течение 2025 года будет применяться вариант, выпущенный в марте прошлого года.

Сборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрстваСборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрстваСборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрстваСборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрства

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
Вот это да!!!!!!! Никогда, ничего подобного не видел!!!!!!! Но цвета, да- наши!!!!!!!
Ну что ж- носи на Здоровье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
...Минхерц,ты не поверишь, спецом вчера купил (цена 69 рублей) сеть магазинов Гламарт в Москве ,а ты говоришь,купаться,вот это шедевр по русски!!! ....а цвета то Вить(наши)...!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:56
Альбиселесте нынче в тренде.. 👍
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:38
Это наверное у них так принято
6f5c36rxtqr8
6f5c36rxtqr8
вчера в 11:01
По всем замашкам пацанчики больше похожи на гопников в китайском Абибасе в местной пивасной наливайке на районе, только семок, кепок и корточек не достаёт, а так полное сходство
s447d9bkzdqt
s447d9bkzdqt
вчера в 10:58
Неадеквашка Мартинес вечно ручонкой что-то не то делает
Capral
Capral
вчера в 10:55
Мне не нравится, что под лилией нет слова adidas, как раньше. Это обедняет сам символ фирмы.
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 10:53
...первое что пришло в голову, что за харчевна и почему ноги на стол...???!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 10:49
Какую то забегаловку выбрали для съемок.... или она чья то
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:45
А чего на столах то сидеть , есть же стулья? )
Гость
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