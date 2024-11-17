Сборная Аргентины и Adidas выпустили специальную форму к юбилею партнёрства

В рамках празднования 50-летия начала сотрудничества Adidas и Ассоциация футбола Аргентины ( AFA ) представили специальную футболку национальной сборной. В сообщении пресс-службы AFA говорится:

Форма вдохновлена дизайном первой футболки, выпущенной к чемпионату мира 1974 года, с традиционной сине-белой полоской, специальным гербом AFA , обвитым лаврами, подчеркивающими достижения национальной команды, и звёздами, символизирующими три выигранных чемпионата мира, а также возвращением логотипа Adidas Originals на игровую футболку, что придаёт комплекту уникальный ретро-стиль.

На спине размещён эксклюзивный логотип этого специального выпуска: это первая памятная футболка, которую Adidas выпускает эксклюзивно для AFA . Комплект дополнен чёрными шортами и гетрами.

В коллекцию вошла и зелёная вратарская майка — знаковый цвет, который использовали великие голкиперы сборной за последние полвека, а также различные модели футболок, курток и брюк в городском стиле.