Сборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрства

В рамках празднования 50-летия начала сотрудничества Adidas и Ассоциация футбола Аргентины (AFA) представили специальную футболку национальной сборной. В сообщении пресс-службы AFA говорится:
Форма вдохновлена дизайном первой футболки, выпущенной к чемпионату мира 1974 года, с традиционной сине-белой полоской, специальным гербом AFA, обвитым лаврами, подчеркивающими достижения национальной команды, и звёздами, символизирующими три выигранных чемпионата мира, а также возвращением логотипа Adidas Originals на игровую футболку, что придаёт комплекту уникальный ретро-стиль.
На спине размещён эксклюзивный логотип этого специального выпуска: это первая памятная футболка, которую Adidas выпускает эксклюзивно для AFA. Комплект дополнен чёрными шортами и гетрами.
В коллекцию вошла и зелёная вратарская майка — знаковый цвет, который использовали великие голкиперы сборной за последние полвека, а также различные модели футболок, курток и брюк в городском стиле.
Национальная сборная будет использовать новую форму в матче с Перу 20 ноября в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. В следующих играх и в течение 2025 года будет применяться вариант, выпущенный в марте прошлого года.